Durván emelkedik a réz ára!

Egy január elején kitört sztrájk miatt rekordszintre ugrott a réz világpiaci ára, ami miatt – ha ez tartós marad – az elektromos autók és a villamosenergia-hálózati fejlesztések is megdrágulhatnak.
A réz ára január első hetében történelmi csúcsra, fontonként 6,06 dollárra emelkedett a nemzetközi piacokon (egy font 0,453592 kilogramm). Eközben a kínálati aggodalmak, a kereskedelempolitikai feszültségek és a növekvő ipari kereslet együttesen hajtja felfelé az árakat – írta meg az aa.com.tr, a török állami hírügynökség, az Anadolu Ajansı hivatalos oldala.
A tudósítás szerint a tavalyi drágulás az idei évre is átgyűrűzött, amit a Fed kamatvágásai, a csökkenő reálkamatok és a dollár iránti kereslet mérséklődése táplált, illetve alapozott meg. A kaput az tette be igazán, hogy Donald Trump tavaly júliusban bejelentette: 50 százalékos vámot vet ki a rézimportra – ez az árat egyből 5,90 dollár fölé lökte. A helyzetet súlyosbította a Freeport McMoran tulajdonában lévő indonéziai Grasberg bányában bekövetkezett baleset, amely komolyan megzavarta a kitermelést, így csökkentette a világpiaci kínálatot. A chilei Mantoverde bányában január 2-án kitört sztrájk szintén hozzájárult a legfrissebb kínálati feszültségekhez.
További nyomást gyakorol az árakra, hogy a vámtarifa-aggodalmak miatt egyre több réz áramlik az Egyesült Államokba, ami Ázsiában és Európában ellátási problémákat okoz.
Még tovább növelheti a világpiaci árat, hogy a réz, akárcsak az ezüst, alapvető fontosságú nyersanyag a zöldenergia-szektor számára. A globális növekedési várakozások javulása és a mesterséges intelligenciába történő emelkedő befektetések így szintén hozzájárulnak a dráguláshoz. Az elektromos járművek gyártásába való egyre nagyobb mértékű beruházások, a termelés éveken át felfelé tartó trendje – ha kisebb megbicsaklásokkal is, de – folytatódik. Ugyanígy a globális villamosenergia-hálózatok zöldenergiával összefüggő, nagyarányú megújítása biztosítja, hogy a rézkereslet erős maradjon, hiszen ez a kábelek, a transzformátorok és a legtöbb kapcsolódó elektromos berendezés egyik fő alapanyaga.
A kereslet várhatóan tovább erősödik az idén is, főként az Egyesült Államokból, Európából és Indiából érkező igénynövekedés miatt, dacára annak, hogy újabban aggodalmak merülnek fel a kínai gazdaság teljesítményével kapcsolatban. Mindezek mellett a réz a védelmi ipar számára is nagyon fontos, ami szintén fokozza a keresletet a fokozódó nemzetközi feszültségek közepette.
A török hírügynökség által megszólaltatott Zafer Ergezen határidős és nyersanyagpiaci szakértő hangsúlyozza, hogy
a kínai elektromosjármű-gyártók jelentős piaci erősödése, részesedésük növekedése és a megújuló energia globális térnyerése hajtja a leginkább rézkeresletet.
Mint kifejti: az éveken át tartó elégtelen beruházások és a bányászati tevékenységek zavarai miatt a rézárak emelkedtek, miközben az amerikai politikák körüli bizonytalanság hozzájárul a dráguláshoz.
Ergezen szerint az ezüst jelentős áremelkedése is a spekulánsok figyelmének középpontjába helyezte az olyan ipari fémeket, mint a réz. A dollár árfolyamának csökkenése pedig tovább erősíti a chilei és más országokban termelt réz dollárral szembeni felértékelődését.
A nyersanyagpiaci elemző így 2026 egészére további áremelkedést vár a rézpiacon,
ami a gazdaságok várható fellendülésének, a kamatok további csökkentésének és az ipari fémek iránti növekvő keresletnek is köszönhető.
Nyitókép: AFP