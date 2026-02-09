Kiszivárgott Von der Leyen valódi terve: ezt már Putyinnak és Trumpnak is komolyan kell vennie

Kiszivárgott Von der Leyen titkos terve: Magyarországon fog csattanni az ostor
Mindeközben Kijevben csak várakoznak.
Nagy fába vágta a fejszéjét az Európai Bizottság.
Az Európai Unió függetlenedési törekvései az Egyesült Államoktól immár a pénzügyi szférára is kiterjednek, ugyanis a legújabb brüsszeli tervek szerint az euróval több területen is átvetetnék a dollár szerepét – írja a Politico.
A lap szerint az Európai Bizottság dolgozta ki azt a tervet, amely alapján letaszítanák a dollárt a vezető helyről.
Tény, hogy az euró globális pozíciójának erősítése hosszú ideje cél, egy, a múlt héten a pénzügyminiszter-helyettesek között köröztetett, bizalmas bizottsági feljegyzés szerint ez mára a puszta kívánatosságból védelmi kérdéssé vált. Az elsődleges cél az lenne, hogy növeljék az EU-s gazdaság termelékenységét, és még jobban integrálják az uniós pénzügyi piacokat.
Mint kiderült, az Európai Bizottság több kulcsfontosságú ágazatban is ösztönözni szeretné az euró használatát,
beleértve a kritikus nyersanyagokat, a légi közlekedést, valamint a védelmi ipart. Az azonban nyilvánvaló, hogy az orosz energiaellátástól való leválás „eltolhatja az euróban denominált tranzakciókra való átállást”.
