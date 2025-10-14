Ft
10. 14.
kedd
háború Ukrajna népesség orosz-ukrán háború

Elképesztő előrejelzés: magyarországnyi lakosságúra zsugorodhat Ukrajna

2025. október 14. 10:29

Nagyon pesszimista forgatókönyvet is említett a hurráoptimista mellett Timofij Milovanov, a Kijevi Közgazdasági Iskola elnöke. Valahogy vissza kell csábítani az embereket Ukrajna területére.

2025. október 14. 10:29
null

Timofij Milovanov, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) elnöke a napokban arról beszélt, hogy a pesszimista becslések szerint a háború után mindössze 10-15 millió állampolgár maradhat Ukrajna területén – számolt be a Pravda interjúja alapján az Unian. Hozzátette, létezik egy optimistább forgatókönyv, amelynek értelmében a háború után körülbelül 35-40 millió lakosa lesz Ukrajnának, amennyiben sikerül elkezdeni az ország újjáépítését, elindulni az EU tagság irányába és kialakul egy pozitívabb közhangulat. Szerinte ugyanis Ukrajnában alapvetően jó élni, jobb, mint sok helyen Nyugaton.

Ukrajna
Ukrajna területén főleg idősek maradtak a háború kirobbanása után
Forrás: AFP

Arra számít, hogy sokan visszatérnek majd az országba, mert „Ukrajnában mindenki azzá válhat, akivé csak akar”.

Ukrajna abban bízik, hogy sikerül külföldi munkaerőt csábítani az országba

Milovanov felidézte, hogy korábban élt Philadelphia gettós részein, ahol a mindennapos lövöldözések miatt nem érezték magukat az emberek nagyobb biztonságban, mint most Ukrajnában. „Minden második este lövöldöztek az ablakom alatt” – emlékezett vissza, és hozzátette, sok külföldi számára vonzó lehet az ukrajnai élet.

Ugyanakkor Ukrajna a háború után egyáltalán nem lesz könnyű helyzetben.

Továbbra is a háború megnyerése a fő prioritás, de rögtön a második helyen egy produktív, versenyképes, európai szintű nemzetállam kiépítése a cél” 

– nyilatkozta az interjúban, és elismerte, hogy akár tízmillió bevándorlóra is szükség lesz a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése céljából.

Emlékeztetett, a háború miatt főként a nők, a gyerekek és a munkaképes korú férfiak hagyták el Ukrajnát.

„Elég csak megnézni, hány nyugdíjas van az országban, összehasonlítani a dolgozó korúak és a nyugdíjasok arányát. Kritikus a helyzet” – figyelmeztetett Milovanov, aki szerint ez jelentős gazdasági problémákat fog okozni.

Nyitókép: orosz bombatámadás után az ukrajnai Szovjanszkban. Kép forrása: JOSE COLON / ANADOLU / Anadolu via AFP

optimista-2
2025. október 14. 11:59
Mikor, könyörgöm mikorra lesz Ukrajna 9.2 milliós ?
nekateal
2025. október 14. 11:59
"Ukrajna abban bízik, hogy sikerül külföldi munkaerőt csábítani az országba". Ajjaj! Így direktbe!? A TERV megvalósulás alatt van.
salátás
2025. október 14. 11:55
„Ukrajnában mindenki azzá válhat, akivé csak akar”. előbb komposzt, majd gabona, burgonya és valóban akármi lehet
pipa89
2025. október 14. 11:54
Csábítani? Hová? A háborús pusztulatba? Vagy a betontörmelékbe? Nekem arre nincs pénzem, hogy Ukrajnát újra felhúzzátok!
