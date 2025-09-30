„Szégyen és gyalázat!” – Lázár János kiakadt Magyar Péter legújabb, hazánk elleni akcióján

Lázár nem kertelt, kimondta, mit gondol az ellenzékről
A szórakoztatóipar és a politika nem jár kéz a kézben – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Nem tűrte szó nélkül a miniszter, hogy a Tisza megvétózta a Magyarországnak járó EU-s támogatást.
„Ma rossz hírt kapott Magyarország” – kezdte új Facebook-videójában Lázár János építési és közlekedési miniszter.
A miniszter a videót arra válaszul tette közzé, hogy a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank egymilliárdos hitelt utaljon ki a MÁV-nak, amiből a Zrt. hazánk pályahálózatát tervezte felújítani.
A közlekedésügyi miniszter kiemelte, hogy a Tisza vezére személyesen járt közben abban, hogy Magyarország ne kapja meg ezt az egymilliárd eurós forrást.
„Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tisza Pártnak” – zárta a videóját Lázár János, szégyenteljesnek és gyalázatosnak nevezve Magyar Péter tettét.
Az építési miniszternek egyre többször gyűlik meg a baja Magyar Péterrel és az ellenzékkel. Lázár János legutóbb úgy fogalmazott, hogy „az artisták és bohócok már megvannak, talán már csak a zsonglőrök hiányoznak ahhoz, hogy az ellenzékünk kitegyen egy teljes cirkuszi társulatot”. A miniszter ezzel arra akart utalni, hogy az ellenzék show-t csinálna a politikából, míg a kormánypárt a közélet komolyságát igyekszik megőrizni.
