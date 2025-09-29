Lázár nem kertelt, kimondta, mit gondol az ellenzékről

A Harcosok Klubja Facebook-csoportban tett bejegyzést Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki a Magyar Nemzet beszámolója szerint úgy fogalmazott, hogy „Az artisták és bohócok már megvannak, talán már csak a zsonglőrök hiányoznak ahhoz, hogy az ellenzékünk kitegyen egy teljes cirkuszi társulatot.”

Lázár János felhívta a figyelmet arra, hogy a szórakoztatóipar és a politika nem jár kéz a kézben, és

amíg az ellenzék „porondra teszi a közéletet”, a kormányoldal igyekszik megőrizni a komolyságát és a józan észt Magyarországon.

A miniszter a poszt végén a harcosokat is megszólította, arra kérve őket, mondják el véleményüket Orbán Viktor bejegyzése alatt, egyben a komolyság megőrzésére kérte az ellenzék támogatóit.

Ahogy a portál is emlékeztet, Orbán Viktor a hétfői Harcosok órája műsorban szintén az ellenzéki szereplőket kritizálta: Magyar Pétert, aki a miniszterelnök kartonfigurájával beszélgetett egy fórumon; Szabó Bálintot, aki a Lázárinfó egyik állomásán a miniszter fülébe trombitált; valamint Hadházy Ákost, aki más kerítésénél létrára mászott.