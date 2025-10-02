Most kapaszkodjon meg a Telex! Amit szabad Bayer Zsoltnak, azt nem szabad Csárdi Antalnak

Csak Bayer Zsolt szavait idézte a parlamentben, mégis figyelmeztetést kapott – számolt be a Telex Csárdi Antal ügyéről igen leegyszerűsítve a valóság komplexitását. A lap cikke szerint a képviselőnek pusztán egy 2015-ös publicisztika idézése miatt kellett elhallgatnia. A Faktum tényellenőrző portál ennek kapcsán utánajárt, hogy mennyiben állja meg a helyét ez az értelmezés: valóban egy újságcikk szó szerinti idézéséért járt a figyelmeztetés, vagy a politikusi és publicista szerep összemosása vezetett a helyzethez.

A Faktum elemzésében megállapította, hogy a Telex leegyszerűsítő keretezése – miszerint pusztán egy idézetért figyelmeztették a képviselőt – félrevezető.

Valójában a parlamenti figyelmeztetés a politikusi és a publicista szerep összemosásáról szólt:

arról, hogy egy képviselő nem veheti át egy az újságírói véleményműfajból származó, durva és provokatív stílust anélkül, hogy ezzel ne sértené a Ház méltóságát. Ez az eset így nem csupán egy idézetről, hanem a közéleti szerepek tisztán tartásáról szól, és rávilágít arra, miért van különbség aközött, hogy valaki politikusként vagy publicistaként szólal meg a nyilvánosságban.