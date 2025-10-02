Ft
Európa csúcs Oroszország veszély Orbán Viktor Donald Tusk

Ennyit erről: Donald Tusk odament Orbán Viktorhoz, hogy beléfojtsa a szót az újságírók előtt, nem jött össze (VIDEÓ)

2025. október 02. 12:17

Cserébe Tusk kényelmetlenül feszengve állt Orbán Viktor mellett, amikor a magyar miniszterelnök leszögezte, hogy Európára most nem Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést, hanem valami egészen más.

2025. október 02. 12:17
null

Orbán Viktor az EU-csúcs előtt épp nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amikor odalépett hozzá Donald Tusk, megfogta a kezét, közös képet kért vele, viszont amikor Orbán Viktor meghallotta az újságírói kérdést, gyorsan meg is válaszolta azt, miközben Tusk mellette kényelmetlenül feszengett. 

Orbán Viktor ugyanis leszögezte, hogy a fenyegetés most Európában nem Oroszország – náluk ugyanis Európa erősebb – hanem 

a valódi veszély Európa gazdasági stagnálása és a versenyképesség elvesztése”. 

Donald Tusk csak pislogott, amikor Orbán Viktor arra kérte az újságírót, hogy alapozza a véleményét a tényekre.

 

 

