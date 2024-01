„Kun Zsuzsa a művi meddővé tétel kapcsán azon sopánkodik egy sort, hogy a magyar Ország­gyűlés hét éve szigorította a szabályozást, és már csak három gyermek után, negyvenéves kor felett lehet kérni a művi meddővé tételt. Miközben külföldön sokkal megengedőbb a szabályozás, brühühü. Gonosz Orbán! Jut eszembe, szegény Bede Mártonnak is Pozsonyig kellett szaladnia 2021-ben, hogy elköttethesse magát. Szép, öblös cikkben be is számolt róla a Soros-blogban, hiszen ez nyilvánva­lóan közügy. A vazektómiám – ez volt a dolgozat címe. Idézek belőle:

»Egyszer minden pár elbeszélget arról, hogy ennyi gyerek elég. Innen a logikus út egy Pozsony melletti klinika műtőjébe vezet, ahol diszkréten duruzsol a hangszórókból az I Will Always Love You Whitney Houstontól. Miközben egy angolul érthetetlen akcentussal magyarázó szlovák orvos szakszerű mozdulatokkal felnyitja a herezacskód.«

Kor- és kórtörténeti írás.

A 444 nem ma kezdte az áltudományos köntösbe bújtatott gyermektelenítő kampányt. Régi becsípődésük ez. Tavaly áprilisban például gyermektelen, kutyás nők nyilatkoza­tait kötötték csokorba. Egyikük, egy bizonyos Márti például arról tájékoztatott: »Nem akarom, hogy még egy szörnyeteggel több legyen a világban. A kutya viszont szeretetet ad. Nem veszekszik, nincs hisztirohama, hamar szobatiszta. Van elég ember a világon, és minél több van, annál gyengébb a minőségük.« Szörnyeteg? Önmagára céloz? Meg gyengébb minőségű emberek?

Hogy beszélhet bárki így a gyermekvállalásról? Érző, gondolkodó lény aligha. Honnan mászott elő? És miért hirdeti, reklámozza mindezt a 444 úgy, mintha egy értelmes, megfontolandó életminta lenne, nem pedig sötét és önpusztító őrület? Költői kérdések. Gyuri bácsi küldi a dollárt, ahhoz teljesíteni kell a penzumot.”

***