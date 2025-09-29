Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Harcosok Órája Orbán Viktor Németh Balázs

Az álhírkampánynak jogkövetkezményei lesznek – itt nézheti vissza Orbán Viktort a Harcosok órájában!

2025. szeptember 29. 07:26

A Szőlő utcai álhírkampányról, Magyar Péter légből kapott vádaskodásairól, a Tisza párt adóterveiről és a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésről is beszélt a magyar kormányfő. Orbán Viktor újra a Harcosok órája podcast vendége volt.

2025. szeptember 29. 07:26

„Ellentámadásba mentünk át” – mondta Orbán Viktor a Szőlő utcai álhíbotránnyal kapcsolatban a Harcosok órája podcastben hétfő reggel. A videót cikkünk végén tekintheti meg.

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Rendszeresen történik olyasmi, hogy álhírekkel, becsületbe gázoló módon támadják a kormányt. Mindig van egy vita ilyenkor, hogy engedjék-e el a fülünk mellett, vagy álljanak bele – tette hozzá.

Zsoltnak, igaza volt, ez egy vérvád. Egy vérvádat nem lehet elengedni a fülünk mellett” 

– fogalmazott.

Aztán kiderült, hogy ez egy összehangolt kormánybuktatási kísérlet volt, ezért itt többről van szó, mint hogy megvédjék a becsületüket  akormány tagjai – húzta alá.

„Ez egy libsi hazudgság” – mondta arra Orbán Viktor, hogy a baloldal most azt terjeszti, a Fidesz kezdte a fekete kampányokat.

A kormányfő leszögezte, ők senkit nem vádoltak köztörvényes bűncselekménnyel.

Akik ebbe az álhírkampányba beszálltak, pontosan tudták, hogy ez egy bűncselekmény, aminek jogkövetkezményei vannak, és lesznek is 

– jelentette ki Orbán Viktor.

A magyar gyermekvédelmi rendszer jól működik, de nem hibátlan. Néha belekerül egy-egy „rohadt alma”, amelyet azonnal kidobnak – mondta Orbán Viktor. Aláhúzta: 

„Minden gyermeket megvédünk!”

 

„A külső megbízásból itt fellépő emberek nagy része bolond” – vélekedett Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter azt terjesztette, a jobboldal önmerényletet tervez maga ellen a kampányban. 

Magyar Pétert Brüsszel küldte Magyarországra – mutatott rá.

Nem szereti az embereket” 

– mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy a Tisza mögött álló egyik közgaszdász, Petschnig Mária Zita eszement dolognak nevezte a kétgyermekes anyák szja-mentességét.

Miután nincs érve, eszementnek minősíti a kétgyermekes anyák szja-mentességét – fűzte hozzá.

Ez egy racionális gazdasági terv, amelyre van pénz a költségvetésben 

– szögezte le Orbán Viktor.

„A mi filozófiánk az: alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedjük az adót, nincs mentség” – mutatott rá a kormányfő.

A miniszterelnök óvatosságot javasolt minden új adónem bevezetésével kapcsolatban, mert szerinte 

  • amit most a Tisza akar, az egyfajta adóbürokrácia, amit a leggazdagabbak el fognak tudni kerülni, 
  • így a végén a középosztálynak jelent megint terhet, mint a baloldlai kormányok idején. 

Donald Trump ki szokta kérni Orbán Viktor véleményét

„Nem félünk ettől, majd lelőjük őket” – jelentette ki Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy meg tudnánk-e védeni a légterünket, ha esetleg orosz drónok jönnének be az országba.

Minden más beszerzési forrás kevésbé biztos, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz gáz és olaj – húzta alá Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Magyarországot meg akarják győzni, végleg válljon le az orosz energiahordozókról.

„Az amerikai elnök időnként meg szokott kérdezni bizonyos ügyekről, és én is meg szoktam kérdezni” – mondta a Trumppal folytatott telefonbeszélgetéssel kapcsolatban.

Az ukrajnai háború imperialista háború, az európaiaknak is az a céja, hogy a maguk szeletét kivegyék Ukrajnából – magyarázta Orbán Viktor.

Mint mondta, a háborúról is megkérdezte az ő véleményét Trump, amire ő azt válaszolta, hogy ez a háború eldőlt.

Cikkünk frissül!

Az interjút itt nézheti vissza:

 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fehér Agyar
2025. szeptember 29. 08:29
Könyörgöm gyorsan javítsák az állhírt álhírre!
Válasz erre
0
0
Cs72
2025. szeptember 29. 08:26
nagyon sokat tettek ezért: 15 év alatt annyi pedofilt mosdattak, tüntettek ki, vagy engedtek szabadon, hogy szinte már „hozzászoktunk” ehhez a gyalázathoz. Itt áldozattól még soha, senki nem kért bocsánatot, a pedofíliát üldözőket azonban rendszeresen fenyegetik. Hadd frissítsem fel a pedofilvédők emlékezetét, tényleg csak a leghíresebb esetekkel. Nem rövid, de ha valamit, ezt mindenképpen érdemes végigolvasni:
Válasz erre
1
0
Cs72
2025. szeptember 29. 08:26
Agócs Tibor karateedző, aki több tanítványát is bántalmazta, egyiküket meg is erőszakolta. Kitüntették, Pócs János fideszes országgyűlési képviselő pedig a bántalmazások után azzal próbálta mentegetni, hogy "volt egy gyenge pillanata". Megtorlást nem említett utána sem soha. - Fohsz Tivadar volt fideszes alpolgármester, aki a családja tudtán kívül kamerázta be a lakásukat, és pornográf felvételeket készített az akkor 16 éves nevelt lányáról, akit molesztált is. Később arról panaszkodott egy újságírónak, hogy az eljárás tönkretette az életét. Ő még nem akarta megtorolni, hogy kiderült az igazság
Válasz erre
2
0
Cs72
2025. szeptember 29. 08:25
Hatházi Róbert, kecskeméti gyerekmolesztáló pap, akinek a sajtóban megjelent információk szerint kilencéves áldozata is lehetett. Kecskemét fideszes polgármesterétől kapott kitüntetést, az egyesülete pedig 75 millió forintot a magyar államtól, méghozzá szexedukációs felvilágosító képzés szervezésére. Pedofília közpénzből, két gyomor is kevés lenne hozzá. - Kaleta Gábor, a NER volt perui nagykövete, akinek 19 ezer gyermekpornográf felvételt találtak a gépén. Ő kémfilmbe illő hazamenekítést és valószínűleg új életet kapott a kormánytól, mert azóta sem tudjuk, hogy hol van és mit csinál. Az egészet megúszta egy 540 ezer forintos pénzbüntetéssel, soha nem kellett börtönbe vonulnia.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!