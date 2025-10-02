Idáig jutottunk: Karácsony szerint az ukrán EU-s csatlakozás „elsőrangú nemzeti érdek”

Karácsony Gergely számára mindig más a hibás – Szentkirályi Alexandra a Mandiner Klubesten (VIDEÓ!)
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke volt a legutóbbi, teltházas Mandiner Klubesten Kacsoh Dániel vendége.
A főpolgármester nem lát semmi ellenérvet.
Karácsony Gergely főpolgármester szerint Magyarország „elsőrangú nemzeti érdeke”, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását – számolt be a Euro News. Budapest vezetője erről Brüsszelben beszélt a zöldpárti városvezetők konferenciáján.
A főpolgármester úgy látja, Ukrajna uniós tagsága „óriási lehetőség” lenne az európai gazdaság számára, és Magyarországnak is érdeke, hogy támogassa a folyamatot. Úgy fogalmazott:
Én nem látok semmilyen ellenérvet ezzel kapcsolatban”.
Ezt is ajánljuk a témában
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke volt a legutóbbi, teltházas Mandiner Klubesten Kacsoh Dániel vendége.
Karácsony úgy véli, az ukrán tagság az uniós bővítés egyik legfontosabb lépése lehet, és szerinte nem holnapra, de a háború lezárása után megvalósítható cél. Hangsúlyozta, hogy a csatlakozási tárgyalások elindítása nemcsak gazdasági, de politikai szempontból is fontos jelzés lehet Ukrajna felé.
Nyitókép: Purger Tamás / MTI
***