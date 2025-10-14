Elképesztő előrejelzés: magyarországnyi lakosságúra zsugorodhat Ukrajna

Timofij Milovanov, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) elnöke a napokban arról beszélt, hogy a pesszimista becslések szerint a háború után mindössze 10-15 millió állampolgár maradhat Ukrajna területén – számolt be a Pravda interjúja alapján az Unian. Hozzátette, létezik egy optimistább forgatókönyv, amelynek értelmében a háború után körülbelül 35-40 millió lakosa lesz Ukrajnának, amennyiben sikerül elkezdeni az ország újjáépítését, elindulni az EU tagság irányába és kialakul egy pozitívabb közhangulat. Szerinte ugyanis Ukrajnában alapvetően jó élni, jobb, mint sok helyen Nyugaton.

Ukrajna területén főleg idősek maradtak a háború kirobbanása után

Forrás: AFP

Arra számít, hogy sokan visszatérnek majd az országba, mert „Ukrajnában mindenki azzá válhat, akivé csak akar”.

Ukrajna abban bízik, hogy sikerül külföldi munkaerőt csábítani az országba

Milovanov felidézte, hogy korábban élt Philadelphia gettós részein, ahol a mindennapos lövöldözések miatt nem érezték magukat az emberek nagyobb biztonságban, mint most Ukrajnában. „Minden második este lövöldöztek az ablakom alatt” – emlékezett vissza, és hozzátette, sok külföldi számára vonzó lehet az ukrajnai élet.