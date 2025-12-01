Friss: Zelenszkij már a háború lezárásán gondolkodik, de van, amiből nem engedne

Dráma: megtorlásról beszélt és Zelenszkijt fenyegette az ukrán elnök bukott szövetségese
Andrij Jermak nagyon kiborult.
Emmanuel Macron elmondta, hogy olyan tárgyalások is folynak majd, ahol az orosz fél tisztázhatja az amerikai tisztviselők számára, hogy készen áll-e a békére.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal közösen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Ukrajna méltósággal kívánja befejezni a háborút – erről számolt be az ukrán RBK-ra hivatkozva a Portfolio. Az ukrán elnök kiemelte, hogy különleges napok ezek és a helyzet napról napra változhat.
Tegnap az Egyesült Államokban folytak tárgyalások. Holnap az amerikai elnök képviselője Oroszországba látogat. Keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk ennek a háborúnak, és ezt méltósággal kell lezárni”
– mondta el Zelenszkij.
Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a „Tettre készek koalíciója” résztvevői már befejezték az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákkal kapcsolatos munkát.
A következő napokban kulcsfontosságú megbeszélések zajlanak majd az amerikai képviselők és a koalíció között, hogy tisztázzák az USA szerepét ezekben a garanciákban a múlt héten megállapodottak szerint”
– árulta el a francia vezető.
A francia elnök hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan olyan tárgyalások is folynak majd, ahol az orosz fél tisztázhatja az amerikai tisztviselők számára, hogy készen áll-e a békére. Macron azt is hangsúlyozta: nem kételkedik, hogy a nyugati országok egységesek maradnak Ukrajna támogatásában, a nemzetközi jog fenntartásában, valamint Európa békéjének és biztonságának garantálásában.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier