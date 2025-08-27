Ft
betiltás telefonhasználat iskola Dél-Korea

A világ másik felén is Magyarország a követendő példa: a dél-koreai parlament megszavazta a törvényjavaslatot

2025. augusztus 27. 14:27

Az ázsiai ország lakosságának 99 százaléka mutat aktivitást az online térben, és 98 százaléka rendelkezik okostelefonnal.

2025. augusztus 27. 14:27
null

A dél-koreai parlament szerdán nagy többséggel megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely 2026 márciusától az ország valamennyi iskolájában betiltja a mobiltelefonok és más digitális eszközök használatát a tantermekben, a fogyatékkal élő diákokat oktató intézmények kivételével. 

A törvényjavaslat benyújtását azzal indokolták, hogy noha sok iskolának már jelenleg is vannak saját korlátozásai az okostelefonok használatára vonatkozóan, a közösségi média intenzív használatának a fiatalokra gyakorolt negatív hatása egyre nagyobb aggodalomra ad okot.

Dél-Korea ezzel csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek már hasonló intézkedést hoztak. A hollandiai iskolákban bevezetett tilalom javította a diákok koncentrálóképességét egy júliusban közzétett vizsgálat szerint. Az amerikai Pew Research Center adatai ugyanis azt mutatják, hogy Dél-Korea a világ azon országainak egyike, amelyek a legintenzívebben használják a digitális technológiát: 

a lakosság 99 százaléka mutat aktivitást az online térben, és 98 százaléka rendelkezik okostelefonnal,

ami a 2022-ben és 2023-ban megvizsgált 27 ország között a legmagasabb aránynak felel meg. A tilalmat elrendelő törvényjavaslatot mindkét parlamenti párt megszavazta. Az ellenzéki Néphatalom Párt (PPP) egyik képviselője, Cso Junghun döntését azzal indokolta: „A fiatalok közösségimédia-függősége olyan komoly szintet ért el, hogy minden reggel vörös a szemük, mivel hajnali kettő vagy három óráig fent vannak az Instagramon”.

Az oktatási minisztérium egy tavalyi felmérése azt mutatta ki, hogy a közösségi média a dél-koreai középiskolások mintegy 37 százalékának napi szinten befolyásolja az életét, 22 százalékuk arról számolt be, szorongást kelt bennük az, ha nem férhetnek hozzá a közösségimédia-fiókjaihoz. Néhány ifjúsági érdekvédelmi csoport ugyanakkor arra hivatkozva ellenzi az okostelefonok betiltását, hogy az sérti a gyerekek emberi jogait.

(MTI) 

Nyitókép: SONG Kyung-Seok / POOL / AFP

 

Gubbio
2025. augusztus 27. 15:43
A kütyű agyú liberálisok kieresztették a romlás szellemét a palackból. Nehéz lesz oda visszatunkolni.
SzkeptiKUSS
2025. augusztus 27. 14:46 Szerkesztve
Téma ez máshol is, ahogy a fejlett országok népességcsökkenésre adott ötletelés is, de Magyarország volt aki elsőként mert drasztikus választ adni mindkét kérdésre. Nem csak az iskolákra jelent veszélyt a digitális világ. Japánban már 10-15 éve kongatják a vészharangot pl. hogy a 35 év alatti férfiak 30-35 %-a még nem volt nővel és ez Magyarországon is terjed.
belbuda
2025. augusztus 27. 14:36
Az semmi...Bástya elvtársat az egész világ irigyli tőlünk...😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
kimirszen
2025. augusztus 27. 14:33
A világ másik felén is Magyarország a követendő példa Ki ne találjátok mandiner, hogy Magyarországon találták ki először hogy legyen tiltva az okoseszköz az iskolákban.
