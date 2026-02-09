Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
dollár Ursula von der Leyen Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin euró Európai Bizottság Európai Unió Egyesült Államok

Kiszivárgott Von der Leyen valódi terve: ezt már Putyinnak és Trumpnak is komolyan kell vennie

2026. február 09. 10:49

Nagy fába vágta a fejszéjét az Európai Bizottság.

2026. február 09. 10:49
null

Az Európai Unió függetlenedési törekvései az Egyesült Államoktól immár a pénzügyi szférára is kiterjednek, ugyanis a legújabb brüsszeli tervek szerint az euróval több területen is átvetetnék a dollár szerepét – írja a Politico.

A lap szerint az Európai Bizottság dolgozta ki azt a tervet, amely alapján letaszítanák a dollárt a vezető helyről.

Tény, hogy az euró globális pozíciójának erősítése hosszú ideje cél, egy, a múlt héten a pénzügyminiszter-helyettesek között köröztetett, bizalmas bizottsági feljegyzés szerint ez mára a puszta kívánatosságból védelmi kérdéssé vált. Az elsődleges cél az lenne, hogy növeljék az EU-s gazdaság termelékenységét, és még jobban integrálják az uniós pénzügyi piacokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Mint kiderült, az Európai Bizottság több kulcsfontosságú ágazatban is ösztönözni szeretné az euró használatát,

beleértve a kritikus nyersanyagokat, a légi közlekedést, valamint a védelmi ipart. Az azonban nyilvánvaló, hogy az orosz energiaellátástól való leválás „eltolhatja az euróban denominált tranzakciókra való átállást”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 09. 11:15
AZ EB-ben mar csak idiotak vannak ? Ideje ezt a bandat felelosegre !
Válasz erre
0
0
Galerida
2026. február 09. 11:13
Erre valóban van esély, azzal a lényegtelen feltétellel, hogy az USA-t és Trumpot ne érdekelje a dollár hátraszorítása.... Eddig éppen az ellenkezőjét láttuk, de Ursula és Kaja-Kallas rafinált menyecske....
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 09. 11:01
Ha EU gazdaságilag egyre jelentéktelenebb lesz, akkor hogyan akarják ezt megcsinálni! Ezek mindenhez ( is) hülyék! Nominális értéken: Az EU a világ harmadik legnagyobb gazdasága (Kína és az USA után), részesedése a világ GDP-jéből szintén ezen a 13-15%-os szinten mozog. Trend: Az EU részesedése a globális gazdaságból folyamatosan csökken az elmúlt évtizedekben: 1980-ban még 27,5% volt, 2030-ra pedig várhatóan 12,9%-ra mérséklődik. A BRICS-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, valamint a 2024-ben csatlakozott Egyiptom, Etiópia, Irán, Egyesült Arab Emírségek és a 2025-ben csatlakozott Indonézia) gazdasági súlya a világban folyamatosan növekszik, és vásárlóerő-paritáson (PPP) számolva már meghaladja a 40%-ot.
Válasz erre
0
0
kailniris
2026. február 09. 11:00
Nem tudom... Lejjebb mamának az megvan, hogy minden egyes euró mögött 40 cent az amerikai cent?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!