Már csak néhány óra és kiderül, Donald Trumpnak van-e igaza

Hétfő hajnalban csap össze a New England Patriots és a Seattle Seahawks csapata a nemzeti amerikaifoci-liga, az NFL nagydöntőjében, hogy eldöntsék, idén kihez kerül a Lombardi trófea, ami a Super Bowl győztesének ját. Bár a szurkolókat inkább a pályán nyújtott teljesítmény érdekli, ahogy lenni szokott, a finálé ezúttal is inkább a pénzről és a show-ról szól, amihez Donald Trumpnak is volt egy két szava.

A Super Bowl-reklámok inflációja – ezúttal Donald Trump nem a helyszínen nézi majd a meccset / Forrás: USA Today

Donald Trump kihagyja a döntőt

Noha az amerikai elnök imádja a sportágat (korábban saját ligát is indított), évek óta ki nem állhatja az NFL durva woke-osodását – abból pedig akad bőven. Bár tavaly személyesen is megjelent a döntőn, idén hamar közölte, hogy ezúttal nem lesz ott, mert szerinte túl messze van Washingtonhoz a helyszín.