Az álhírkampánynak jogkövetkezményei lesznek – itt nézheti vissza Orbán Viktort a Harcosok órájában!

A Szőlő utcai álhírkampányról, Magyar Péter légből kapott vádaskodásairól, a Tisza párt adóterveiről és a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésről is beszélt a magyar kormányfő. Orbán Viktor újra a Harcosok órája podcast vendége volt.
„Ellentámadásba mentünk át” – mondta Orbán Viktor a Szőlő utcai álhíbotránnyal kapcsolatban a Harcosok órája podcastben hétfő reggel. A videót cikkünk végén tekintheti meg.
Rendszeresen történik olyasmi, hogy álhírekkel, becsületbe gázoló módon támadják a kormányt. Mindig van egy vita ilyenkor, hogy engedjék-e el a fülünk mellett, vagy álljanak bele – tette hozzá.
Zsoltnak, igaza volt, ez egy vérvád. Egy vérvádat nem lehet elengedni a fülünk mellett”
– fogalmazott.
Aztán kiderült, hogy ez egy összehangolt kormánybuktatási kísérlet volt, ezért itt többről van szó, mint hogy megvédjék a becsületüket akormány tagjai – húzta alá.
„Ez egy libsi hazudgság” – mondta arra Orbán Viktor, hogy a baloldal most azt terjeszti, a Fidesz kezdte a fekete kampányokat.
A kormányfő leszögezte, ők senkit nem vádoltak köztörvényes bűncselekménnyel.
Akik ebbe az álhírkampányba beszálltak, pontosan tudták, hogy ez egy bűncselekmény, aminek jogkövetkezményei vannak, és lesznek is
– jelentette ki Orbán Viktor.
A magyar gyermekvédelmi rendszer jól működik, de nem hibátlan. Néha belekerül egy-egy „rohadt alma”, amelyet azonnal kidobnak – mondta Orbán Viktor. Aláhúzta:
„Minden gyermeket megvédünk!”
„A külső megbízásból itt fellépő emberek nagy része bolond” – vélekedett Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter azt terjesztette, a jobboldal önmerényletet tervez maga ellen a kampányban.
Magyar Pétert Brüsszel küldte Magyarországra – mutatott rá.
Nem szereti az embereket”
– mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy a Tisza mögött álló egyik közgaszdász, Petschnig Mária Zita eszement dolognak nevezte a kétgyermekes anyák szja-mentességét.
Miután nincs érve, eszementnek minősíti a kétgyermekes anyák szja-mentességét – fűzte hozzá.
Ez egy racionális gazdasági terv, amelyre van pénz a költségvetésben
– szögezte le Orbán Viktor.
„A mi filozófiánk az: alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedjük az adót, nincs mentség” – mutatott rá a kormányfő.
A miniszterelnök óvatosságot javasolt minden új adónem bevezetésével kapcsolatban, mert szerinte
„Nem félünk ettől, majd lelőjük őket” – jelentette ki Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy meg tudnánk-e védeni a légterünket, ha esetleg orosz drónok jönnének be az országba.
Minden más beszerzési forrás kevésbé biztos, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz gáz és olaj – húzta alá Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Magyarországot meg akarják győzni, végleg válljon le az orosz energiahordozókról.
„Az amerikai elnök időnként meg szokott kérdezni bizonyos ügyekről, és én is meg szoktam kérdezni” – mondta a Trumppal folytatott telefonbeszélgetéssel kapcsolatban.
Az ukrajnai háború imperialista háború, az európaiaknak is az a céja, hogy a maguk szeletét kivegyék Ukrajnából – magyarázta Orbán Viktor.
Mint mondta, a háborúról is megkérdezte az ő véleményét Trump, amire ő azt válaszolta, hogy ez a háború eldőlt.
Az interjút itt nézheti vissza:
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher