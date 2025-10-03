Kádár ellensége, Orbán példaképe: így védték a nemzeti szuverenitást, „mielőtt menő lett volna”

elutasította a kommunizmust és a szovjet expanziót,

miközben hitt abban, hogy Európa jövője csak a német–francia megbékélésre és a transzatlanti szövetségre épülhet.

Leeb hangsúlyozta: Strauss ragaszkodott a szubszidiaritás elvéhez, és úgy vélte,

az integráció csak akkor maradhat életképes, ha a nemzetállamok megőrzik identitásukat és felelősségüket.

Bár az Európai Unió mára 27 tagállamot foglal magába, Strauss szövetségi víziója – a közös külpolitika, a biztonsági önállóság és a felelős részvétel – ma is aktuális üzenetet hordoz. E gondolatok ma is visszaköszönnek a magyar külpolitikában, amely a nemzeti szuverenitás és az értékalapú európai együttműködés egyensúlyára törekszik.

Kádár ellenségének tekintette

Andreas Schmidt-Schweizer, az ELTE tudományos főmunkatársa Strauss és Magyarország kapcsolatát elemezte. Előadásában rámutatott: a hatvanas évektől kezdve fokozatosan erősödtek a bajor–magyar kapcsolatok, s bár a Kádár-korszakban eleinte ellenségesen tekintettek Straussra, a hetvenes évekre megteremtődtek a párbeszéd feltételei. 1977-es látogatásán Strauss már politikai és gazdasági tárgyalásokat is folytatott, elősegítve a kétoldalú együttműködés kiszélesítését.

Kiemelte: Strauss különleges érzékkel kezelte a kelet-európai államokat, támogatta a reformtörekvéseket, miközben a szocialista rendszerek fokozatos feloldásában is hitt. Magyarország iránti empátiája és Kádár János iránti érdeklődése hozzájárult a bajor–magyar kapcsolatok stratégiai súlyának növekedéséhez.

A beszélgetés végén a közönség egy tagja kérdezte a szakértőt arról, hogy léteznek-e hiteles források Strauss magyar kapcsolatairól és a Kádár-rendszerhez fűződő viszonyáról. Schmidt-Schweizer válaszában hangsúlyozta: a fennmaradt dokumentumok tárgyilagos képet mutatnak, ideológiai torzítás nélkül –

Strauss realista politikusként a kelet–nyugati párbeszéd lehetőségét kereste.

Kocsev Bence, a Habsburg Ottó Alapítvány munkatársa Strauss és Habsburg Ottó kapcsolatát vizsgálta. Mint mondta, kettejük együttműködését a keresztény konzervativizmus és az antikommunista európaiság közös értékei határozták meg. Levelezésükből egyértelműen kirajzolódik a kölcsönös tisztelet és a közös cél: Európa jövőjének építése a nemzeti identitások megőrzésével és a politikai integráció egyensúlyával.



Mindketten meghatározó szerepet vállaltak a nyugati antikommunista hálózatokban, valamint a páneurópai mozgalom szellemi erősítésében. Kocsev szerint Strauss és Habsburg Ottó példája ma is időszerű: megmutatja, miként lehet a szuverenitás és az együttműködés közötti egyensúlyból valódi politikai iránytűt formálni.

A panel Frank-Lothar Kroll moderálásával zárult, aki vitaindítóként a golista és atlantista külpolitikai szemléletek közötti különbségekre hívta fel a figyelmet. A résztvevők egyetértettek abban, hogy Strauss realista politikusként mindig az egyensúlyt kereste – egyszerre vallotta szükségesnek a nukleáris elrettentés fenntartását és az európai védelem erősítését. Felfogása szerint az Egyesült Államok és Európa érdekei nem mindig esnek egybe, ezért a kontinensnek önálló stratégiai felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért és jövőjéért.

Szent István feleségétől az Audiig

A záró panel személyes visszaemlékezésekkel idézte fel Franz Josef Strauss alakját. A beszélgetést Boris Kálnoky moderálta, a fő megszólaló Peter Gauweiler volt; mellette Freiherr von Sole és Fritz Goergen egészítették ki a képet, valamint egy vetített interjú is elhangzott Klaus von Dohnányitól. A hangütés végig bensőséges maradt: nem akadémiai értekezés, hanem közeli nézőpontból megrajzolt portré.

Gauweiler Bajorország és Magyarország történelmi közösségét emelte ki, és azt, hogy Strauss ezt a kapcsolatot mindig a haladás és az együttműködés motorjaként értelmezte. Konkrét példaként szóba kerültek a máig élő gazdasági és intézményi kapcsolatok (több ezer magyar dolgozó bajor cégeknél; a győri Audi mint uniós motorgyártó központ), valamint a közös hagyomány szimbolikus pillérei (Szent István és Bajor Gizella kötődése).

Gauweiler párhuzamot is vont Orbán Viktor külpolitikai megközelítésével, aki a tavalyi soros uniós elnökség idején – Strauss szellemiségéhez hasonlóan – a diplomáciai tárgyalás és a közvetítés eszközeivel próbálta oldani az orosz–ukrán konfliktusban kialakult, megkövesedett frontvonalakat.

A párhuzam nem azonos helyzetet, hanem hasonló politikai attitűdöt jelez: a realista, békét kereső szemléletet.

A további hozzászólások egy-egy jellegzetes emlékkel részletezték a képet. Freiherr von Sole Habsburg Ottó pályáját és bajor kötődését idézte fel, kiemelve azt a pillanatot, amikor Ottó megkapta a német állampolgárságot – ezt történelmi folytonosságot jelző gesztusnak tekintették. Fritz Goergen egy magyarországi vadászathoz kötődő epizóddal érzékeltette Strauss karakterét és Magyarországhoz fűződő baráti viszonyát; elmondása szerint Strauss gyakran hasonló, emlékezetes helyzetekben mutatta meg közvetlen, mégis határozott természetét.

Végül megállapították: Franz Josef Strauss alakja messze túlnőtt a 20. század politikai keretein. Az a gondolkodásmód, amely egyszerre épít a nemzeti identitásra, a keresztény civilizáció értékeire és az európai együttműködés szükségességére, ma is érvényes útmutatás lehet a kontinens számára. Szellemi hagyatéka arra emlékeztet, hogy

a politikának nemcsak a napi érdekekről, hanem történelmi felelősségről is szólnia kell – arról, miként őrizhetjük meg szabadságunkat, miközben közösséget építünk.

Magyarország számára ez az örökség különösen ismerős: a szuverenitás és a nemzeti önállóság melletti kiállás, az európai párbeszéd keresése és a realista békepolitika mind olyan elemek, amelyek a mai közéletben is visszaköszönnek. Strauss és Habsburg Ottó példája ma is azt üzeni: csak akkor lehetünk valóban európaiak, ha közben megőrizzük saját arcunkat, történelmi tapasztalatunkat és hitünket abban, hogy Európa jövője a nemzetek együttműködésében rejlik.

Nyitókép: Gyurkovics Tamás