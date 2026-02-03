Vége az álmodozásnak: kiderült az igazság a dollár összeomlásáról, Kína csúnya pofont kapott

Annak ellenére, hogy a világ országai panaszkodnak az Egyesült Államok dollárkezelésére, a dollár kiszorítása megkövetelné Kínától vagy bármely más potenciális riválistól, hogy infrastruktúrát építsen ki és komoly áldozatokat hozzon, ami nem lenne könnyű feladat – írja az Axios.

Kína számára ez azt jelentené, hogy enyhítenie kellene a tőke beáramlására és kiáramlására vonatkozó szigorú ellenőrzését, amely az állami hatalom fontos eszköze – ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol a dollár szabadabban áramlik.