Drog, szemét és migránsok – munkatársunk elképedt a brüsszeli állapotokon (VIDEÓ)

Lapunk munkatársa, Móna Márk Brüsszelben járt és az ott szerzett tapasztalatait egy videóban osztotta meg a közösségi oldalán. Elmondása szerint a valóság még a korábbi híradásoknál is rosszabb képet fest a városról.

Nem gondoltam volna, hogy amit olvasgatok otthon híradásokat, az valóban így van”

– fogalmazott, majd arról számolt be, hogy eddigi tapasztalataik alapján három dolog különösen szembetűnő.

Egyrészt rengeteg szemét, hulladék és kukás zsák borítja Brüsszel utcáit, ami már eleve meghatározza a város hangulatát. Emellett úgy látja, hogy szinte az egész várost áthatja a marihuána szaga. Továbbá elmondása szerint valóban rengeteg a migráns a városban, és több közülük oda is lépett a Mandiner stábjához. Egyesek cigarettát vagy pénzt kértek, mások pedig drogot próbáltak eladni munkatársainknak.