Tarr Zoltán ismét elszólta magát: vasúti vonalakat is bezárna a Tisza Párt (VIDEÓ)

„Szégyen és gyalázat!” – Lázár János kiakadt Magyar Péter legújabb, hazánk elleni akcióján
Nem tűrte szó nélkül a miniszter, hogy a Tisza megvétózta a Magyarországnak járó EU-s támogatást.
„Lehet, hogy valahol a bezárás, valahol pedig az újraindítás az, ami észszerű” – jelentette ki egy újpesti fórumon a Tisza Párt alelnöke.
Lassan már minden napra jut egy elszólás a Tisza Párt politikusaitól és szakértőitől: bár pont Tarr Zoltán alelnök volt az, aki egy etyeki fórumon jelentette Dálnoki Áron társaságában, hogy
nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”,
mégis tőle szivárog a legtöbb részlet a Tisza programjairól.
Az Ellenpont pénteken arról írt, hogy Tarr amellett, hogy megismételte a fenti lajstromot egy újpesti tiszás rendezvények, ott még arra is kitért, hogy pártja hatalomra kerülése esetén
vasúti vonalakat is bezáratna.
A Tisza alelnöke úgy fogalmazott: „nyilván mindenkit zavar, amikor az ő vasútvonalán bezárják a kis pirost és nem megy többet. De itt is ezeket is végig kell gondolni, ennek az összes aspektusát. Lehet, hogy valahol a bezárás, valahol pedig az újraindítás az, ami észszerű. És
lehet, hogy a közlekedést más összefüggésekben is át kell gondolni, nem csak a vasutat vagy a buszt”
– hangzott el a fővárosi találkozón.
A vonatkozó hangfelvételt alább hallgathatja meg:
