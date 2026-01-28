Óriásit hajrázott szerdán a forint, de aztán valami egészen váratlan történt

Az erősödés ennek megfelelően szerdán is folytatódott. Reggel egészen a 379-es szintig lement az euróval szembeni árfolyam, sokakban felmerült, hogy esetleg újabb támaszt törhet át a forint, ami 378,5-nél lett volna, ezzel tartósan ott maradhatott volna a 375-380 közötti szinteken.

A dollárral szemben pedig a 315-ös szintet tesztelte a magyar fizetőeszköz.

A forint meglepő erősödésben a dollár gyengülése is szerepet játszott: ahogyan a vg.hu is írja, Donald Trump amerikai elnök szavai megrángatták az amerikai fizetőeszközt, miután arról beszélt, hogy a dollár remekül teljesít és nem aggódik az átmeneti gyengülés miatt.

Ez nyomot hagyott az árfolyamokon, de miután a piac lereagálta a dolgot, elkezdtek visszarendeződni a jegyzések, így a forint is gyengülésnek indult. Délutánra az euróval szemben 381 fölé ugrott a jegyzés, míg a dollárnál 317 fölé. Hogy innen milyen irányba fordulnak majd az árfolyamok, egyelőre nehéz megjósolni, de nagyban függ majd az amerikai kormányzat és a jegybank kapcsolatától, illetve a nemzetközi konfliktusoktól is.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán