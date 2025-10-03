Ft
10. 03.
péntek
Prága rendőrség gyász lövöldözés rendőr halál Csehország

Lövöldözés történt Prágában: nem sikerült megmenteni az áldozat életét

2025. október 03. 22:06

Már elfogták a gyanúsítottat.

2025. október 03. 22:06
null

Összeverekedett három férfi Prágában, az egyiküket lelőtték – számolt be a hírről a Novinky alapján az Index. Az incidens péntek este, a főváros Jarov kerületében történt, a Pod Lipami utcában.

A 158-as segélyhívó számra érkezett bejelentés három férfi verekedéséről, a bejelentő ezt követően három lövést hallott”

– mondta Jan Danek, rendőrségi szóvivő.

A helyszínen megtalálták a lelőtt férfit, akit megpróbáltak újraéleszteni, de már nem sikerült. Ezt követően elfogták a gyanúsítottat. Az eddigi információk alapján az elkövető egy rendőr lehetett, aki szolgálaton kívül tartózkodott a városnegyedben és önvédelmi célból lőtt. Még mindig vizsgálják az esetet.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

