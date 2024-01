Kiderült: 4125 gyerek meleg pároknál nevelkedik Magyarországon

Több mint háromszorosára nőtt a szivárványcsaládok száma az elmúlt években Magyarországon, ez derült ki a népszámlálási adatokból – írja az rtl.hu.

A portál a KSH-tól kérte ki az adatokat. Ezek szerint a 2022 októberi népszámlálás idején a 10 030 nyilvántartásba vett azonos nemű élettársi kapcsolatban összesen 4125 kisgyerek nevelkedett.

2016-ban a kisgyereket nevelő azonos neműek száma még 681 volt (ezt az ún. mikrocenzus alapján lehet megállapítani), míg 2022-ben már már 2183 azonos nemű pár nyilatkozott arról, hogy kiskorú gyereke vagy gyerekei vannak.

Az RTL megkérdezte a szivárványcsaládokkal foglalkozó civil szervezeteket, akiket megleptek ezek a statisztikák, bár ők is érzékelték a rendezvényeken és a megkeresésekből, hogy egyre több azonos nemű pár tervezi a gyerekvállalást. „Felnőtt egy olyan generáció, amely sokkal szabadabban gondolkodik, és ezért a gyerekvállalásra is nyitottabb, keresi a lehetőségeit” – mondta erről a Szivárványcsaládokért Alapítvány. Szerintük a magyar társadalom is elfogadóbb, mint azt gondolnánk.

A nyitókép illusztráció. Forrás: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP