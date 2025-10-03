Ft
Tarr Zoltán Tisza Párt alelnök Európai Beruházási Bank vasút Lázár János fórum

Tarr Zoltán ismét elszólta magát: vasúti vonalakat is bezárna a Tisza Párt (VIDEÓ)

2025. október 03. 21:18

„Lehet, hogy valahol a bezárás, valahol pedig az újraindítás az, ami észszerű” – jelentette ki egy újpesti fórumon a Tisza Párt alelnöke.

2025. október 03. 21:18
null

Lassan már minden napra jut egy elszólás a Tisza Párt politikusaitól és szakértőitől: bár pont Tarr Zoltán alelnök volt az, aki egy etyeki fórumon jelentette Dálnoki Áron társaságában, hogy

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”,

mégis tőle szivárog a legtöbb részlet a Tisza programjairól. 

Az Ellenpont pénteken arról írt, hogy Tarr amellett, hogy megismételte a fenti lajstromot egy újpesti tiszás rendezvények, ott még arra is kitért, hogy pártja hatalomra kerülése esetén 

vasúti vonalakat is bezáratna.  

A Tisza alelnöke úgy fogalmazott: „nyilván mindenkit zavar, amikor az ő vasútvonalán bezárják a kis pirost és nem megy többet. De itt is ezeket is végig kell gondolni, ennek az összes aspektusát. Lehet, hogy valahol a bezárás, valahol pedig az újraindítás az, ami észszerű. És 

lehet, hogy a közlekedést más összefüggésekben is át kell gondolni, nem csak a vasutat vagy a buszt”

– hangzott el a fővárosi találkozón.

A vonatkozó hangfelvételt alább hallgathatja meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
moliere-0
2025. október 03. 22:24
Nem uszítás és nem felszólítás, de mégiscsak mi, magyar nemzeti gondolkodású emberek vagyunk ám a hülyék. Mert ez a Tarr ez ki? Egy senki. Ártott már? Nem. Fog? Nem valószínű. Használt? Eddig igen. Egy hasznos idióta. Viszont egy bokros? Végelgyengülésben fogja eldobni a kanalat egy luxuskórházban, ahová a luxusvillájából viszik. Egy kuncze? Egy magyarbálint? Egy gyurcsány? (Na jó, utóbbi tényleg tett a hazáért, bár úgy, mint a tarr, akaratlanul.) De például élhetne-e még egy normális országban egy raskó györgy? Ő már sokat tett az asztalra, nem biztos, hogy csak börtönt érne... Simán lemegy a torkunkon az, hogy a rendszerváltásnak hazudott nemzetkifosztást lefedő szemfényvesztők élcsapata még most is mérgezze a közvélemény kútját. Nekünk belefér, hogy havashenrik félék vígan élhetnek, sőt kényszeresen hergeljenek minket. Vajon élnének ezek a karakterek pl. egy Horvátországban? Pláne luxusnyugdíjban? A kérdés is rossz, olyan volt a közhangulat, hogy meg sem jelentek náluk ilyenek.
Válasz erre
0
0
moliere-0
2025. október 03. 22:16
A neomarxista csürhe összeesküvése ugyanaz mindig: kiirtani a vidéket, a falut, ahol az Isten és a nemzet még fontos tényezők, az emberek képesek "rendszerek" nélkül is életben maradni (azaz nem kiszolgáltatottak, tehát nem agyhalott konzumidióták). A vidéket, a falut le kell kurvítani, és párhuzamosan ki kell üríteni, üresíteni, gazdaságilag a hibrid életformát ellehetetleníteni. Ezt szolgálja pl. a vasút és a közútfejlesztés, buszos elérés szétverése. A földút szintű egysávos aszfaltcsík, zsákfalu, napi egy pár busszal, ami a 20 km-re lévő várost is 40 percre helyezi, és a szándékos elcigányítás, és a terv, hogy átmeneti szállásokkal afrikai és ázsiai tömegekkel terrorizálják el a még aktív lakosságot, ez azt szolgálja, hogy mindenki éljen a "negyedórás városokban", teljesen lebutítva (azaz elhitetve vele, hogy immár okosabb, hiszen "világvárosi POLGÁR"), EZ NAGYON KÖNNYŰ PÁLYA LENNE a hagyományos, fehér, keresztény, európai civilizáció méregfogának kihúzása felé. Már onnan nézve.
Válasz erre
1
0
pandalala
2025. október 03. 22:02
mindegy, csak ártson!! .... ;-D :-((
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. október 03. 21:40
Na most akkor mégse rúgta ki a fostos? Tegnap arról volt szó,hogy lapátra került. Bár csak kamunak tartottam volna,szemfényvesztésnek. Akkor mégiscsak itt van,borítgatja tovább a bilit.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!