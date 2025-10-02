Ft
Minden eddiginél durvább fenyegetés érkezett Ukrajnából: a hadsereget is bevetnék Magyarországon

2025. október 02. 11:35

Dmitrij Korcsinszkij azt mondta, ha Ukrajna vereséget szenved Oroszországgal szemben, az ukrán hadsereg visszavonulhat Kárpátaljára és akár Magyarországra is, ahol minden akadályozót – elsősorban Orbán Viktort – eltávolítanának.

2025. október 02. 11:35
null

Dmitrij Korcsinszkij ukrán politikus YouTube-csatornáján fenyegette meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – írja a Lenta.

Kijelentette:

ha Ukrajna vereséget szenved Oroszországgal szemben, az ukrán hadsereg visszavonulhat Kárpátaljára és akár Magyarországra is, ahol minden akadályozót – elsősorban Orbán Viktort – eltávolítanának.

Nem ez az első hasonló fenyegetés, amely Ukrajnából érkezik. Az SZBU egykori vezetője szerint csak idő kérdése, és menekülnie kell Magyarország miniszterelnökének, akit orosz kémnek tart, és már szólt az európai és amerikai barátainak, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket Orbán Viktor ellen.

Nyitókép: AFP/Sergei Gapon

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Ödenburger
2025. október 02. 12:02
NATO 4-es cikkely, de csak hogy megalapozzuk az 5-öst.
Dixtroy
2025. október 02. 11:57
"ha Ukrajna vereséget szenved Oroszországgal szemben, az ukrán hadsereg visszavonulhat Kárpátaljára és akár Magyarországra is, ahol minden akadályozót – elsősorban Orbán Viktort – eltávolítanának" Elrajtolt a humorfesztivál.
tapir32
2025. október 02. 11:57
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
tapir32
2025. október 02. 11:56
A nagy duma addig tart, amíg a népharag el nem söpri a Zselenszkij diktatúrát a háborúpárti katonáival együtt. Lógni fog a sok faszfej.
