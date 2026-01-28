Ft
01. 28.
szerda
piac dollár forint magyar nemzeti bank euró

Óriásit hajrázott szerdán a forint, de aztán valami egészen váratlan történt

2026. január 28. 15:43

Elképesztő ütemben erősödött szerda reggel a forint, jó ideig azt lehetett várni, hogy újabb támaszokat tör át az árfolyam, de kora délutánra visszakorrigált a jegyzés.

2026. január 28. 15:43
Még az elemzőket is meglepte, hogy kilőtt a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése után a forint árfolyama. Már aznap benézett a 380-as szint alá az euróval szembeni jegyzés. Ez pedig komoly bizakodásra adott okot a szerdai kereskedési napra.

 

Az erősödés ennek megfelelően szerdán is folytatódott. Reggel egészen a 379-es szintig lement az euróval szembeni árfolyam, sokakban felmerült, hogy esetleg újabb támaszt törhet át a forint, ami 378,5-nél lett volna, ezzel tartósan ott maradhatott volna a 375-380 közötti szinteken. 

A dollárral szemben pedig a 315-ös szintet tesztelte a magyar fizetőeszköz. 

A forint meglepő erősödésben a dollár gyengülése is szerepet játszott: ahogyan a vg.hu is írja, Donald Trump amerikai elnök szavai megrángatták az amerikai fizetőeszközt, miután arról beszélt, hogy a dollár remekül teljesít és nem aggódik az átmeneti gyengülés miatt. 

Ez nyomot hagyott az árfolyamokon, de miután a piac lereagálta a dolgot, elkezdtek visszarendeződni a jegyzések, így a forint is gyengülésnek indult. Délutánra az euróval szemben 381 fölé ugrott a jegyzés, míg a dollárnál 317 fölé. Hogy innen milyen irányba fordulnak majd az árfolyamok, egyelőre nehéz megjósolni, de nagyban függ majd az amerikai kormányzat és a jegybank kapcsolatától, illetve a nemzetközi konfliktusoktól is.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 28. 17:42
250 000 ukrán katona dezertált. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Az ukrán embereken próbálták ki az oroszok, az USA és az európai államok az új fegyvereiket, de nem adták nekik, csak az elavultat kapták az ukránok. Szart sem érnek az ukránok harci tapasztalatai. Ukrajnát le kell fegyverezni!
Válasz erre
0
0
rasdi1
2026. január 28. 17:41
"...de nagyban függ majd az amerikai kormányzat és a jegybank kapcsolatától, illetve a nemzetközi konfliktusoktól is." No meg attól is, hogy Mr. Soros és kollégái hogy és mint fognak játszani. Elég nagy az államadósság, hogy tudjanak begyűjteni, meg piacra dobni. Az ilyen akcióknak legalább ekkora hatása lehet.
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2026. január 28. 16:00
Egyelőre az USDHUF hetes chartján hosszútávú trendforduló körvonalazódik, magyarán tartósabb forinterősödés. A tavalyi, egész éven át tartó erősödés még korrekció volt, de a további árfolyamcsökkenéssel most már valódi fordulatra nyílik esély. Lehet még fals a letörés és utána sajnos intenzív emelkedés, de egyelőre a kép biztató. És nyilván - ha mérsékeltebben is - az EURHUF is le fogja követni ezt a mozgást.
Válasz erre
2
0
Szamóca bácsi
2026. január 28. 15:52
gondolom, az MNB elkezdett valutát venni (forintot eladni). így megy ez.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!