Elszabadult az Európai Parlament elnöke: újabb támadást intézett Magyarország ellen, de ezúttal túl messzire ment

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke kijelentette, hogy Ukrajna és Moldova EU-csatlakozásáról szóló tárgyalásoknak az év végéig meg kell kezdődniük. A koppenhágai EU-csúcs előtt Metsola újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: a Kreml beavatkozási kísérlete a moldovai választásokba teljesen kudarcot vallott – írja a zn.ua.

„Az emberek egyértelműen az európai utat választották, és láttuk, hogy a beavatkozás és a megfélemlítés nem működött. Azt is fel kell ismernünk, hogy fel kell készülnünk a demokratikus választási eredmények instabilitásának fenyegetésére” – mondta.

Metsola azt is hangsúlyozta, hogy az EU bővítése mind az Európai Unió, mind a tagjelölt országok számára előnyös. Kijelentette, hogy ez „nem jótékonyság”, és hogy a bővítés