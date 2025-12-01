Ft
12. 02.
kedd
magyar válogatott világbajnokság kézilabda

„Ha robotok lennénk, mindig megoldanánk” – eksztázisba kerültek a magyarok

2025. december 01. 22:56

Mosolygósan értékeltek a vb-középdöntős magyar női kézilabda-válogatott játékosai.

2025. december 01. 22:56
null

Mint arról beszámoltunk, alaposan megnehezítette a magyar női kézilabda-válogatott dolgát a svájci együttes a német–holland közös rendezésű világbajnokság harmadik csoportmeccsén, de a mieink végül 32–25-ös győzelmet arattak a vb-újonc elleni csoportdöntőn. Ezzel a maximális négy pontot viszi magával a csapat a rotterdami középdöntőbe, ahol az A-csoport három továbbjutója, Dánia, Románia és Japán vár a magyar lányokra.

A mérkőzést követően az M4 Sport helyszíni stábjának értékeltek a találkozó főszereplői, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány és Csíkos Luca, valamint Klujber Katrin.

„Az első félidőben nem játszottuk a saját játékunkat, nem mertünk lőni, nem alakultak ki helyzetek, kapkodtunk. A félidő végére kezdtünk magunkra találni, aztán sikerült felzárkóznunk, majd fizikálisan is bedaráltuk őket. Nem szeretek kiemelni senkit, de Vámos Petra nagyot játszott, aztán jött Klujber Katrin. Felgyorsítottuk a játékot, mentálisan erősek voltunk.

Ha robotok lennénk, mindig megoldanánk, de emberek vagyunk, ezért nem is haragszom a lányokra.

Jöhet a folytatás, még csak az első emeleten vagyunk, de háromemeletes a ház” – fogalmazott Golovin.

A három gólig jutó váci Csíkos Luca szerint eksztázisban játszottak a szünet után.

„Nagy koncentrációval jöttünk ki a pályára, ugyanúgy vitt minket a lendület, mint eddig, és végül a sebességünk lendített át a holtponton. A harmadik meccsünk már kicsit nyögvenyelősen indult, és nagy pluszt ad, hogy győztesen zártuk a csoportkört. Úgy léptem pályára, hogy mindent megteszek, de volt bennem izgalom. Örülök, hogy tudtam segíteni a csapatnak. A második félidőben eksztázisban játszottunk, ez volt a fordítás kulcsa” – árulta el Csíkos.

A hatgólos ferencvárosi Klujber Katrin ezúttal is a meccs legeredményesebb magyar játékosaként zárt.

„Mind a három csoportmeccsen azt éreztem, hogy az elején nincs meg a ritmusunk és a védekezésünk sem akart összeállni, de a második félidőben már csináltunk szép dolgokat, egyben volt a csapat.

Bízom benne, hogy ezt a hullámzó teljesítményt itt hagyjuk, és újult erővel utazunk tovább Rotterdamba.

Néztük már a következő ellenfeleink meccseit, erősnek kell lennünk a folytatásban és okosnak támadásban” – tekintett előre Klujber.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

