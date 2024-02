Tényleg inkább kutyát tartanának a magyar fiatalok gyermek helyett? Utánajártunk!

Székely Levente ugyanakkor megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány idején felvett adatok a társas kapcsolatokkal való elégedettség csökkenését és a közösségek hiányát, mint nemzedéki problémát mutatták, amely azóta sem mérséklődött. „Látjuk továbbá, hogy manapság is sok fiatalnak gondot okoz a párkeresés és az elköteleződés, amelyet nem segítenek a napjaink váratlan eseményei, a gazdasági válságok, a háborúk”.

Az intézetvezető arra is rámutatott, hogy a napokban megjelent Ifjúság’23, az ifjúságügyről szóló jelentésük is

kijelölte az idei évnek a nagy feladatát: a fiatalok mentális jóllétének javítását.

„Ez most egy kiemelt terület, mivel a fiatalok is elmondják, hogy a generációjuk legnagyobb problémája a kiszámíthatatlan jövő. Ez pedig azt jelenti, hogy a mentális egészséget fókuszba kell helyezni, mivel helyzet van, amit olyan nemzetközi szervezetek is belátták, mint az Európai Unió vagy az OECD” – magyarázta.

A szakértőt arról is kérdeztük, hogy a woke irányzat hatásai mennyire érzékelhetők a magyar fiatalok életében. Székely Levente itt leszögezte, hogy természetesen a magyar fiatalok „sem élnek egy kő alatt”, és tisztában vannak a nemzetközi folyamatokkal és jelenségekkel, de a hagyományos értékek jóval hangsúlyosabban jellemzik az értékvilágukat. „Az ugyanakkor nagy kérdés számomra, hogy azért nyilatkoznak így a felmérések során, mert ezt egyfajta elvárásként érzékelik vagy ténylegesen ezek azok az alapértékek, amelyeket majd követni fognak. Erre most nem tudunk pontos választ adni.

15-20 év múlva derül ki, hogy az az optimista konzervatív jövőkép valóra vált-e,

mely szerint családban, gyerekekkel, Magyarországon, jobb anyagi körülmények között élnek. Ma a többségük így képzeli el az életét.” – húzta alá az Ifjúságkutató Intézet vezetője.

Klinikai szakpszichológus: az LMBTQ-közösséghez tartozók körében magasabb a mentális problémákkal küzdők aránya

Hal Melinda klinikai szakpszichológus, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója először a megháromszorozódott szivárványcsaládokról szóló KSH-adatokra reagált. Mint fogalmazott,

a család ideális esetben egy anyából, egy apából és gyerekekből áll.

Egy pszichológusnak pedig ezt az ideális esetet kell közvetíteni. Nyelvtanilag vagy filozófiailag megfoghatjuk ezt másképp, de pszichésen, a mentális fejlődést illetően nincs másik eset. Amellett természetesen, hogy mindazokat segítjük és támogatjuk, akiknél a legoptimálisabb feltételek nem teljesülnek!” – hangsúlyozta a szakértő.

Majd azzal folytatta, hogy az örökbefogadási folyamat során komoly pszichológiai kritériumokat is előírnak. Többek között megnézik az örökbefogadó/örökbefogadók lelki stabilitását, illetve mind a gyermek, mind a leendő szülő/szülők szociális hátterét, azt, hogy mennyire illenek össze. Szóval elég sok dimenziónak kell megfelelni. A gyermek érdeke az első a rendszerben, még akkor is, ha ez kívülről nem mindig látható és vannak hibák a gépezetben.” – ismertette.

„A fejlődéslélektan szempontjából az apa és az anya mind biológiai szinten, mind szocializáció szintjén másra képes és más mintát ad. Ez az ideális eset. De azzal is tisztában vagyunk, hogy vannak eltérő helyzetek. Mi tudományos tények és statisztikai adatok alapján formálunk véleményt a nyilvánosság számára. A sokat hangoztatott jobb körülmények pedig relatívak, egyéni esetek mind a pozitív , mind a sajnálatos negatív végpontokon előfordulnak” – hangzott el.

Hal Melinda itt azt is megjegyezte, hogy az LMBTQ-közösségek tagjainak esetében több kutatás kimutatta, a közösséghez tartozók körében magasabb a mentális problémákkal küzdők aránya. „Több közöttük a hangulat - és szorongásos zavarral küzdő. A különböző személyiségzavarok nagyobb gyakorisága mellett. Az egynemű párokat általában több rizikófaktor éri, például kisebbségi stressz, de feltételezhetően biológiai korrelációk is állnak a háttérben, melyek miatt rosszabb a felek mentális állapota, és összességében gyakoribb köreikben a párváltás, mint a heteroszexuális populációban. Ezzel párhuzamosan több a nemi betegség, több az idegrendszeri betegség és az ebből fakadó immunprobléma is. Ez a fajta háttér, általánosan és

statisztikai alapon kijelenthető, nem segíti jobban a gyermek egészséges fejlődését,

mindazonáltal mentális zavarra vonatkozóan nagyobb rizikót feltételez”.