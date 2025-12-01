„Ha robotok lennénk, mindig megoldanánk” – eksztázisba kerültek a magyarok

Ha robotok lennénk, mindig megoldanánk, de emberek vagyunk, ezért nem is haragszom a lányokra.

Jöhet a folytatás, még csak az első emeleten vagyunk, de háromemeletes a ház” – fogalmazott Golovin.

A három gólig jutó váci Csíkos Luca szerint eksztázisban játszottak a szünet után.

„Nagy koncentrációval jöttünk ki a pályára, ugyanúgy vitt minket a lendület, mint eddig, és végül a sebességünk lendített át a holtponton. A harmadik meccsünk már kicsit nyögvenyelősen indult, és nagy pluszt ad, hogy győztesen zártuk a csoportkört. Úgy léptem pályára, hogy mindent megteszek, de volt bennem izgalom. Örülök, hogy tudtam segíteni a csapatnak. A második félidőben eksztázisban játszottunk, ez volt a fordítás kulcsa” – árulta el Csíkos.

A hatgólos ferencvárosi Klujber Katrin ezúttal is a meccs legeredményesebb magyar játékosaként zárt.