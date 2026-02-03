Vége az álmodozásnak: kiderült az igazság a dollár összeomlásáról, Kína csúnya pofont kapott

Történelmi pillanat közeleg: Párizsnak elege lett, a migrációellenes jelölt robbanthatja a bombát
Hszi Csin-ping nagyot akart, de a valóság arcul csapta: Kína képtelen letaszítani a trónról az amerikai valutát.
Annak ellenére, hogy a világ országai panaszkodnak az Egyesült Államok dollárkezelésére, a dollár kiszorítása megkövetelné Kínától vagy bármely más potenciális riválistól, hogy infrastruktúrát építsen ki és komoly áldozatokat hozzon, ami nem lenne könnyű feladat – írja az Axios.
Kína számára ez azt jelentené, hogy enyhítenie kellene a tőke beáramlására és kiáramlására vonatkozó szigorú ellenőrzését, amely az állami hatalom fontos eszköze – ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol a dollár szabadabban áramlik.
Kína elnöke, Hszi Csin-ping a Qiushi magazinban, a Kínai Kommunista Párt vezető ideológiai folyóiratában megjelent cikkében dicséri annak fontosságát, hogy az ország globális pénzügyi hatalommá váljon.
„Mi alkotja egy erős pénzügyi nemzetet?” – kérdezi a cikk a Bloomberg fordítása szerint. „Először is, erős valutával kell rendelkeznie, amelyet széles körben használnak a nemzetközi kereskedelemben, befektetésekben és devizapiacokon, és amely globális tartalékvaluta státuszt élvez.”A dollárt világszerte használják a kereskedelemben – még akkor is, ha a tranzakcióban egyik fél sem amerikai –, valamint a globális befektetők, akik biztonságos helyet keresnek pénzük elhelyezésére. Ez globális ügyekben olyan befolyást biztosít az amerikai kormánynak, amelyet nem habozik kihasználni, és szankciókat alkalmaz hatalmi eszközként. Az Egyesült Államok lényegében kizárhatja ellenségeit – legyenek azok Oroszország, Irán, Észak-Korea vagy más országok – a globális pénzügyi rendszerből.
Ha Kína meg akarja szerezni ezt a hatalmat, és egy-két fokozattal lejjebb szorítani az Egyesült Államok elsőbbségét, akkor egy magazinban megjelent esszével nem fogja elérni a célját – jegyzi meg az Axios szerzője.
A dollár dominanciáját összetett, egymással összefüggő tényezők hálózata támasztja alá.
Vannak trilliónyi értékű amerikai kincstári adósságok, amelyeket szabadon lehet vásárolni és eladni szerte a világon, van egy független központi bank, van egy piaci feltételek alapján lebegő valuta, és vannak évtizedek alatt kiépített komplex fizetési rendszerek.
„Jelenleg nagy a vágy a dollártól való elmozdulás és a diverzifikáció iránt, de nincs túl sok olyan magas minőségű eszköz, amelybe diverzifikálni lehetne” – mondja Eswar Prasad, a „The Doom Loop” című, a felbomló nemzetközi gazdasági rendről szóló új könyv szerzője az Axiosnak.„
Tehát bármennyire is beszélnek a dollár hanyatlásáról, bármennyire is beszélnek arról, hogy a dollár lekerül a piedesztálról, a valóság az, hogy az elmúlt 12–14 hónapban jelentős nettó tőkeáramlás volt tapasztalható az amerikai pénzügyi piacokra”
– mondja Prasad, a Cornell Egyetem közgazdásza.
Nyitókép: Idrees MOHAMMED / AFP
