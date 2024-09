Szakértő a mobiltelefon-használat iskolai korlátozásáról: Szükséges, de nem elégséges

Egy-egy iskolának is nagy felelőssége van abban, hogy hogyan viszonyul a kérdéshez. Sok magyar iskolában – a globális trendhez illeszkedve – a tanórákon eddig is korlátozva volt a telefonhasználat, a házirendek különböző eljárásokat tartalmaztak. A központi szabályozás kijelöli az elvet, hogy mi itt Magyarországon is – számos más országhoz hasonlóan – gyermekközpontú és személyes kapcsolatokon alapuló oktatást kívánunk megvalósítani, ahogy az zajlott az elmúlt évezredekben, és ahogy azt az UNESCO is javasolja. Így aztán érthetetlen, és nagyon rossz példát mutat az az iskola, amely a telefonok korlátozását csak azért nem fogadja el, hogy a kormányzati helyes iránnyal szembeszálljon. Közösen, a felnőtt társadalomnak összefogva kellene azt üzennie a gyerekeinknek, hogy

fontosabb a valóság, mint a mobiltelefon.

Az az iskola, ahol már évkezdés előtt engedélyezték a telefonhasználatot mindenkinek minden órán, azzal érvelt, hogy „pedagógiai cél a digitális kultúra helyes használatára való nevelés” – ahogy ennek lennie is kell, és ahogy minden iskolában ez így is van. A digitális kultúra helyes használatára való nevelés első órájának tartalma lehetne az is, hogy mikor használjuk a telefont, hogy társaságban nem vesszük elő, hogy függőséget és idegrendszeri fejletlenséget okoz a korai és túlzásba vitt használata, hogy egészségkárosító hatása mellett a személyes kapcsolatok romlásának következtében az érzelmi stabilitást megingatja, és ha még belefér 45 percbe, úgy a digitális bántalmazás is téma lehetne. Ebből gyorsan levonható az a következtetés, hogy egy fiatalnál nem kell, hogy a társaival, tanáraival töltött óráiban telefon legyen.

A digitalizációt pedig nem szabad egyenértékűvé tenni a személyes, saját internettel rendelkező mobilhasználattal.

Abban nincs vita, hogy a digitális eszközök hatékony és felelősségteljes használatára meg kell tanítani a fiatalokat, hogy a felsőoktatási tanulmányok alatt vagy a munkaerőpiacon boldogulni tudjanak, de ahhoz nincs szükségük az iskolában saját mobilkészülékre, amikor az nem korlátozható vagy ellenőrizhető a tanórákon és nem része az oktatásnak.