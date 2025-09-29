Karácsony Gergely számára mindig más a hibás – Szentkirályi Alexandra a Mandiner Klubesten (VIDEÓ!)

Ismét teltházas volt a Mandiner Klubestje, amelyet ötödik alkalommal rendeztek meg a Várkert Bazárban. A rendezvényen Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettesének vendége Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke volt.

Nekem nőként, anyukaként, emberként nagyon ijesztő

– vélekedett Szentkirályi Alexandra arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert tartott magánál egy tiszás fórumon.

A politikus úgy látja, az elmúlt bő egy évben Magyar Péter megjelenése és agresszív stílusa új mélységet hozott el a magyar közéletbe, de ehhez képest szintlépés a tiszás Ruszin-Szendi lökdösődése és az, hogy fegyverrel ment emberek közé.

A Fidesz budapesti elnöke szerint nem helytálló Tarr Zoltán abbéli kijelentése, hogy „nem lehet mindent elmondani, mert megbukunk”, hiszen lebuktak, és mindaz, amit terveznek (például a többkulcsos adó bevezetését és adóemelést), lesújtó véleményt fest róluk.