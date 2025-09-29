Karácsony Gergely számára mindig más a hibás – Szentkirályi Alexandra a Mandiner Klubesten (VIDEÓ!)

Megsemmisítő kritika Schiffertől: Magyar Péter megmutatta valódi arcát
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke volt a legutóbbi, teltházas Mandiner Klubesten Kacsoh Dániel vendége.
Ismét teltházas volt a Mandiner Klubestje, amelyet ötödik alkalommal rendeztek meg a Várkert Bazárban. A rendezvényen Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettesének vendége Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke volt.
Nekem nőként, anyukaként, emberként nagyon ijesztő
– vélekedett Szentkirályi Alexandra arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert tartott magánál egy tiszás fórumon.
A politikus úgy látja, az elmúlt bő egy évben Magyar Péter megjelenése és agresszív stílusa új mélységet hozott el a magyar közéletbe, de ehhez képest szintlépés a tiszás Ruszin-Szendi lökdösődése és az, hogy fegyverrel ment emberek közé.
A Fidesz budapesti elnöke szerint nem helytálló Tarr Zoltán abbéli kijelentése, hogy „nem lehet mindent elmondani, mert megbukunk”, hiszen lebuktak, és mindaz, amit terveznek (például a többkulcsos adó bevezetését és adóemelést), lesújtó véleményt fest róluk.
A Klubesten fővárosi témák is szóba kerültek. Kacsoh Dániel Ceglédi Zoltánt idézve elmondta: Karácsony Gergely az a politikus, aki akkor, amikor a kormány valamilyen ötletet felvet Budapesttel kapcsolatban, rendre elővesz a fiókból egy parkot, amit „pont oda tervezett”. Mindez azonban a végére csak látványterv marad.
A Mandiner főszerkesztő-helyettese úgy fogalmazott, Karácsony a „mindent is megakadályozni tudó főpolgármester”.
Rákosrendezőről szólva Szentkirályi Alexandra elmondta: Karácsony Gergely mindenből egy kormány-főváros ellentétet generál. „Engem Karácsony Gergely egy olyan pasasra emlékeztet, aki mindig úgy megy haza, hogy soha nincs meg a fizetése” – jellemezte a Fidesz budapesti elnöke a főpolgármestert.
Az ilyen emberek nem valók városvezetőnek – szögezte le Szentkirályi Alexandra.
Mint emlékeztetett, egyedül a biciklisávok felfestése az, ami Karácsony saját teljesítménye az elmúlt hat évben, egyébként minden budapesti fejlesztés a kormánynak köszönhetően ment végbe.
A budapesti baloldali városvezetés legújabb fiaskója a BKV-buszok leégése, amelyek már rendszeresen kigyulladnak a fővárosi utakon. Ennek egyértelmű oka lehet, hogy a Karácsony Gergely vezette Főváros nem végezte el a szükséges karbantartási munkálatokat.
Azt nem értem, hogyha ők nem fizetik be a szolidaritási hozzájárulást, akkor mire megy el a pénz az alapvető karbantartási munkák elől?
– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.
A Fidesz budapesti elnökével folytatott beszélgetés során szó esett még Vitézy Dávid fővárosi szerepéről, a magyar jobboldal helyzetéről és arról, hogy milyen választási kampányra számíthatunk a következő hónapokban. A Klubestet Zoltán Erika koncertje zárta a Várkert Bazárban.
