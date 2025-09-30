„Szégyen és gyalázat!” – Lázár János kiakadt Magyar Péter legújabb, hazánk elleni akcióján

„Ma rossz hírt kapott Magyarország” – kezdte új Facebook-videójában Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A miniszter a videót arra válaszul tette közzé, hogy a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank egymilliárdos hitelt utaljon ki a MÁV-nak, amiből a Zrt. hazánk pályahálózatát tervezte felújítani.

A közlekedésügyi miniszter kiemelte, hogy a Tisza vezére személyesen járt közben abban, hogy Magyarország ne kapja meg ezt az egymilliárd eurós forrást.

„Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tisza Pártnak” – zárta a videóját Lázár János, szégyenteljesnek és gyalázatosnak nevezve Magyar Péter tettét.