Óriási bejelentést tett Szijjártó: történelmi szerződést kötött Magyarország – ez mindenkit érint (VIDEÓ)

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az emberiség napjainkban a válságok korában él, amikor a világban dúló konfliktustok gyakran energiaellátási nehézségeket, sőt akár vészhelyzeteket okoznak.
„Az elmúlt években láthattuk, hogy az energiapiacokon drámai, józan ésszel ellentétes áremelkedések történtek. Évtizedeken keresztül megbízhatóan működő szállítási útvonalak estek politikai konfliktusok áldozataivá, de a legnagyobb baj, hogy az energiaellátás kérdése az elmúlt időszakban teljes mértékben átpolitizálódott és átideologizálódott” – sorolta.
Kifejtette, hogy az energiaellátás pusztán fizikai, földrajzi kérdés, energiahordozókat onnan lehet csak vásárolni, ahonnan vezeték jön, hiszen Magyarország nem rendelkezik tengerparttal.
„Mi a szomszédainkra, illetve a szomszédaink szomszédaira is rá vagyunk utalva akkor, amikor az ország biztonságos energiaellátásáról van szó. Mi az elmúlt években mindent megtettünk, amit lehetett. Több százmillió eurónyi fejlesztést hajtottunk végre Magyarországon, amelynek a nyomán a hét szomszédos országunkból hattal össze is van kötve a földgázszállítási hálózatunk, és az észszerűség határain belül mindent megtettünk a diverzifikálás érdekében” – szögezte le.