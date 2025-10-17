Több száz új munkahely jött létre Monoron – átadták a Shinheung gyárbővítését

Hétszáz munkahelyet teremtett a dél-koreai Shinheung kapacitásbővítése Monoron, amely beruházás még tovább erősíti Magyarország szerepét az elektromos autóipari forradalomban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Monoron.

A tárcavezető a Shinheung beruházásának átadásán kiemelte, hogy a dél-koreai akkumulátoralkatrész-gyártó 45 milliárd forint értékű kapacitásbővítéséhez az állam 3,6 milliárd forint támogatást biztosított, ezzel segítve hétszáz új munkahely létrehozását.

Beszédében aláhúzta, hogy ez a cég első európai gyára, ahol havonta immár húszmillió darab alkatrészt fognak előállítani elektromos akkumulátorokhoz a világ legnagyobb autógyárai számára.

Rámutatott, hogy