Drog, szemét és migránsok – munkatársunk elképedt a brüsszeli állapotokon (VIDEÓ)

Házkutatást tartott a rendőrség ByeAlexnél – drogügyben gyanúsítják az énekest
A rendőri intézkedések eredményeként önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő és három előállítás történt.
Nem okozott meglepetést Brüsszel az ott dolgozó riporternek.
Lapunk munkatársa, Móna Márk Brüsszelben járt és az ott szerzett tapasztalatait egy videóban osztotta meg a közösségi oldalán. Elmondása szerint a valóság még a korábbi híradásoknál is rosszabb képet fest a városról.
Nem gondoltam volna, hogy amit olvasgatok otthon híradásokat, az valóban így van”
– fogalmazott, majd arról számolt be, hogy eddigi tapasztalataik alapján három dolog különösen szembetűnő.
Egyrészt rengeteg szemét, hulladék és kukás zsák borítja Brüsszel utcáit, ami már eleve meghatározza a város hangulatát. Emellett úgy látja, hogy szinte az egész várost áthatja a marihuána szaga. Továbbá elmondása szerint valóban rengeteg a migráns a városban, és több közülük oda is lépett a Mandiner stábjához. Egyesek cigarettát vagy pénzt kértek, mások pedig drogot próbáltak eladni munkatársainknak.
Egészen elképesztő, amiket itt tapasztalunk
– tette hozzá.
Nyitókép forrása: Móna Márk Facebook-oldala
