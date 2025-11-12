Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
város Móna Márk munkatárs drog migráns utca

Drog, szemét és migránsok – munkatársunk elképedt a brüsszeli állapotokon (VIDEÓ)

2025. november 12. 22:22

Nem okozott meglepetést Brüsszel az ott dolgozó riporternek.

2025. november 12. 22:22
null

Lapunk munkatársa, Móna Márk Brüsszelben járt és az ott szerzett tapasztalatait egy videóban osztotta meg a közösségi oldalán. Elmondása szerint a valóság még a korábbi híradásoknál is rosszabb képet fest a városról.

Nem gondoltam volna, hogy amit olvasgatok otthon híradásokat, az valóban így van” 

– fogalmazott, majd arról számolt be, hogy eddigi tapasztalataik alapján három dolog különösen szembetűnő.

Egyrészt rengeteg szemét, hulladék és kukás zsák borítja Brüsszel utcáit, ami már eleve meghatározza a város hangulatát. Emellett úgy látja, hogy szinte az egész várost áthatja a marihuána szaga. Továbbá elmondása szerint valóban rengeteg a migráns a városban, és több közülük oda is lépett a Mandiner stábjához. Egyesek cigarettát vagy pénzt kértek, mások pedig drogot próbáltak eladni munkatársainknak.

Egészen elképesztő, amiket itt tapasztalunk

– tette hozzá.

Nyitókép forrása: Móna Márk Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
2025. november 12. 22:48
Jaj hát nem szabad mindenen fennakadni... Hozták magukkal az otthon őshonos növényeket, hát tehetnek róla, hogy ilyen bűdős és a hülye európaiak állandóan el akarják szívni a leveleket hiába gondozzák...😁 Lehet, hogy a nyelvtudással volt a baj ők csak üdvözölni szerették volna és megmutatni mit találtak a hülye európaiaknál.... Szemét az utcán meg csak azért van, mert gondosan átválogtják az európai pazarlók szemetét, hogy minél több dolgot újra hasznosítsanak. Ez már a szeretet ország ez az arany Peti is ezt akarja meghonosítani nálunk.. 👎Csak egy javaslat Messiás úr ! Ha ez már a nagy nyugaton létre van hozva és ebbe akartok élni nem lehetne, hogy elhúzol innen a szektával és nem pazrold ránk "hitványokra" a drága idődet.. majd csak elleszünk valahogy itt ebben a "fertőben" nélkületek!...🖕😁🖕
Válasz erre
1
1
helyrerakosgat
2025. november 12. 22:28
Az ott dolgozó munkatársunk elképedt a dolgon, de nem okozott neki meglepetést a dolog. Az ott dolgozó munkatársunk egyébként nem ott dolgozik, csak odalátogatott. Tulajdonképpen mi itt, a Mandinernél nem vagyunk teljesen hülyék, csak kurva nagy kihívást okoz nekünk az anyanyelvünkön egyszerű dolgokat megfogalmazni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!