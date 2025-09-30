Ft
vezeték Zágráb Szerbia Szijjártó Péter

Szijjártó Péter durván szembesített mindenkit: tanuljunk Szerbia hibájából!

2025. szeptember 30. 21:11

Brüsszel agresszív nyomása és Zágráb nyomulása pontosan ilyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja kényszeríteni Magyarországot - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

2025. szeptember 30. 21:11
null

Szerbia példája mutatja, hogy milyen kiszolgáltatottságot is jelent, ha egy állam kőolajellátása egyetlen vezetéktől függ, ezért a magyar kormányzat nem fog engedni Brüsszel agresszív nyomásának és Zágráb nyomulásának ez ügyben – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Belgrádban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével, Pásztor Bálinttal folytatott találkozóját követően először is az energiabiztonságot érintő kihívásokról beszélt, s leszögezte, hogy Magyarország folyamatosan támogatja Szerbiát abban, hogy az ország kőolajellátásáért felelős vezeték, illetve annak üzemeltetője mentességet kapjon az amerikai szankciók hatálya alól.

Itt előállt az a helyzet, hogy egy vezetéken keresztül történik az ország kőolajellátása, és az itteni helyzet is világosan rámutat arra, mekkora kiszolgáltatottságot jelent az, ha egy országot egyetlen vezetéken látnak el valamilyen energiahordozóval”

 – figyelmeztetett.

„Brüsszel agresszív nyomása és Zágráb nyomulása pontosan ilyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja kényszeríteni Magyarországot. Azt akarják Brüsszelből, hogy Magyarországot a mostani két csővezeték helyett csak egy vezetéken láthassuk el, ezzel teljes mértékben kiszolgáltatnának minket ennek az egy szállítási útvonalnak, kiszolgáltatnának minket a horvát szállítóknak” – folytatta.

„Látjuk itt, Szerbiában, mit jelent az, ha egy országnak egyetlen, kőolajellátásért felelős vezetéke van. És hogyha ez a vezeték bármilyen okból leáll, és okot azért a mai világban lehet találni – politikait, jogit, műszakit, technikait -, akkor ott bizony óriási nagy baj van” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezért hangsúlyozta, hogy a magyar kormányzat nem fogja hagyni, hogy akár Brüsszelből, akár Zágrábból megpróbálják belekényszeríteni egy olyan helyzetbe, hogy feladja a két kőolajszállítási útvonalból az egyiket, ez ugyanis teljes kiszolgáltatottságot jelentene.

„Mi, magyarok továbbra is kiállunk a szuverenitásunk mellett, és szuverenitásunknak az egyik alapvető összetevő eleme az energiabiztonság, hiszen ma a nemzeti alapú döntéshozatallal lehet energiaellátási döntéseket hozni” – jegyezte meg.

„Teljes egészében egy ország saját szuverén joga, hogy eldöntse, honnan, kitől vásárol energiahordozókat, mi ezt a szuverén jogunkat nem fogjuk feladni. A szuverenitásunkhoz és az azt megalapozó energiabiztonságunkhoz is ragaszkodunk” – húzta alá.

Továbbá érintette a vajdasági gazdaságfejlesztési programot is, amely szavai szerint az utóbbi években több tízezer magyar számára tette lehetővé itt a helyben maradást. 

Ahhoz, hogy a vajdasági magyarok az otthonukban tudjanak boldogulni, ahhoz ez a gazdaságfejlesztési program óriási hozzáadott értéket képviselt, s bár van ezernyi, ha más pozitív hatása nem is lenne, már csak ezért megérte volna, úgyhogy készen állunk a folytatásra természetesen”

 – fogalmazott.

A miniszter végül büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy a VMSZ kiáll Szerbia stabilitása, valamint amellett, hogy az országban visszatérjen az élet a normális kerékvágásba.

„Nekünk, magyaroknak otthon és itt is az az érdekünk, hogy stabilitás és nyugalom legyen Szerbiában. Szerbia a barátunk, s látjuk, micsoda durva külső támadásokkal kell szembenéznie ennek az országnak. Sajnos ez egy európai tendencia, hogy a patrióta kormányokat és a patrióta politikusokat megpróbálják kiiktatni, ezért a teljes barátságunkról és a szolidaritásunkról biztosítjuk szerb barátainkat” – jelentette ki.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

masikhozzaszolo
2025. szeptember 30. 21:39
De hát az áruk (energia, olaj, gáz, villany, stb.) szabad áramlása, a diverzifikáció, a pénz és munkaerő szabad áramlása! Az unió alapértéke ám! És a csavar? Jaj, mondja a Dunagétes, le vagyunk maradva a vízienergia hasznosításaában! Hát le, .szdmeg, mert megakadájoztátok, a csehszlovák meg elterelte magának a Dunát, és most ő ad el nekünk energiát onnan. Meg van az a vízienergia, csak a határ van rossz helyen.
Válasz erre
1
0
Ízisz
2025. szeptember 30. 21:38
Z. "A brüsszeli Politiconak adott nyilatkozatában Sztankov kijelentette: Az EU tagállamaként Bulgária összehangolja intézkedéseit az európai jogszabályokkal és politikákkal, beleértve az orosz energiaforrások javasolt fokozatos kivonását 2027 végére az orosz gázfogyasztás egész Európában várhatóan teljesen megszűnik. Magyarország és Szlovákia várhatóan nem szembesül energiabiztonsági kihívásokkal, mert alternatív útvonalakat tudnak majd találni a gázvásárlásra. Alig öt nappal ezelőtt Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, hogy Sztankov megerősítette neki, Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Mo.-nak. Sztankov szerint az érintett országok energiaellátását amerikai cseppfolyós gázzal válthatnák ki, és erre vonatkozó hosszú lejáratú szerződésekről tárgyalnak. Az átállás akár jövőre is megtörténhet. Az orosz gázcsap tervezett bolgár elzárása súlyos gondok elé állíthatja a Török Áramlat többi országát, köztük Mo.-ot. A kormány még nem reagált a váratlan bejelentésre."
Válasz erre
0
0
