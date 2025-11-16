Trágár üzenetet küldött Orbán Viktornak a terrorizmust támogató Kneecap a magyar–ír meccs után: „Dugd fel...”

Szoboszlai Dominik „egy suttyó paraszt volt”, a foci pedig „nemzetbetegség” – így értékelte az magyar–ír meccset a tiszás történész
Stefano Bottoni a közösségi médiában ócsárolta a magyar válogatottat.
Orbán Balázs szerint ez a reakció is bizonyítja, hogy a kormány jól döntött, amikor kitiltotta az együttest az országból.
Vasárnap délután egy drámai labdarúgó-mérkőzésen, a 96. percben szerzett góllal az ír válogatott 3–2-re legyőzte a magyarokat, és ezzel ők jutottak tovább a világbajnoki pótselejtezőbe csoportmásodikként. Az utolsó pillanatig Magyarország állt továbbjutásra, de végül mégis úgy alakult, hogy már biztosan nem lehetünk ott a 2026-os világbajnokságon.
A mérkőzés eredményére az ír Kneecap együttes kárörvendően reagált.
A terrorizmust nyíltan, a fellépései alkalmával is népszerűsítő együttes duplán örülhetett, mert nemcsak nyert a csapatuk, de azt a Magyarországot győzték le, ahonnan nyáron kitiltották őket, és így nem léphettek fel a Sziget Fesztiválon.
„Dugd fel a s*ggedbe, Orbán Viktor!”
– írja a Kneecap X-oldalán.
A bejegyzésre Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében csak annyit reagált:
„Most derül ki, hogy az év egyik legjobb döntése ez volt” – írta a Kneecap kitiltására utalva.
Nyitókép: Aris Oikonomou / Hans Lucas via AFP