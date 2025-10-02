Minden eddiginél durvább fenyegetés érkezett Ukrajnából: a hadsereget is bevetnék Magyarországon

Dmitrij Korcsinszkij ukrán politikus YouTube-csatornáján fenyegette meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – írja a Lenta.

Kijelentette:

ha Ukrajna vereséget szenved Oroszországgal szemben, az ukrán hadsereg visszavonulhat Kárpátaljára és akár Magyarországra is, ahol minden akadályozót – elsősorban Orbán Viktort – eltávolítanának.

Nem ez az első hasonló fenyegetés, amely Ukrajnából érkezik. Az SZBU egykori vezetője szerint csak idő kérdése, és menekülnie kell Magyarország miniszterelnökének, akit orosz kémnek tart, és már szólt az európai és amerikai barátainak, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket Orbán Viktor ellen.