Óriásit hajrázott szerdán a forint, de aztán valami egészen váratlan történt

380 alá zuhant az euró: brutálisan erősödött a forint
Legutóbb 2024 januárjában volt erre példa.
Elképesztő ütemben erősödött szerda reggel a forint, jó ideig azt lehetett várni, hogy újabb támaszokat tör át az árfolyam, de kora délutánra visszakorrigált a jegyzés.
Még az elemzőket is meglepte, hogy kilőtt a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése után a forint árfolyama. Már aznap benézett a 380-as szint alá az euróval szembeni jegyzés. Ez pedig komoly bizakodásra adott okot a szerdai kereskedési napra.
Megtartotta az év első ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A Varga Mihály jegybankelnök vezette grémium ezúttal sem változtatott az irányadó rátán.
Az erősödés ennek megfelelően szerdán is folytatódott. Reggel egészen a 379-es szintig lement az euróval szembeni árfolyam, sokakban felmerült, hogy esetleg újabb támaszt törhet át a forint, ami 378,5-nél lett volna, ezzel tartósan ott maradhatott volna a 375-380 közötti szinteken.
A dollárral szemben pedig a 315-ös szintet tesztelte a magyar fizetőeszköz.
A forint meglepő erősödésben a dollár gyengülése is szerepet játszott: ahogyan a vg.hu is írja, Donald Trump amerikai elnök szavai megrángatták az amerikai fizetőeszközt, miután arról beszélt, hogy a dollár remekül teljesít és nem aggódik az átmeneti gyengülés miatt.
Ez nyomot hagyott az árfolyamokon, de miután a piac lereagálta a dolgot, elkezdtek visszarendeződni a jegyzések, így a forint is gyengülésnek indult. Délutánra az euróval szemben 381 fölé ugrott a jegyzés, míg a dollárnál 317 fölé. Hogy innen milyen irányba fordulnak majd az árfolyamok, egyelőre nehéz megjósolni, de nagyban függ majd az amerikai kormányzat és a jegybank kapcsolatától, illetve a nemzetközi konfliktusoktól is.
