Jön az év egyik legnagyobb döntője, amely ma már csak részben szól a sportról

Reklámból jön a pénz

Apropó finálé és show, a Super Bowl hagyományosan az egyik legnézettebb televíziós esemény az Egyesült Államokban. A nagydöntőt átlagosan tavaly is több mint 100 millió ember követte nyomon, a félidő előtti perceknél 117 millióra kúszott fel a nézőszám. De a szünetben sem sokan kapcsoltak el, ott is 100 millió felett volt a nézettség, erről pedig a speciálisan erre az estére készített reklámok és a félidei koncert gondoskodik. Idén Kendrick Lamar lesz a sztárfellépő. A zenei show évek óta kiemelt esemény Amerikában, a legnagyobb sztárok is ingyen vállalják az egyik népszerű üdítőmárka által szponzorált eseményt. És ha már üdítő, a Pepsi márkaértéke a tavalyi Usher-koncert alatt félmillió dollárral emelkedett a szakértők szerint. Csak azalatt az alig 20 perc alatt. Szóval igencsak megéri, de másoknak is.

A Super Bowl reklámidejének értékesítéséből óriási összegek folynak be a ligához és a tévécsatornákhoz is. Idén fél percnyi képernyőidő már 8 millió dollárba kerül, vagyis az elmúlt évtizedben csaknem a duplájára emelkedett az összeg. Mégis, ahogy említettük, boldogan kifizetik ezt a cégek és vállalkozások, hogy magukat népszerűsítsék. De a legnagyobb hollywoodi stúdiók is erre a dátumra tartogatják új filmbemutatóikat, hogy a nyári mozislágereket ekkor vezessék be – egyszerre.

De nem csak a ligának éri ez meg, hiszen a finálénak otthont adó város is kaszál az egész felhajtáson. Tavaly Las Vegas rendezhette a Super Bowlt és szakértői becslések szerint több mint egymilliárd dollárnyi bevétele lett abból az egyetlen mérkőzésből. Mindezt a lefoglalt szálláshelyek, a döntő körüli napokban elfogyasztott ételek és italok, illetve adók formájában érkezett be a kasszába, hiszen, ha már Vegasban volt több tízezer ember, akkor a kaszinókat is serényen látogatták.

Ha már szerencsejáték: az ESPN értesülései szerint idén várhatóan megközelítőleg 1,4 milliárd dollárnyi fogadást adnak majd le az amerikaiak a nagydöntőre, miután már 38 államban is legálissá vált a sportfogadás. Ez elképesztően nagy összeg, és csak a legális sportfogadást öleli magába.

Az illegális tétek nagysága ennek akár a húszszorosa is lehet.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarája szerint New Orleans kicsivel kevesebb bevételre számíthat, mint tavaly Las Vegas – ahol először volt a finálé –, de így is félmilliárd dollár fölött hoz majd a nagyvárosnak a döntő. 125 ezer ember utazik a hétvégére a városba a mérkőzés miatt, csak ebből bejön 200 millió dollár a szállásfoglalásból és egyebekből. Jól jár a két csapat otthona is: Kansas Cityben várhatóan 120 millió, Philadelphiában pedig 340 millió dollárnyi értékben költenek majd relikviákra, ételekre, italokra az emberek a mérkőzés környéki napokban. Sok vendéglátóegység különleges akciókkal és attrakciókkal próbálja becsalogatni a szurkolókat, hogy ne otthon nézzék a meccset.