Ennyit erről: Donald Tusk odament Orbán Viktorhoz, hogy beléfojtsa a szót az újságírók előtt, nem jött össze (VIDEÓ)

Orbán Viktor nem marad egyedül: még az ellenzéki szakértő szerint is felbukkanhatnak váratlan szövetségesek az EU-csúcson
Az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője szerint „biztosan nem volt ketrecharc”.
Cserébe Tusk kényelmetlenül feszengve állt Orbán Viktor mellett, amikor a magyar miniszterelnök leszögezte, hogy Európára most nem Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést, hanem valami egészen más.
Orbán Viktor az EU-csúcs előtt épp nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amikor odalépett hozzá Donald Tusk, megfogta a kezét, közös képet kért vele, viszont amikor Orbán Viktor meghallotta az újságírói kérdést, gyorsan meg is válaszolta azt, miközben Tusk mellette kényelmetlenül feszengett.
Orbán Viktor ugyanis leszögezte, hogy a fenyegetés most Európában nem Oroszország – náluk ugyanis Európa erősebb – hanem
a valódi veszély Európa gazdasági stagnálása és a versenyképesség elvesztése”.
Donald Tusk csak pislogott, amikor Orbán Viktor arra kérte az újságírót, hogy alapozza a véleményét a tényekre.