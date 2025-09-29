Az álhírkampánynak jogkövetkezményei lesznek – itt nézheti vissza Orbán Viktort a Harcosok órájában!

Aztán kiderült, hogy ez egy összehangolt kormánybuktatási kísérlet volt, ezért itt többről van szó, mint hogy megvédjék a becsületüket akormány tagjai – húzta alá.

„Ez egy libsi hazudgság” – mondta arra Orbán Viktor, hogy a baloldal most azt terjeszti, a Fidesz kezdte a fekete kampányokat.

A kormányfő leszögezte, ők senkit nem vádoltak köztörvényes bűncselekménnyel.

Akik ebbe az álhírkampányba beszálltak, pontosan tudták, hogy ez egy bűncselekmény, aminek jogkövetkezményei vannak, és lesznek is

– jelentette ki Orbán Viktor.