Trágár üzenetet küldött Orbán Viktornak a terrorizmust támogató Kneecap a magyar–ír meccs után: „Dugd fel...”

Vasárnap délután egy drámai labdarúgó-mérkőzésen, a 96. percben szerzett góllal az ír válogatott 3–2-re legyőzte a magyarokat, és ezzel ők jutottak tovább a világbajnoki pótselejtezőbe csoportmásodikként. Az utolsó pillanatig Magyarország állt továbbjutásra, de végül mégis úgy alakult, hogy már biztosan nem lehetünk ott a 2026-os világbajnokságon.

A mérkőzés eredményére az ír Kneecap együttes kárörvendően reagált.

A terrorizmust nyíltan, a fellépései alkalmával is népszerűsítő együttes duplán örülhetett, mert nemcsak nyert a csapatuk, de azt a Magyarországot győzték le, ahonnan nyáron kitiltották őket, és így nem léphettek fel a Sziget Fesztiválon.

„Dugd fel a s*ggedbe, Orbán Viktor!”

– írja a Kneecap X-oldalán.