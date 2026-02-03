Történelmi pillanat közeleg: Párizsnak elege lett, a migrációellenes jelölt robbanthatja a bombát

Váratlan szövetséget kötött Meloni, aminek Macron nem fog örülni
A paktum átrajzolhatja az Európai Unió belső erőviszonyait.
Rettegnek a liberálisok: Párizsban is betelt a pohár, a semmiből tört elő a jobboldali jelölt.
A migrációellenes Reconquest párt európai parlamenti képviselője, Sarah Knafo egy új közvélemény-kutatás szerint a második fordulóba juthat a párizsi polgármester-választáson, ami történelmi jelentőségű lenne egy jobboldali jelölt számára – írja a Politico.
A Cluster17, egy neves francia közvélemény-kutató intézet felmérése szerint Knafo, aki januárban hivatalosan is bejelentette indulását, a jövő hónapban tartandó önkormányzati választásokon a szavazatok 10 százalékát szerezheti meg.
Az adatok arra utalnak, hogy kampánya egyre nagyobb támogatottságot élvez – ami meglepetés egy olyan városban, ahol a radikális jobboldal mindig is nehezen boldogult.
A Reconquest pártot Knafo partnere Éric Zemmour alapította, aki a 2022-es elnökválasztás első fordulójában a negyedik helyet szerezte meg.
Azok a jelöltek, akik március 15-én az első fordulóban elérik a 10 százalékos támogatási küszöböt, továbbjutnak a második fordulóba, és képviselői helyet kapnak a városi tanácsban.
A jelenlegi helyzet szerint ez egy példátlan ötös versenyhez vezetne a március 22-i második fordulóban.
A közvélemény-kutatás szerint a szocialista jelölt, Emmanuel Grégoire vezet 33 százalékos támogatottsággal. Őt követi Rachida Dati, a konzervatív kulturális miniszter 26 százalékkal. A centrista Pierre-Yves Bournazel 14 százalékot, míg a szélsőbaloldali Sophia Chikirou 12 százalékot kapott.
Knafo programja több radikális javaslatot is tartalmaz, például a párizsi közalkalmazottak számának felére csökkentését és Anne Hidalgo jelenlegi polgármester néhány jellegzetes politikájának visszavonását, többek között a párizsi körgyűrű sebességkorlátozásának csökkentését. Hidalgo emellett betiltotta az autók közlekedését a Szajna partján, Knafo azonban egy kétszintes átjárót szeretne építeni a parton, amelyben az autók a föld alatt, a gyalogosok pedig a föld felett közlekednének.
Grégoire és Dati egyértelműen vezetnek a versenyben, de mindkettőjüknek érdeke, hogy az első és a második forduló között szövetségre lépjenek a politikai spektrum szélén elhelyezkedő jelöltekkel.
Nyitókép: Alain JOCARD / AFP
