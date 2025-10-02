Ft
10. 02.
csütörtök
Európai Bíróság Bayer Zsolt Parlament Szabó Tímea vélemény

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

2025. október 02. 14:46

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

2025. október 02. 14:46
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak. Azt a pszichopata proli h. p. Szabó Tímeát meg továbbra is kéretik megbüntetni. És leginkább eltiltani a Parlament látogatásától. Járjon a Keleti restijébe a többi hasonszőrű, elviselhetetlen sz…rjankóval, ott adják elő a műsoraikat!"

Nyitókép: Képernyőkép 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

