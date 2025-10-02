Elszabadult az Európai Parlament elnöke: újabb támadást intézett Magyarország ellen, de ezúttal túl messzire ment

Orbán Viktor elmagyarázta az értetlenkedő riporternek: ezért nem szuverén ország Ukrajna (VIDEÓ)
„Ukrajna egy hősies ország, amit támogatnunk kell, ez nem kérdés. A kérdés, hogy milyen keretek között támogatjuk” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Roberta Metsola nem győzte hangsúlyozni, hogy az EU bővítése mindenki számára előnyös lenne.
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke kijelentette, hogy Ukrajna és Moldova EU-csatlakozásáról szóló tárgyalásoknak az év végéig meg kell kezdődniük. A koppenhágai EU-csúcs előtt Metsola újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: a Kreml beavatkozási kísérlete a moldovai választásokba teljesen kudarcot vallott – írja a zn.ua.
„Az emberek egyértelműen az európai utat választották, és láttuk, hogy a beavatkozás és a megfélemlítés nem működött. Azt is fel kell ismernünk, hogy fel kell készülnünk a demokratikus választási eredmények instabilitásának fenyegetésére” – mondta.
Metsola azt is hangsúlyozta, hogy az EU bővítése mind az Európai Unió, mind a tagjelölt országok számára előnyös. Kijelentette, hogy ez „nem jótékonyság”, és hogy a bővítés
biztonságosabbá tesz minket” és „nagyobb stratégiai irányítást biztosít számunkra”.
