Friss: Zelenszkij már a háború lezárásán gondolkodik, de van, amiből nem engedne

A következő napokban kulcsfontosságú megbeszélések zajlanak majd az amerikai képviselők és a koalíció között, hogy tisztázzák az USA szerepét ezekben a garanciákban a múlt héten megállapodottak szerint”

– árulta el a francia vezető.

A francia elnök hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan olyan tárgyalások is folynak majd, ahol az orosz fél tisztázhatja az amerikai tisztviselők számára, hogy készen áll-e a békére. Macron azt is hangsúlyozta: nem kételkedik, hogy a nyugati országok egységesek maradnak Ukrajna támogatásában, a nemzetközi jog fenntartásában, valamint Európa békéjének és biztonságának garantálásában.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier