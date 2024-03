Egyszerűen kihal Dél-Korea?

A fiatalabb nemzedéket a saját jövője aggasztja

Az elmúlt húsz évben a dél-koreai kormány mintegy 200 ezer milliárd vont, mintegy 14,3 milliárd eurót fordított a gyermekvállalás ösztönzésére. A központi és helyi hatóságok nem kevesebb mint kétezer intézkedést hoztak ugyanezzel a céllal. Miért romlik a helyzet mindezen erőfeszítések ellenére?

„A demográfiai hanyatlásnak gyakran több gazdasági, társadalmi és kulturális oka van. A megoldást ezért nem könnyű megtalálni – magyarázta Kim Csang-sun, a Koreai Népesedési, Egészségügyi és Jóléti Szövetség elnöke. –

Talán a legalapvetőbb probléma az, hogy a fiatalabb nemzedéket kevésbé a remény, mint inkább a saját jövője aggasztja.”

A házasságkötések száma is csökkent, az 1996-os 430 ezerről 2016-ra 280 ezerre, és tavalyelőtt esett először a 200 ezres határ alá. A helyi statisztikai hivatal által közzétett tanulmány szerint a koreaiak már nem érzik annyira szükségét a gyermekvállalásnak, mint korábban. Ez a vélemény minden korcsoportra érvényes, a 10–19 évesek 60, míg a 20–29 esztendősek 52,5 százaléka gondolja úgy, hogy jól megvan gyerkőcök nélkül.

A több gyermek egyenlő a nyomorral

Ha figyelembe vesszük, hogy a demográfiai változások nemzedékenként, azaz körülbelül harminc év alatt előre jelezhetők, akkor

a jelenlegi helyzet magyarázatául az 1980-as évek demográfiai politikáját tekinthetjük

– állapította meg a Hankyoreh21. Az 1960-as években egy országos kampány ezzel a jelmondattal figyelmeztetett: „Ha továbbra is gyermeket vállalunk, nyomorban maradunk.”

A hat körüli termékenységi ráta akkoriban még egy elmaradott ország számára is magasnak számított, és gyakran egyetlen embernek kellett gondoskodnia egy nagy családról. A nemzetgazdaság fejlődése miatt aggódva a kormány a születések korlátozására irányuló politikát vezetett be, amelyet az 1970-es, sőt még az 1980-as években is folytatott.

Ekkor a bevezetett intézkedések meghozták a gyümölcsüket: a termékenységi ráta 1983-ban 2,1-re csökkent. A közgazdászok és a hatóságok szilárdan hittek Thomas Malthus (1766–1834) brit közgazdász elméletében, aki azt jósolta, hogy a népességszám ellenőrizetlenül exponenciálisan fog emelkedni, míg az erőforrások csak aritmetikusan nőnek. A születések korlátozására irányuló politikát egészen 2005-ig nem kérdőjelezték meg, csupán akkor, amikor a termékenységi ráta 1,08-ra csökkent.

Felborul a szociális rendszer

Egyesek perspektívába helyezik a mostani jelenséget, azzal érvelve, hogy egy nem is olyan nagy, körülbelül 100 ezer négyzetkilométeres országban több mint elég koreai van. A születések számának csökkenése azonban komoly társadalmi és gazdasági következményekkel jár. A zsugorodó népesség munkaerőhiányhoz, fogyasztáscsökkenéshez és végső soron alacsonyabb növekedéshez vezet.

A jelenlegi szociális rendszer, amelyet alapvetően a demográfiai bővülés időszakára terveztek, szintén felborul. A születések számának a visszaesése közvetlenül összefügg a népesség elöregedésével. Dél-Korea már nemcsak egy elöregedő társadalom, hanem az idős emberek társadalma is.

A jelenlegi folyamat következményeként 2040-ben száz dolgozó 60 idős embert fog eltartani, 2065-ben pedig százat. Ezáltal nem lesz elég pénz a szükségleteik kielégítésére. Az országban a 65 év felettiek körében már most is nagyon magas a szegénység aránya, az egyik legrosszabb az OECD-ben. Mivel egyre kevesebb a fiatal és egyre több az idős, a koreai statisztikai hivatal előrejelzése szerint az idősgondozás terhei a következő ötven évben háromszor magasabbak lesznek, mint a nemzetközi átlag.

A házasságkötés és a gyermekvállalás egyéni döntés. Az állam által bevezetett ösztönzők és korlátozások az állampolgárok alapvető jogai elleni támadást jelentenek. Mit kellene tehát tenni? A szakértők mind hosszú távú politikát sürgetnek. A társadalomnak úgy kell fejlődnie, hogy a fiatalok természetes módon jussanak arra a meggyőződésre, hogy a családalapítás jó döntés.

„Konkrét és koherens intézkedések hálózatát kell létrehoznunk, amelyek az élet különböző szakaszaira terjednek ki, a születéstől az öregkorig” – mondta Kim Csang-sun. Cso Joung-tae ehhez hozzáfűzte: „A jövőnk közvetlenül kapcsolódik a demográfiai problémához. Nagyon fontos, hogy előre lássuk annak hatását. A babyboomerek tíz éven belül elhagyják a munkaerőpiacot. Ha nem készülünk fel rá, akkor katasztrófa felé tartunk.”

Élen az öngyilkosságokban is Az öngyilkosság a dél-koreai tizenévesek körében a vezető halálok, de az idősebbek nagy részét is érinti. A hongkongi South China Morning Post lap oknyomozást szentelt ennek a jelentős problémának, amelyet helyben eufemisztikusan „végső választásnak” neveznek, és sok mindent nem mondanak ki róla. Az elmúlt évtizedben több tízezer dél-koreait hívtak meg arra, hogy eljátsszák a saját temetésüket. A lap videós anyaga az egyik ilyen felkavaró szertartással kezdődik. A célja egyértelmű: az öngyilkos hajlamú embereket visszatartani attól, hogy véget vessenek az életüknek. Az országban a legmagasabb az öngyilkossági ráta az OECD-államok között. A 100 ezer emberre jutó évi 24,5 öngyilkossággal Koreát még jobban sújtja ez a probléma (évente 12 495), mint a szintén komolyan érintett Japánt, ahol 100 ezer emberre 15,4 ilyen haláleset jut. Egyetlen korcsoportot sem kerül el ez „a járvány”: míg 2011 óta az öngyilkosság a tinédzserek körében a vezető halálozási ok, addig 2022-ben 100 ezer 40–50 évesből 29 ölte meg magát. Ez az arány a 80 éves és idősebb dél-koreaiak körében kétszer magasabb. A legfiatalabbak esetében a magyarázat az iskolai és munkahelyi sikerek iránti nyomásban rejlik – írta a hongkongi újság: „A gyerekek rendkívüli presszió alatt állnak, hogy olyan jegyeket szerezzenek, amelyek garantálják számukra a belépőt egy jó egyetemre, majd egy stabil, jól fizető állást. Már korán, egész kisgyermekkorban 36 százalékuk magánoktatásban részesül.” Sok idős szenved az elszigeteltségtől. A gyors gazdasági fejlődés és a neoliberalizmus térnyerése után – magyarázta az újság – a dél-koreai társadalom eltávolodott a konfucianizmus hagyományos értékeitől. Ez pedig a családi kötelékek gyengüléséhez vezetett, mivel a személyes kiteljesedés elsőbbséget élvez a közösségi érzéssel szemben, ami egykor szilárdan gyökerezett a nemzeti értékekben. Az egyedül élő idősek száma 2023-ban rekordot döntött. Ez az egyre növekvő magányosság a depresszió és ennek következtében az öngyilkosságok emelkedéséhez vezet. Egy másik fontos tényező – tette hozzá a South China Morning Post – az idősek bizonytalan helyzete: 43,8 százalékuk, tehát majd minden második a szegénységi küszöb alatt él. Ez megint csak a társadalom gyors átalakulásának az egyik következménye. Mivel az idősekről hagyományosan a családjuk gondoskodott, a nyugdíjra való megtakarítás nem része a kultúrájuknak. Az öngyilkosság témája azonban még mindig tabu a dél-koreai társadalomban, ahol nagyon keveset beszélnek erről.

