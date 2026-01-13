Szorul a hurok Macron nyaka körül: több száz traktor vonult be Párizsba

Az egyezményt a tagállamok minősített többséggel jóváhagyták, annak ellenére, hogy öt ország, így Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Magyarország és Írország ellenezte.

Nincs egyezség

A szakszervezetek szerint a kormánnyal folytatott egyeztetések nem hoztak kellően szilárd védelmet a hazai termelőknek. Maud Brégeon kormányszóvivő azt mondta, hogy a gazdákkal folytatott párbeszéd folytatódik, és többnyire a jövedelem, a vízhiány és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás lesznek a témák.

Annie Genevard mezőgazdasági miniszter korábban elismerte, hogy a gazdák dühe és követeléseik jogosak, ezért pénteken számos intézkedést jelentett be a gabonatermesztők, a bortermelők és az állattenyésztők megsegítésére, de ezek nem voltak elegendőek a tiltakozások elfojtásához. A 300 millió eurós támogatási csomag nagyrészt Franciaország 2026-os költségvetésének elfogadásától függ – írja az Euronews.

Nyitókép: Valérie Dubois / Hans Lucas / Hans Lucas / AFP