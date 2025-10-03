Ft
drogháború Karib-térségben kartel drog hadsereg konfliktus Egyesült Államok

Trump bejelentette: háborút indít

2025. október 03. 13:38

Az elnök hivatalosan is fegyveres konfliktusként ismerte el az Egyesült Államok és a latin-amerikai kábítószerkartellek közötti harcot.

2025. október 03. 13:38
Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is fegyveres konfliktusként ismerte el az Egyesült Államok és a latin-amerikai kábítószerkartellek közötti harcot, miután az amerikai hadsereg az elmúlt időszakban több katonai csapást hajtott végre a Karib-térségben – derült ki a The Associated Press birtokába került Trump-adminisztrációs iratból.

Az elnök kijelentése szerint a kartellek tevékenysége immár nem csupán bűnügyi kérdés, hanem olyan fenyegetés, amely elleni védekezéshez a hadsereg alkalmazása is indokolt.

Az adminisztráció hivatalosan „illegális harcosoknak” minősítette a kartellek tagjait, és utasította a Pentagon vezetését, hogy a fegyveres konfliktus jogszabályai szerint hajtsa végre a katonai műveleteket.

Trump döntése jelentős precedenst teremt, hiszen eddig a kábítószer-ellenes fellépés elsősorban rendészeti feladat volt, nem katonai akciók terepe. A memo rámutat: „Az Egyesült Államok kritikus ponthoz ért, amikor önvédelem és mások védelme érdekében erő alkalmazása szükséges az ellenséges terrorista szervezetekkel szemben.”

Az elmúlt hónapokban az amerikai haditengerészet példátlan erőkkel jelent meg a Karib-térségben: nyolc hadihajó több ezer tengerésszel és tengerészgyalogossal állomásozott a térségben. Ez a jelenlét és a hadműveletek célja a kábítószer-csempész hajók megállítása volt, több esetben a venezuelai eredetű járműveket is megtámadták.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Nasi12
2025. október 03. 15:18
Valahol csak kell gyakorolniuk. Nehogy lemaradjanak az oroszok meg az ukránok mögött. Mert a végén még a zenebohóc védi meg amerikát is, nemcsak Európát😀
optimista-2
2025. október 03. 15:08
A Földközi tengerre is jöhetne pár amerikai hadihajó..Ott is vannak csempészek
Dixtroy
2025. október 03. 14:04
Na, most ki az agresszor?
