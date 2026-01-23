Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál
Nem kerteltek a szakértők.
„Egyetlen épület se omlik össze csak úgy, jelek nélkül. Az építőanyagok meggyengülése jelzi, hogy veszélyben van a ház, labilis a tető, omlik a vakolat. De azért még áll az épület, vagyis ha nagyon hunyorítunk, azt is gondolhatjuk, nincs semmi baj, legfeljebb nem nagyon nézünk körbe. Bárki kérdezi, a házzal nincs semmi tennivaló. Aztán mikor jön az összeomlás, a pusztulaton végigtekintve mondhatjuk, rossz volt a tervezés, a kivitelezés, hiszen semmi se jelezte előre a bajt, s amikor megroppantak a gerendák, már késő volt.
Jelenleg senki se mondhatja, hogy nincsenek ordító jelek arra nézve, hogy a történelem kereke fordult egyet. Nem állt le soha, folyamatosan őrölte az emberiséget, háborúk dúltak és nemzetek haltak ki, korszakos ideák születtek és üresedtek ki, s feltehetően mindig voltak olyan széplelkek, akik elhitték, nincs tovább, ez a mostani világ megváltoztathatatlan. De csikordult egyet a kerék, és lám, a stabilitás odalett, a korábbi nagyhatalom lehanyatlott, a ház összedőlt. Csak a jeleket nem vették komolyan az önmagukkal túlságosan is elégedett emberek.
A Béketanács nem okoskodás, hanem tett.
Mikor tökéletesen látható, hogy az eddigi nemzetközi kapcsolatrendszer működése nem tartható fenn, a hatalmak érdekei eltérőek és étvágyuk nyilvánvalóan kielégíthetetlen, szükség van arra, hogy valaki odacsapjon az asztalra. Az Európai Unió tagállamainak és első számú elefántcsonttornyának urai túlnyomórészt úgy ülnek recsegő-ropogó házaikban, hogy nem vesznek tudomást a világ változásáról, és büszkén nézegetik önmagukat a tükörben, az elit elitjének önteltségével. Bécs, Brüsszel, Párizs, Berlin vagy Koppenhága a világ virágoskertje, aprócska, szinte elhanyagolható gondokkal, vélik ők.
Ezért aztán nem is tesznek semmit a migráció, az energiabiztonság, a nemzetközi kapcsolatok vagy a munkahatékonyság terén, inkább homoszexuális kosok ellátásával törődnek.
A nagyvilág odakint már ezerszer túlhaladta ezeket a szamárságokat, gőzerővel dolgozik mindenki, a legkisebbektől az öregekig. Európa pedig négynapos munkahéttel és alapjövedelemmel próbál kiszállni a történelemből, feladva saját magát.
A Béketanácsban jelen levő országok jelenleg a dinamizmust képviselik, azok, amelyek látják és hallják a veszélyeket, és nem hajlandók eltakarni a szemüket, hanem felveszik a kesztyűt. Magától nem fog megoldódni a problémák sokasága. Elég abból, hogy mindig másokra várunk, és elfogadjuk a lassú, de biztos szétmorzsolódást.
Az Európai Unió egy nagyon ötletes, de félrecsúszott kísérlet, amely nem a létező világok legtökéletesebbje, hanem egyenes úton halad a kudarc felé.”
