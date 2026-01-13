Ft
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mercosur gazda franciaország párizs európai bizottság

Szorul a hurok Macron nyaka körül: több száz traktor vonult be Párizsba

2026. január 13. 12:27

A gazdák nemet mondanak az EU és a Mercosur országok közötti megállapodásra.

2026. január 13. 12:27
Kedden reggel Párizsban, a Diadalív körül több száz traktor körözött az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás elleni tiltakozás újabb hullámában – írja az Euronews. A gazdák azért hajtottak be gépeikkel a fővárosba, hogy jelezzék: ellenzik azt a megállapodást, amelyet az Európai Bizottság január 17-én Paraguayban készül aláírni, szerintük ugyanis a Mercosur-országokkal kötendő megállapodás olcsóbb élelmiszerek beáramlását engedné az EU-ba, ami ártana a megélhetésüknek. 

 

Az egyezményt a tagállamok minősített többséggel jóváhagyták, annak ellenére, hogy öt ország, így Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Magyarország és Írország ellenezte.

Nincs egyezség

A szakszervezetek szerint a kormánnyal folytatott egyeztetések nem hoztak kellően szilárd védelmet a hazai termelőknek. Maud Brégeon kormányszóvivő azt mondta, hogy a gazdákkal folytatott párbeszéd folytatódik, és többnyire a jövedelem, a vízhiány és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás lesznek a témák. 

Annie Genevard mezőgazdasági miniszter korábban elismerte, hogy a gazdák dühe és követeléseik jogosak, ezért pénteken számos intézkedést jelentett be a gabonatermesztők, a bortermelők és az állattenyésztők megsegítésére, de ezek nem voltak elegendőek a tiltakozások elfojtásához. A 300 millió eurós támogatási csomag nagyrészt Franciaország 2026-os költségvetésének elfogadásától függ – írja az Euronews.

Nyitókép: Valérie Dubois / Hans Lucas / Hans Lucas / AFP

 

tikkadt-szocske
2026. január 13. 12:51
"Szorul a hurok Macron nyaka körül: több száz traktor vonult be Párizsba" Ez lepkefing Brigitta jobbegyeneséhez képest.
0
0
Bitrex®
2026. január 13. 12:46
Inkább egy cséplőgép bordás ékszíja szorulna a nyakán.
0
0
sozlib_abschaum
2026. január 13. 12:45
"Szorul a hurok Macron nyaka körül", már megijedtem, hogy a férje megint pofon vágta ezt kis bankár csigazabálót.
1
0
tasijani22000
2026. január 13. 12:42
És ha elkergetik mi lesz? Egy másik cionáci Rothschild/ BlackRock lidérc kerül a helyére! Olyan, aki nem azt a kört képviseli, nem fogja megérni a beiktatása napját!
1
0
