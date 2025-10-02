Idáig jutottunk: Karácsony szerint az ukrán EU-s csatlakozás „elsőrangú nemzeti érdek”

Karácsony Gergely főpolgármester szerint Magyarország „elsőrangú nemzeti érdeke”, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását – számolt be a Euro News. Budapest vezetője erről Brüsszelben beszélt a zöldpárti városvezetők konferenciáján.

A főpolgármester úgy látja, Ukrajna uniós tagsága „óriási lehetőség” lenne az európai gazdaság számára, és Magyarországnak is érdeke, hogy támogassa a folyamatot. Úgy fogalmazott: