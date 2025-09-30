Ft
Tisza Pár Magyarország MÁV Európai Beruházási Bank Magyar Péter hitel Lázár János

„Szégyen és gyalázat!” – Lázár János kiakadt Magyar Péter legújabb, hazánk elleni akcióján

2025. szeptember 30. 10:54

Nem tűrte szó nélkül a miniszter, hogy a Tisza megvétózta a Magyarországnak járó EU-s támogatást.

2025. szeptember 30. 10:54
null

„Ma rossz hírt kapott Magyarország” – kezdte új Facebook-videójában Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A miniszter a videót arra válaszul tette közzé, hogy a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank egymilliárdos hitelt utaljon ki a MÁV-nak, amiből a Zrt. hazánk pályahálózatát tervezte felújítani.

A közlekedésügyi miniszter kiemelte, hogy a Tisza vezére személyesen járt közben abban, hogy Magyarország ne kapja meg ezt az egymilliárd eurós forrást.

„Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tisza Pártnak” – zárta a videóját Lázár János, szégyenteljesnek és gyalázatosnak nevezve Magyar Péter tettét.

Az építési miniszternek egyre többször gyűlik meg a baja Magyar Péterrel és az ellenzékkel. Lázár János legutóbb úgy fogalmazott, hogy „az artisták és bohócok már megvannak, talán már csak a zsonglőrök hiányoznak ahhoz, hogy az ellenzékünk kitegyen egy teljes cirkuszi társulatot”. A miniszter ezzel arra akart utalni, hogy az ellenzék show-t csinálna a politikából, míg a kormánypárt a közélet komolyságát igyekszik megőrizni.

Nyitókép: Facebook / Lázár János

***

 

salátás
2025. szeptember 30. 13:23
nem hazaárulók, csak a magyar érdek helyett a külföldét tartják szem előtt ;)
mr-nem-semmi
2025. szeptember 30. 13:05
Mit is mond erre a józan paraszti ész: a tiszások (és a magyar libsik egy kalap alatt) annyira "furcsák", hogy nem akkor boldogok, ha a szomszéd tehene megdöglik, hanem akkor, ha a sajátjuk.
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 30. 13:05
A tiszások bármit megakadályoznak,már 15 éve akadályozzák 50 kórház felújítását.🤣🤣👍👍 De hatvanpuszta felépült örüljünk már kicsit valaminek, és mészáros is majdnem belefért az 1000 leggazdagabb emberek listájába.🤣🤣😂😂👌
johnny
2025. szeptember 30. 12:56
" míg a kormánypárt a közélet komolyságát igyekszik megőrizni." - a nap vicce
