Lövöldözés történt Prágában: nem sikerült megmenteni az áldozat életét

Összeverekedett három férfi Prágában, az egyiküket lelőtték – számolt be a hírről a Novinky alapján az Index. Az incidens péntek este, a főváros Jarov kerületében történt, a Pod Lipami utcában.

A 158-as segélyhívó számra érkezett bejelentés három férfi verekedéséről, a bejelentő ezt követően három lövést hallott”

– mondta Jan Danek, rendőrségi szóvivő.

A helyszínen megtalálták a lelőtt férfit, akit megpróbáltak újraéleszteni, de már nem sikerült. Ezt követően elfogták a gyanúsítottat. Az eddigi információk alapján az elkövető egy rendőr lehetett, aki szolgálaton kívül tartózkodott a városnegyedben és önvédelmi célból lőtt. Még mindig vizsgálják az esetet.

Nyitókép: Képernyőfotó