10. 02.
csütörtök
szerződés Magyarország energiabiztonság Szijjártó Péter

Óriási bejelentést tett Szijjártó: történelmi szerződést kötött Magyarország – ez mindenkit érint (VIDEÓ)

2025. október 02. 11:24

Új fejezet nyílik hazánk energiabiztonságában.

2025. október 02. 11:24
null

Magyarország történetének leghosszabb távú szerződését írta alá cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzéséről a francia ENGIE-vel, amely fontos pillérét fogja jelenteni hazánk energiabiztonságának a jövőben – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az MVM CEEnergy és az ENGIE Energy Marketing Singapore közötti adásvételi szerződés aláírását követően arról számolt be, hogy ennek értelmében Magyarország 2028 és 2038 között évente 400 millió köbméter

azaz összesen négymilliárd köbméter LNG-t vásárol a francia energiavállalattól.

Beszédében hangsúlyozta, hogy ez a leghosszabb távú megállapodás, amelyet hazánk cseppfolyósított földgáz beszerzéséről kötött valaha, és ez az energiaellátás biztonságának fontos pillérét fogja jelenteni az elkövetkezendő időszakban.

„Ez Magyarország számára fontos mérföldkő, újabb megbízható partnerrel bővült az együttműködési hálózatunk (…) Örülünk, hogy az ENGIE Magyarország energiabiztonságának a garantőrei közé tartozik innentől kezdve, és természetesen készen állunk arra, hogy ezt a partnerséget, ezt az együttműködést, amely egyébként hosszú távra tekint vissza, a továbbiakban majd még tovább bővítsük” – mondta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az emberiség napjainkban a válságok korában él, amikor a világban dúló konfliktustok gyakran energiaellátási nehézségeket, sőt akár vészhelyzeteket okoznak.

„Az elmúlt években láthattuk, hogy az energiapiacokon drámai, józan ésszel ellentétes áremelkedések történtek. Évtizedeken keresztül megbízhatóan működő szállítási útvonalak estek politikai konfliktusok áldozataivá, de a legnagyobb baj, hogy az energiaellátás kérdése az elmúlt időszakban teljes mértékben átpolitizálódott és átideologizálódott” – sorolta.

Kifejtette, hogy az energiaellátás pusztán fizikai, földrajzi kérdés, energiahordozókat onnan lehet csak vásárolni, ahonnan vezeték jön, hiszen Magyarország nem rendelkezik tengerparttal.

„Mi a szomszédainkra, illetve a szomszédaink szomszédaira is rá vagyunk utalva akkor, amikor az ország biztonságos energiaellátásáról van szó. Mi az elmúlt években mindent megtettünk, amit lehetett. Több százmillió eurónyi fejlesztést hajtottunk végre Magyarországon, amelynek a nyomán a hét szomszédos országunkból hattal össze is van kötve a földgázszállítási hálózatunk, és az észszerűség határain belül mindent megtettünk a diverzifikálás érdekében” – szögezte le.

Megjegyezte, hogy a magyar kormány azt érti diverzifikáció alatt, hogy minél több forrásból és minél több útvonalon lehessen energiahordozókat vásárolni, s nem a meglévő, jól működő beszállítási kapcsolatok lecserélését.

Mi diverzifikáció alatt nem azt értjük, hogyha megnyílik egy szállítási útvonal, akkor bezárunk egy másikat. Ez nem diverzifikáció, ez valami egészen más”

– vélekedett. A miniszter végül kiemelte, hogy az energiabiztonság szuverenitási kérdés, nem véletlen, hogy minden ezzel kapcsolatos döntés nemzeti hatáskörben van, minden állam maga dönthet ezekről a kérdésekről.

„Sajnos ezt az alapelvet az elmúlt időszakban nagyon durva támadások érték, mi viszont ragaszkodunk ahhoz, hogy a saját energiabiztonságunkhoz szükséges lépésekről mi magunk dönthessünk, és így nem fogadunk el semmifajta nyomást, kényszerítést vagy háborús felárat ebben a kérdésben” – összegzett.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
survivor
2025. október 02. 11:58
Orosz gáz lesz az... egy kis kanyarral. :-))
titi77
2025. október 02. 11:53
nagyon helyes! a másik 11 milliárdot meg továbbra is diszkont áron vesszük ru.-ból! aztán lehet pofázni brüsszelben az ursuláéknak! olyan mint amikor 3000 liter benzint eladok, papíron meg 300-at veszek. példa: india vagy malaysia 10× többet ad el mint amennyit kitermel.
zrx8
2025. október 02. 11:46 Szerkesztve
Hurrá, ezentúl a francia gazdaság is profitál az orosz gáz magyarországi importjából ! Ha nem ezt hívják védelmi pénznek, akkor nem tudom, mit.
Obsitos Technikus
2025. október 02. 11:43
Jövőre Qatarból is jön kb. kétszer ennyi négy évig.
