A választás tétje, hogy totális lesz-e a putyini fasizmus – ismét nagyot ment Csintalan Sándor (VIDEÓ)

Csintalan Sándor ismét a KlikkTV vendége volt, ezúttal Németh Péter Mélyvíz című műsorában fejtette ki a gondolatait aktuális közéleti kérdésekben. A beszélgetés során szóba kerültek többek között a választások, a rendeleti kormányzás, a magyar demokrácia állapota és az, hogy merre tart az ország: Európa felé vagy Putyin Oroszországának árnyékába.

Az egykori televíziós kendőzetlenül fejtette ki a Fidesz hatalomgyakorlásával kapcsolatos véleményét. Németh azon kijelentésére, hogy Csintalan az utóbbi időben újból „kapósabb”, azaz egyre több helyre hívják meg, hogy mondja el a véleményét, az újságíró úgy reagált, hogy a választás után még inkább így lesz.

A műsorvezető azon kérdésére, hogy milyen eredményre számít 2026 áprilisában, Csintalan Sándor azt felelte, hogy nem tudja. „Bizonyos értelemben nagyon sok idő van hátra. Azon kívül most egy történelmi korszakban vagyunk. Most nem egyszerűen arról van szó, hogy ki nyer, hanem arról, hogy Magyarország a belarusz úton fog-e haladni. Magyarország a putyini Oroszország közel külföldje lesz-e véglegesen vagy végzetesen, a putyini fasizmus totális lesz-e” – hívta fel a figyelmet.

Csintalan ezután arra emlékeztette a nézőket, hogy a rendeleti kormányzás véleménye szerint az „maga a diktatúra”.