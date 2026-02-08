Már csak néhány óra és kiderül, Donald Trumpnak van-e igaza

Kemény estéje lehetett Taylor Swiftnek, Trump és a jobboldali értékek győztek a Super Bowl estéjén
A demokratáknak kampányoló celebet kifütyülték, az amerikai elnök ujjongást kapott.
Az amerikai elnök élesen bírálta az elmúlt hetekben a Super Bowl szervezőit. Donald Trump el sem megy személyesen a nemzeti amerikaifoci-liga nagydöntőjére, ami már inkább szól a pénzről és a show-ról, mint sportról.
Hétfő hajnalban csap össze a New England Patriots és a Seattle Seahawks csapata a nemzeti amerikaifoci-liga, az NFL nagydöntőjében, hogy eldöntsék, idén kihez kerül a Lombardi trófea, ami a Super Bowl győztesének ját. Bár a szurkolókat inkább a pályán nyújtott teljesítmény érdekli, ahogy lenni szokott, a finálé ezúttal is inkább a pénzről és a show-ról szól, amihez Donald Trumpnak is volt egy két szava.
Noha az amerikai elnök imádja a sportágat (korábban saját ligát is indított), évek óta ki nem állhatja az NFL durva woke-osodását – abból pedig akad bőven. Bár tavaly személyesen is megjelent a döntőn, idén hamar közölte, hogy ezúttal nem lesz ott, mert szerinte túl messze van Washingtonhoz a helyszín.
Bírálta többek között a mérkőzés sztárfellépőit is, akik szerinte csak gyűlöletet szítanak. Koncertet ad a Green Day nevű punkzenekar, amely finoman szólva sincs oda a republikánus elnökökért, de a félidei showműsor fellépője a Bad Bunny puerto rico-i énekes lesz.
A dél-amerikai művész korábban számos alkalommal kampányolt Trump ellen, nemrég a Grammy díjátadóján is arra használta fel idejét, hogy a bevándorlási ügynökök, az ICE ellen tiltakozzon. A felfokozott hangulat miatt az NFL gyorsan közölte is, hogy ICE-ügynökök nem lesznek az eseményen, nem vesznek részt a rendezvény biztosításában.
Rossz nyelvek szerint Donald Trump azért nem megy a döntőre, mert nem akarja, hogy kifütyüljék a szurkolók. Ennek ugyanakkor némileg ellentmond, hogy 2025-ben még épp ellenkezőleg történt: ünnepelték az eseményen az amerikai elnököt, aki akkor a félidőben elhagyta a stadiont.
Trump idén várhatóan floridai golfklubjában tart majd összejövetelt a mérkőzés idején, ami immár hagyományosnak mondható. Ilyenkor nemcsak családtagokat, de más hírességeknek is meghívót küld feleségével, Melania Trumppal közösen.
A Super Bowl természetesen a sport és a politika mellett mi másról szólna, mint a pénzről. Egy ilyen nagydöntő több száz millió dollár bevételt generál az eseménynek otthont adó városnak. Tavaly New Orleans volt a házigazdája a Super Bowl-nak, ahol az odalátogató 115 ezer drukker 680 millió dollárt (217 milliárd forintot) költött el. Ott azonban egyetlen településre koncentrálódott a költés. Ezúttal viszont San Franciscóban és San Joséban termelődik a bevétel nagy része (a San Francisco 49ersnek otthont adó stadion ugyanis a két nagyváros között, Santa Clarában található).
A Super Bowl már sokkal inkább show, mint ligadöntő.
A mostani költésre egyelőre csak becslések vannak. A Time.com cikke szerint
a szakértők 370 millió és 630 millió dollár közé teszik a teljes bevételt, ami a szállásdíjakból, éttermekből, parkolásokból és ajándékboltokból folyik majd be.
Apropó ételek és italok: országszerte elképesztő összeget, 20,2 milliárd dollárnyi (6453 milliárd forint) élelmiszert fogyasztanak el a nézők a nagydöntő idején, miután ilyenkor rengetegen mennek étterembe, vagy rendelnek maguknak ételt. Egy amerikai átlagosan 95 dollár (30 ezer forint) körül költ ilyenkor étkezésre.
