09. 29.
hétfő
Lázár János miniszter Magyar Péter ellenzék harcosok klubja

Lázár nem kertelt, kimondta, mit gondol az ellenzékről

2025. szeptember 29. 16:49

A szórakoztatóipar és a politika nem jár kéz a kézben – hívta fel a figyelmet a miniszter.

2025. szeptember 29. 16:49
A Harcosok Klubja Facebook-csoportban tett bejegyzést Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki a Magyar Nemzet beszámolója szerint úgy fogalmazott, hogy „Az artisták és bohócok már megvannak, talán már csak a zsonglőrök hiányoznak ahhoz, hogy az ellenzékünk kitegyen egy teljes cirkuszi társulatot.”

Lázár János felhívta a figyelmet arra, hogy a szórakoztatóipar és a politika nem jár kéz a kézben, és 

amíg az ellenzék „porondra teszi a közéletet”, a kormányoldal igyekszik megőrizni a komolyságát és a józan észt Magyarországon.

A miniszter a poszt végén a harcosokat is megszólította, arra kérve őket, mondják el véleményüket Orbán Viktor bejegyzése alatt, egyben a komolyság megőrzésére kérte az ellenzék támogatóit.

Ahogy a portál is emlékeztet, Orbán Viktor a hétfői Harcosok órája műsorban szintén az ellenzéki szereplőket kritizálta: Magyar Pétert, aki a miniszterelnök kartonfigurájával beszélgetett egy fórumon; Szabó Bálintot, aki a Lázárinfó egyik állomásán a miniszter fülébe trombitált; valamint Hadházy Ákost, aki más kerítésénél létrára mászott.

Az egyik egy kartonfigurával beszélget, a másik trombitál, a harmadik egy létrán mászik. Ez az internet következménye. Szórakoztatóipar és politika összekeveredett

fogalmazott a kormányfő. 

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány oldaláról nagy erőfeszítést igényel, hogy jelen legyenek az online térben anélkül, hogy „színpadiasak” lennének, és ne engedjék, hogy a szórakoztatóipar kísértése elvegye az erőt.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala

 

cirmos
2025. szeptember 29. 17:18
az igazi kabaré az, ahogy ti magyarázzátok a hazugságaitokat!
gullwing
2025. szeptember 29. 17:10
Alapvetően mindenki csak azt adja a mi telik tőle... A tiszaszaroktól csak ennyi telik...
csulak
2025. szeptember 29. 16:57
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
