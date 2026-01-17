Durván emelkedik a réz ára!

Még tovább növelheti a világpiaci árat, hogy a réz, akárcsak az ezüst, alapvető fontosságú nyersanyag a zöldenergia-szektor számára. A globális növekedési várakozások javulása és a mesterséges intelligenciába történő emelkedő befektetések így szintén hozzájárulnak a dráguláshoz. Az elektromos járművek gyártásába való egyre nagyobb mértékű beruházások, a termelés éveken át felfelé tartó trendje – ha kisebb megbicsaklásokkal is, de – folytatódik. Ugyanígy a globális villamosenergia-hálózatok zöldenergiával összefüggő, nagyarányú megújítása biztosítja, hogy a rézkereslet erős maradjon, hiszen ez a kábelek, a transzformátorok és a legtöbb kapcsolódó elektromos berendezés egyik fő alapanyaga.

A kereslet várhatóan tovább erősödik az idén is, főként az Egyesült Államokból, Európából és Indiából érkező igénynövekedés miatt, dacára annak, hogy újabban aggodalmak merülnek fel a kínai gazdaság teljesítményével kapcsolatban. Mindezek mellett a réz a védelmi ipar számára is nagyon fontos, ami szintén fokozza a keresletet a fokozódó nemzetközi feszültségek közepette.

Így látja a szakértő

A török hírügynökség által megszólaltatott Zafer Ergezen határidős és nyersanyagpiaci szakértő hangsúlyozza, hogy