Maga az NFL is jól jár, hiszen közel 400 millió dollár (128 milliárd forint) bevétele származik majd a jegyeladásokból és a sztároknak és hírességeknek eladott boxokból. Az átlagos jegyárat 6 ezer dollár (1,9 millió forint) körülre lőtte be a liga, ám a hírek szerint a két csapat kevésbé vonzó ezúttal és az átlagár már február elejére 4300 dollár (1,4 millió forint) körüli összegre esett. Nagyjából 300 millió dollár folyik be a ligának a televíziós jogdíjakból továbbá, amit a közvetítő csatorna fizet nekik.
Jól járnak természetesen a sportolók is. Tavaly a győztes csapat tagjai fejenként 164 ezer dollárt (52 millió forintot) kaptak, míg a vesztes csapat játékosai 90 ezer dollár (29 millió forinttal) jutott.
A Super Bowl-ok egyik legfontosabb mérőszáma mindig a reklámok ára. Ez évről évre növekszik, hiszen kevés olyan esemény van, amely ennyi embert ültetne a képernyők elé. A finálét
nézték csak az Egyesült Államokban, világszerte pedig még több százmillióan, hiszen a nemzetközi terjeszkedéssel egyre nagyobb tömegeket vonz a sportág. Rendeznek már alapszakasz-mérkőzéseket Brazíliában, Spanyolországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Írországban is. Idén pedig Ausztrália, pontosabban Melbourne is felkerül a terítékre, hogy az ottani szurkolókat is megszólítsák.
Míg húsz évvel ezelőtt még 2,5 millió dollárért (800 millió forint) lehetett venni 30 másodpernyi képernyőidőt a nagydöntőre,
idén ez az összeg már 10 millió dollár (3,2 milliárd forint) közelébe kúszott, ami két millió dolláros emelkedés tavalyhoz képest.
Ezt az összeget már egyre kevesebben engedhetik meg maguknak. A korábbi években szinte tolongtak a nagy hollywoodi stúdiók, hogy ekkorra időzítsék az adott évben várható filmjeik bemutatóit, idén viszont jócskán visszavesznek ebből a hírek szerint. A Super Bowl sugárzásáért felelős NBC csatorna ugyanakkor már szeptemberben bejelentette: minden reklámhelyet eladott. A Disney például két bemutatót küld a döntőre, a Marvel-filmeknek azonban nem lesz hely, ahogy a Netflix, az Apple és az Amazon is kihagyja a rendezvényt.
Helyettük feltehetően – a fentebb már felsorolt fogyasztási okok miatt – tobzódni fognak az ételrendelős és italvásárlásra buzdító reklámok.
Pedig a Super Bowl-ra szánt reklámok elkészítése sem olcsó mulatság.
Ezekben legtöbbször A-kategóriás hírességek szerepelnek és sokszor csinálnak magukból bohócot hatalmas pénzekért. Egy fél perces reklám produkciós költsége bőven 5-10 millió dollárt között mozog, ami egy kisebb költségvetésű filmnek felel meg.
Az Egyesült Államokban egyre több államban engedélyezett már a szerencsejáték, így a legális sportfogadásról is pontos számok vannak. Az Amerikai Játékos Társaság (AGA) adatai szerint rekordmennyiségű, 1,76 milliárd dollárnyi (562 milliárd forintnyi) összegben fogadnak a mérkőzés kimenetelére.
Idén külön színezetet ad a dolognak, hogy már arra is lehet fogadni, mi hangzik el a közvetítésekben. Ez a piac az ESPN értesülései szerint már majdnem 50 millió dollárt (16 milliárd forint) tesz ki. Jelenleg olyan kifejezésekre fogadnak a legtöbben, mint a „micsoda elkapás”, a „térdsérülés”, vagy éppen a Patriots legendás játékosának, Tom Brady-nek, illetve Taylor Swift énekesnőnek a neve.
Több tíz-, akár százmillió dollártól eshetnek el.
Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP