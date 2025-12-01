Ft
Európa Ukrajna Emmanuel Macron orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Friss: Zelenszkij már a háború lezárásán gondolkodik, de van, amiből nem engedne

2025. december 01. 22:51

Emmanuel Macron elmondta, hogy olyan tárgyalások is folynak majd, ahol az orosz fél tisztázhatja az amerikai tisztviselők számára, hogy készen áll-e a békére.

2025. december 01. 22:51
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal közösen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Ukrajna méltósággal kívánja befejezni a háborút – erről számolt be az ukrán RBK-ra hivatkozva a Portfolio. Az ukrán elnök kiemelte, hogy különleges napok ezek és a helyzet napról napra változhat.

Tegnap az Egyesült Államokban folytak tárgyalások. Holnap az amerikai elnök képviselője Oroszországba látogat. Keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk ennek a háborúnak, és ezt méltósággal kell lezárni”

 – mondta el Zelenszkij.

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a „Tettre készek koalíciója” résztvevői már befejezték az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákkal kapcsolatos munkát. 

A következő napokban kulcsfontosságú megbeszélések zajlanak majd az amerikai képviselők és a koalíció között, hogy tisztázzák az USA szerepét ezekben a garanciákban a múlt héten megállapodottak szerint”

– árulta el a francia vezető.

A francia elnök hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan olyan tárgyalások is folynak majd, ahol az orosz fél tisztázhatja az amerikai tisztviselők számára, hogy készen áll-e a békére. Macron azt is hangsúlyozta: nem kételkedik, hogy a nyugati országok egységesek maradnak Ukrajna támogatásában, a nemzetközi jog fenntartásában, valamint Európa békéjének és biztonságának garantálásában.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier

 

