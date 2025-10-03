Tarr Zoltán ismét elszólta magát: vasúti vonalakat is bezárna a Tisza Párt (VIDEÓ)

Lassan már minden napra jut egy elszólás a Tisza Párt politikusaitól és szakértőitől: bár pont Tarr Zoltán alelnök volt az, aki egy etyeki fórumon jelentette Dálnoki Áron társaságában, hogy

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”,

mégis tőle szivárog a legtöbb részlet a Tisza programjairól.

Az Ellenpont pénteken arról írt, hogy Tarr amellett, hogy megismételte a fenti lajstromot egy újpesti tiszás rendezvények, ott még arra is kitért, hogy pártja hatalomra kerülése esetén