éric zemmour sarah knafo reconquest párizs

Történelmi pillanat közeleg: Párizsnak elege lett, a migrációellenes jelölt robbanthatja a bombát

2026. február 03. 10:17

Rettegnek a liberálisok: Párizsban is betelt a pohár, a semmiből tört elő a jobboldali jelölt.

2026. február 03. 10:17
null

A migrációellenes Reconquest párt európai parlamenti képviselője, Sarah Knafo egy új közvélemény-kutatás szerint a második fordulóba juthat a párizsi polgármester-választáson, ami történelmi jelentőségű lenne egy jobboldali jelölt számára – írja a Politico. 

A Cluster17, egy neves francia közvélemény-kutató intézet felmérése szerint Knafo, aki januárban hivatalosan is bejelentette indulását, a jövő hónapban tartandó önkormányzati választásokon a szavazatok 10 százalékát szerezheti meg. 

Az adatok arra utalnak, hogy kampánya egyre nagyobb támogatottságot élvez – ami meglepetés egy olyan városban, ahol a radikális jobboldal mindig is nehezen boldogult.

A Reconquest pártot Knafo partnere Éric Zemmour alapította, aki a 2022-es elnökválasztás első fordulójában a negyedik helyet szerezte meg. 

Azok a jelöltek, akik március 15-én az első fordulóban elérik a 10 százalékos támogatási küszöböt, továbbjutnak a második fordulóba, és képviselői helyet kapnak a városi tanácsban. 

A jelenlegi helyzet szerint ez egy példátlan ötös versenyhez vezetne a március 22-i második fordulóban.

A közvélemény-kutatás szerint a szocialista jelölt, Emmanuel Grégoire vezet 33 százalékos támogatottsággal. Őt követi Rachida Dati, a konzervatív kulturális miniszter 26 százalékkal. A centrista Pierre-Yves Bournazel 14 százalékot, míg a szélsőbaloldali Sophia Chikirou 12 százalékot kapott.

Knafo programja több radikális javaslatot is tartalmaz, például a párizsi közalkalmazottak számának felére csökkentését és Anne Hidalgo jelenlegi polgármester néhány jellegzetes politikájának visszavonását, többek között a párizsi körgyűrű sebességkorlátozásának csökkentését. Hidalgo emellett betiltotta az autók közlekedését a Szajna partján, Knafo azonban egy kétszintes átjárót szeretne építeni a parton, amelyben az autók a föld alatt, a gyalogosok pedig a föld felett közlekednének.

Grégoire és Dati egyértelműen vezetnek a versenyben, de mindkettőjüknek érdeke, hogy az első és a második forduló között szövetségre lépjenek a politikai spektrum szélén elhelyezkedő jelöltekkel.

Nyitókép: Alain JOCARD / AFP

Összesen 1 komment

5m007h 0p3ra70r
2026. február 03. 10:35
Ejha. Putyinnak mindenhol vannak emberei. Múltkor a bolt mellett a hajléktalanok vodkát ittak. Mindjárt tudtam, hogy Putyin beépített ügynökei azok is. Engem ezek nem tudnak átverni.
allen9
2026. február 03. 10:30
Hogy? Nincs már francia Franciaországban.
