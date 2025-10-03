Trump bejelentette: háborút indít

Kormányzati leállás Amerikában – J.D. Vance figyelmeztet: fájdalmas következmények jöhetnek
A Fehér Ház sajtótájékoztatóján J.D. Vance alelnök világossá tette: ha nem sikerül megegyezésre jutni, embereket kell majd elküldeni.
Az elnök hivatalosan is fegyveres konfliktusként ismerte el az Egyesült Államok és a latin-amerikai kábítószerkartellek közötti harcot.
Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is fegyveres konfliktusként ismerte el az Egyesült Államok és a latin-amerikai kábítószerkartellek közötti harcot, miután az amerikai hadsereg az elmúlt időszakban több katonai csapást hajtott végre a Karib-térségben – derült ki a The Associated Press birtokába került Trump-adminisztrációs iratból.
Az elnök kijelentése szerint a kartellek tevékenysége immár nem csupán bűnügyi kérdés, hanem olyan fenyegetés, amely elleni védekezéshez a hadsereg alkalmazása is indokolt.
Az adminisztráció hivatalosan „illegális harcosoknak” minősítette a kartellek tagjait, és utasította a Pentagon vezetését, hogy a fegyveres konfliktus jogszabályai szerint hajtsa végre a katonai műveleteket.
Trump döntése jelentős precedenst teremt, hiszen eddig a kábítószer-ellenes fellépés elsősorban rendészeti feladat volt, nem katonai akciók terepe. A memo rámutat: „Az Egyesült Államok kritikus ponthoz ért, amikor önvédelem és mások védelme érdekében erő alkalmazása szükséges az ellenséges terrorista szervezetekkel szemben.”
Az elmúlt hónapokban az amerikai haditengerészet példátlan erőkkel jelent meg a Karib-térségben: nyolc hadihajó több ezer tengerésszel és tengerészgyalogossal állomásozott a térségben. Ez a jelenlét és a hadműveletek célja a kábítószer-csempész hajók megállítása volt, több esetben a venezuelai eredetű járműveket is megtámadták.
