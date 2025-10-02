Ft
10. 02.
csütörtök
brüsszeli Ukrajna Magyarország uniós főpolgármester Karácsony Gergely

Idáig jutottunk: Karácsony szerint az ukrán EU-s csatlakozás „elsőrangú nemzeti érdek”

2025. október 02. 08:39

A főpolgármester nem lát semmi ellenérvet.

2025. október 02. 08:39
null

Karácsony Gergely főpolgármester szerint Magyarország „elsőrangú nemzeti érdeke”, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását – számolt be a Euro News. Budapest vezetője erről Brüsszelben beszélt a zöldpárti városvezetők konferenciáján. 

A főpolgármester úgy látja, Ukrajna uniós tagsága „óriási lehetőség” lenne az európai gazdaság számára, és Magyarországnak is érdeke, hogy támogassa a folyamatot. Úgy fogalmazott: 

Én nem látok semmilyen ellenérvet ezzel kapcsolatban”.

 

Karácsony úgy véli, az ukrán tagság az uniós bővítés egyik legfontosabb lépése lehet, és szerinte nem holnapra, de a háború lezárása után megvalósítható cél. Hangsúlyozta, hogy a csatlakozási tárgyalások elindítása nemcsak gazdasági, de politikai szempontból is fontos jelzés lehet Ukrajna felé.

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

Összesen 7 komment

meteor
2025. október 02. 08:50
Ostoba fajankó. Azt momdja amire a gazdái betanították.
bf109g14
2025. október 02. 08:49
Gerike! Te inkább a kritikán aluli utakkal, a leszerelt kukákkal, a mindent elborító szeméttel, meg az eltűnt milliárdokkal foglalkozz. Mert az lenne a dolgod.
Sacap
2025. október 02. 08:48
Takarítsd inkább ki Budapestet mert folyik a szar mindenhol te tirpàk mihaszna!
salátás
•••
2025. október 02. 08:48 Szerkesztve
elsőrangú nemzeti érdek lenne a főváros normális működtetése, te tetű szemétszállítás, tömegközlekedés, ADÓFIZETÉS úgy hirtelen
