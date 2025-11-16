Ft
Trágár üzenetet küldött Orbán Viktornak a terrorizmust támogató Kneecap a magyar–ír meccs után: „Dugd fel...”

2025. november 16. 21:15

Orbán Balázs szerint ez a reakció is bizonyítja, hogy a kormány jól döntött, amikor kitiltotta az együttest az országból.

2025. november 16. 21:15
null

Vasárnap délután egy drámai labdarúgó-mérkőzésen, a 96. percben szerzett góllal az ír válogatott 3–2-re legyőzte a magyarokat, és ezzel ők jutottak tovább a világbajnoki pótselejtezőbe csoportmásodikként. Az utolsó pillanatig Magyarország állt továbbjutásra, de végül mégis úgy alakult, hogy már biztosan nem lehetünk ott a 2026-os világbajnokságon.

A mérkőzés eredményére az ír Kneecap együttes kárörvendően reagált.

A terrorizmust nyíltan, a fellépései alkalmával is népszerűsítő együttes duplán örülhetett, mert nemcsak nyert a csapatuk, de azt a Magyarországot győzték le, ahonnan nyáron kitiltották őket, és így nem léphettek fel a Sziget Fesztiválon.

„Dugd fel a s*ggedbe, Orbán Viktor!” 

– írja a Kneecap X-oldalán.

A bejegyzésre Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében csak annyit reagált:

„Most derül ki, hogy az év egyik legjobb döntése ez volt” – írta a Kneecap kitiltására utalva.

Nyitókép: Aris Oikonomou / Hans Lucas via AFP

 

zakar zoltán béla
2025. november 16. 21:25
Ritkaföldfém kupacolva,barnás színben őszi földre traktor hátsón kipakolva. Íme a boldog semmihez sem értő korona nélküli évszak ír?
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
2025. november 16. 21:25
Ez kölönben most olyan volt, mint mikor a migránst áthajítod a kerítésen, összeszedi magát a túloldalon és visszaugat. De tehet egy szívességet ... Ki lettetetek rúgva a pichába, oszt lehet dünnyögni.
Válasz erre
0
0
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 16. 21:24
A sík hülye "cutcopy"-nak üzenném, hogy már a mai nappal tovább jutottak mint a falábú tetovált bohócaitok! Stick that up your bollox cutcopy 🤷‍♂lolll
Válasz erre
0
1
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 16. 21:23
Stick that up your bollox Viktor Orbán 💚🤍🧡 Imádom ezeket a srácokat!
Válasz erre
0
1
