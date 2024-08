„Gyakorlatilag már kármentésben vagyunk” – Bagdy Emőkét kérdeztük a telefonhasználat iskolai korlátozásáról

„A korlátozás valóban az egyedüli lehetőség”

A Károli-egyetem professzora ezután reagált a rendeletre, amely a telefonhasználat iskolai korlátozásáról szól. „Gyakorlatilag már kármentésben vagyunk, hiszen miután felmérték, kutatták ennek a folyamatnak a romboló hatásait, most kapkodunk, hogy csináljunk valamit. Tudom, hogy a korlátozás valóban az egyedüli lehetőség. Kívülről, hatalmi szóval korlátozzunk, de csak akkor ha az, akit korlátozni akarunk, még nincs mellettünk a saját döntésével.

Minden függésről az úgymond leszoktatás lényegében lemondatási folyamat.

Abból áll, hogy az illető fejben eldönti, hogy egyetért azzal, hogy őt korlátozzák valamiben, mert ő maga is akarja. Ez a leghatékonyabb, nem lehet máshogy eredményt elérni”.

Ezután hozzáfűzte, hogy mivel az emberek félnek a büntetéstől, ezért kényszerítik is magukat, hogy lemondjanak akár egy szokásról vagy használati tárgyról. „Ez nagyon sok következménnyel jár, mert minden veszteség feszültséget okoz, lehangol, és felkelti a tiltakozás ingerét. Tehát ne várjuk, hogy ennek túlságosan pozitív következményei lesznek. S mivel rázuhant most az iskolákra, a mondhatni fáziskéséssel kiadott rendelkezés, ennek nagyon komoly következményei lesznek. De hosszú távon ezzel felzárkózhatunk: csak az tud igazán belülről engedelmes lenni, akivel meg lehet értetni a tiltást, és mellé is tud állni. Ez az első szabály. Amíg ez nem történik meg, addig csak kényszerű intézkedések következményeit élhetjük meg.

Ha a gyermek, a tanuló maga is megérti és akarja a szabály betartását, bármi is a vesztesége ezért, akkor lesz igazán eredmény”

– hívta fel a figyelmet a klinikai szakpszichológus.