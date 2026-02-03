Történelmi pillanat közeleg: Párizsnak elege lett, a migrációellenes jelölt robbanthatja a bombát

A migrációellenes Reconquest párt európai parlamenti képviselője, Sarah Knafo egy új közvélemény-kutatás szerint a második fordulóba juthat a párizsi polgármester-választáson, ami történelmi jelentőségű lenne egy jobboldali jelölt számára – írja a Politico.

A Cluster17, egy neves francia közvélemény-kutató intézet felmérése szerint Knafo, aki januárban hivatalosan is bejelentette indulását, a jövő hónapban tartandó önkormányzati választásokon a szavazatok 10 százalékát szerezheti meg.