Trump bejelentette: háborút indít

Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is fegyveres konfliktusként ismerte el az Egyesült Államok és a latin-amerikai kábítószerkartellek közötti harcot, miután az amerikai hadsereg az elmúlt időszakban több katonai csapást hajtott végre a Karib-térségben – derült ki a The Associated Press birtokába került Trump-adminisztrációs iratból.

Az elnök kijelentése szerint a kartellek tevékenysége immár nem csupán bűnügyi kérdés, hanem olyan fenyegetés, amely elleni védekezéshez a hadsereg alkalmazása is indokolt.

Az adminisztráció hivatalosan „illegális harcosoknak” minősítette a kartellek tagjait, és utasította a Pentagon vezetését, hogy a fegyveres konfliktus jogszabályai szerint hajtsa végre a katonai műveleteket.

Trump döntése jelentős precedenst teremt, hiszen eddig a kábítószer-ellenes fellépés elsősorban rendészeti feladat volt, nem katonai akciók terepe. A memo rámutat: „Az Egyesült Államok kritikus ponthoz ért, amikor önvédelem és mások védelme érdekében erő alkalmazása szükséges az ellenséges terrorista szervezetekkel szemben.”