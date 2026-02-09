Kiszivárgott Von der Leyen valódi terve: ezt már Putyinnak és Trumpnak is komolyan kell vennie

Az Európai Unió függetlenedési törekvései az Egyesült Államoktól immár a pénzügyi szférára is kiterjednek, ugyanis a legújabb brüsszeli tervek szerint az euróval több területen is átvetetnék a dollár szerepét – írja a Politico.

A lap szerint az Európai Bizottság dolgozta ki azt a tervet, amely alapján letaszítanák a dollárt a vezető helyről.

Tény, hogy az euró globális pozíciójának erősítése hosszú ideje cél, egy, a múlt héten a pénzügyminiszter-helyettesek között köröztetett, bizalmas bizottsági feljegyzés szerint ez mára a puszta kívánatosságból védelmi kérdéssé vált. Az elsődleges cél az lenne, hogy növeljék az EU-s gazdaság termelékenységét, és még jobban integrálják az uniós pénzügyi piacokat.