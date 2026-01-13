Szorul a hurok Macron nyaka körül: több száz traktor vonult be Párizsba

Újabb pofont kaptak az európai gazdák, ismét traktorok áraszthatják el Brüsszel utcáit
A tagállamok többsége megszavazta a Mercosur-egyezményt, jöhet az olcsó, dél-amerikai antibiotikumos hús az Európai Unióba.
A gazdák nemet mondanak az EU és a Mercosur országok közötti megállapodásra.
Kedden reggel Párizsban, a Diadalív körül több száz traktor körözött az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás elleni tiltakozás újabb hullámában – írja az Euronews. A gazdák azért hajtottak be gépeikkel a fővárosba, hogy jelezzék: ellenzik azt a megállapodást, amelyet az Európai Bizottság január 17-én Paraguayban készül aláírni, szerintük ugyanis a Mercosur-országokkal kötendő megállapodás olcsóbb élelmiszerek beáramlását engedné az EU-ba, ami ártana a megélhetésüknek.
Az Oeconomus elemzésében arra is rámutatott, hogy mely réteget és szektort érintené a legrosszabbul a vitatott megállapodás.
Az egyezményt a tagállamok minősített többséggel jóváhagyták, annak ellenére, hogy öt ország, így Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Magyarország és Írország ellenezte.
A szakszervezetek szerint a kormánnyal folytatott egyeztetések nem hoztak kellően szilárd védelmet a hazai termelőknek. Maud Brégeon kormányszóvivő azt mondta, hogy a gazdákkal folytatott párbeszéd folytatódik, és többnyire a jövedelem, a vízhiány és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás lesznek a témák.
Annie Genevard mezőgazdasági miniszter korábban elismerte, hogy a gazdák dühe és követeléseik jogosak, ezért pénteken számos intézkedést jelentett be a gabonatermesztők, a bortermelők és az állattenyésztők megsegítésére, de ezek nem voltak elegendőek a tiltakozások elfojtásához. A 300 millió eurós támogatási csomag nagyrészt Franciaország 2026-os költségvetésének elfogadásától függ – írja az Euronews.
