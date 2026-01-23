„Egyetlen épület se omlik össze csak úgy, jelek nélkül. Az építőanyagok meggyengülése jelzi, hogy veszélyben van a ház, labilis a tető, omlik a vakolat. De azért még áll az épület, vagyis ha nagyon hunyorítunk, azt is gondolhatjuk, nincs semmi baj, legfeljebb nem nagyon nézünk körbe. Bárki kérdezi, a házzal nincs semmi tennivaló. Aztán mikor jön az összeomlás, a pusztulaton végigtekintve mondhatjuk, rossz volt a tervezés, a kivitelezés, hiszen semmi se jelezte előre a bajt, s amikor megroppantak a gerendák, már késő volt.



Jelenleg senki se mondhatja, hogy nincsenek ordító jelek arra nézve, hogy a történelem kereke fordult egyet. Nem állt le soha, folyamatosan őrölte az emberiséget, háborúk dúltak és nemzetek haltak ki, korszakos ideák születtek és üresedtek ki, s feltehetően mindig voltak olyan széplelkek, akik elhitték, nincs tovább, ez a mostani világ megváltoztathatatlan. De csikordult egyet a kerék, és lám, a stabilitás odalett, a korábbi nagyhatalom lehanyatlott, a ház összedőlt. Csak a jeleket nem vették komolyan az önmagukkal túlságosan is elégedett emberek.