Ennyit erről: Donald Tusk odament Orbán Viktorhoz, hogy beléfojtsa a szót az újságírók előtt, nem jött össze (VIDEÓ)

Orbán Viktor az EU-csúcs előtt épp nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amikor odalépett hozzá Donald Tusk, megfogta a kezét, közös képet kért vele, viszont amikor Orbán Viktor meghallotta az újságírói kérdést, gyorsan meg is válaszolta azt, miközben Tusk mellette kényelmetlenül feszengett.

Orbán Viktor ugyanis leszögezte, hogy a fenyegetés most Európában nem Oroszország – náluk ugyanis Európa erősebb – hanem

a valódi veszély Európa gazdasági stagnálása és a versenyképesség elvesztése”.

Donald Tusk csak pislogott, amikor Orbán Viktor arra kérte az újságírót, hogy alapozza a véleményét a tényekre.