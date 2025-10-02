Ft
Ez nekünk fáj: Szijjártó Péter kőkemény gyomrossal reagált Karácsony Gergely brüsszeli ámokfutására

2025. október 02. 14:16

A főpolgármester Brüsszelben kijelentette, hogy Magyarország „elsőrangú nemzeti érdeke”, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását.

2025. október 02. 14:16
null

Ahogy arról beszámoltunk, Karácsony Gergely főpolgármester Brüsszelben a zöldpárti városvezetők konferenciáján kijelentette, hogy Magyarország „elsőrangú nemzeti érdeke”, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását. Szerinte az ukrán tagság „óriási lehetőség” lenne az európai gazdaság számára, és Magyarországnak is az az érdeke, hogy pártolja a folyamatot. A főpolgármester úgy véli, a csatlakozási tárgyalások elindítása politikai üzenetként is fontos lehet Ukrajna felé.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében élesen reagált Karácsony kijelentésére. 

„Karácsony Gergely ismét világossá tette, hogy az ellenzék a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna ügyében. Az ellenzéknek nem probléma, hogy Magyarországot bele akarják rángatni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincsen” – fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva, hogy a baloldali politikusok semmibe veszik a magyar nemzeti érdekeket és a hazai gazdák érdekeit.

Szijjártó szerint a magyar kormány egyértelműen a magyar érdekeket képviseli, nem Brüsszel elvárásait. 

A magyar nemzet érdeke és akarata pedig az, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja”

– szögezte le a külügyminiszter. 

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

