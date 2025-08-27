A világ másik felén is Magyarország a követendő példa: a dél-koreai parlament megszavazta a törvényjavaslatot

A törvényjavaslat benyújtását azzal indokolták, hogy noha sok iskolának már jelenleg is vannak saját korlátozásai az okostelefonok használatára vonatkozóan, a közösségi média intenzív használatának a fiatalokra gyakorolt negatív hatása egyre nagyobb aggodalomra ad okot.

Dél-Korea ezzel csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek már hasonló intézkedést hoztak. A hollandiai iskolákban bevezetett tilalom javította a diákok koncentrálóképességét egy júliusban közzétett vizsgálat szerint. Az amerikai Pew Research Center adatai ugyanis azt mutatják, hogy Dél-Korea a világ azon országainak egyike, amelyek a legintenzívebben használják a digitális technológiát:

a lakosság 99 százaléka mutat aktivitást az online térben, és 98 százaléka rendelkezik okostelefonnal,

ami a 2022-ben és 2023-ban megvizsgált 27 ország között a legmagasabb aránynak felel meg. A tilalmat elrendelő törvényjavaslatot mindkét parlamenti párt megszavazta. Az ellenzéki Néphatalom Párt (PPP) egyik képviselője, Cso Junghun döntését azzal indokolta: „A fiatalok közösségimédia-függősége olyan komoly szintet ért el, hogy minden reggel vörös a szemük, mivel hajnali kettő vagy három óráig fent vannak az Instagramon”.

Az oktatási minisztérium egy tavalyi felmérése azt mutatta ki, hogy a közösségi média a dél-koreai középiskolások mintegy 37 százalékának napi szinten befolyásolja az életét, 22 százalékuk arról számolt be, szorongást kelt bennük az, ha nem férhetnek hozzá a közösségimédia-fiókjaihoz. Néhány ifjúsági érdekvédelmi csoport ugyanakkor arra hivatkozva ellenzi az okostelefonok betiltását, hogy az sérti a gyerekek emberi jogait.

(MTI)