Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Roberta Metsola Ukrajna Európai Parlament Európai Unió

Elszabadult az Európai Parlament elnöke: újabb támadást intézett Magyarország ellen, de ezúttal túl messzire ment

2025. október 02. 13:23

Roberta Metsola nem győzte hangsúlyozni, hogy az EU bővítése mindenki számára előnyös lenne.

2025. október 02. 13:23
null

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke kijelentette, hogy Ukrajna és Moldova EU-csatlakozásáról szóló tárgyalásoknak az év végéig meg kell kezdődniük. A koppenhágai EU-csúcs előtt Metsola újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: a Kreml beavatkozási kísérlete a moldovai választásokba teljesen kudarcot vallott – írja a zn.ua

„Az emberek egyértelműen az európai utat választották, és láttuk, hogy a beavatkozás és a megfélemlítés nem működött. Azt is fel kell ismernünk, hogy fel kell készülnünk a demokratikus választási eredmények instabilitásának fenyegetésére” – mondta.

Metsola azt is hangsúlyozta, hogy az EU bővítése mind az Európai Unió, mind a tagjelölt országok számára előnyös. Kijelentette, hogy ez „nem jótékonyság”, és hogy a bővítés 

biztonságosabbá tesz minket” és „nagyobb stratégiai irányítást biztosít számunkra”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemhiszemel-2
2025. október 02. 14:36
Ideje lenne felvilágosítani ezt az ostoba némbert arról, hogy valamennyi jelenlegi tagország hosszú évekig tartó tárgyalások után, jogrendszerüket átalakítva, kb. minimum 10 év tagjelöltség után léphetett az EU-ba. Arra viszont még nem volt példa, hogy egy ország erőszakkal vált volna taggá. Márpedig Ukrajna most éppen ezzel próbálkozik.
Válasz erre
2
0
kovsa2
2025. október 02. 14:36
"láttuk, hogy a beavatkozás és a megfélemlítés nem működött." Rosszul látta! Működött. De még milyen jól. Az európai! Aki az oroszbarát jelöltre akart szavazni, nem mert, nem tehette, mert a demokrácia nagyobb üdvéért, már előre kizárták őket. "Nehogy má' nem rám szavaztok! Én vagyok a J(d)ani! A maJdani!"
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 02. 14:27
Roberta Metsola EP elnöke. Európai érdekek ellen!!! Bolond!
Válasz erre
2
0
balatontihany-25
2025. október 02. 14:26
Jesszusom, micsoda hülyeségeket hablatyolt össze-vissza az a riasztó kinézetű banya. Gyanítom, hogy nem szedi a gyógyszereit...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!