Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Csárdi Antal Telex Faktum Bayer Zsolt Magyarország ellenzék parlament vélemény publicisztika baloldal

Most kapaszkodjon meg a Telex! Amit szabad Bayer Zsoltnak, azt nem szabad Csárdi Antalnak

2025. október 02. 18:57

„Valójában a parlamenti figyelmeztetés a politikusi és a publicista szerep összemosásáról szólt” – állapította meg a Faktum tényellenőrző portál.

2025. október 02. 18:57
null

Csak Bayer Zsolt szavait idézte a parlamentben, mégis figyelmeztetést kapott – számolt be a Telex Csárdi Antal ügyéről igen leegyszerűsítve a valóság komplexitását. A lap cikke szerint a képviselőnek pusztán egy 2015-ös publicisztika idézése miatt kellett elhallgatnia. A Faktum tényellenőrző portál ennek kapcsán utánajárt, hogy mennyiben állja meg a helyét ez az értelmezés: valóban egy újságcikk szó szerinti idézéséért járt a figyelmeztetés, vagy a politikusi és publicista szerep összemosása vezetett a helyzethez.

A Faktum elemzésében megállapította, hogy a Telex leegyszerűsítő keretezése – miszerint pusztán egy idézetért figyelmeztették a képviselőt – félrevezető.

Valójában a parlamenti figyelmeztetés a politikusi és a publicista szerep összemosásáról szólt:

arról, hogy egy képviselő nem veheti át egy az újságírói véleményműfajból származó, durva és provokatív stílust anélkül, hogy ezzel ne sértené a Ház méltóságát. Ez az eset így nem csupán egy idézetről, hanem a közéleti szerepek tisztán tartásáról szól, és rávilágít arra, miért van különbség aközött, hogy valaki politikusként vagy publicistaként szólal meg a nyilvánosságban.

Ezt is ajánljuk a témában

A Faktum teljes elemzését ide kattintva olvashatja el.

Nyitókép: Bayer Zsolt Facebook-oldala

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!