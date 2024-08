Be kellene tiltani az okostelefont 16 év alatt – amerikai gyermekpszichológus a Mandinernek

Erica Komisar pszichoanalitikus, szülőcoach, klinikai szociális munkás és író harminc éve praktizál, elsődleges szakterülete a szorongás és depresszió. A Georgetown és Columbia Egyetemen végzett, tagja a New York-i Freud Társaságnak. Amerikai tévéadók rendszeres kommentátora; a Wall Street Journal, a Washington Post és más lapok rendszeres szerzője. Kötetei: Being There: Why Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters (Ott lenni: miért számít, hogy az első három évben az anyaság legyen az első, 2017); és Chicken Little The Sky Isn’t Falling: Raising Resilient Adolescents in the New Age of Anxieties (Kiscsibe, nem szakad le az ég: hogyan neveljünk reziliens kamaszokat a szorongás új korszakában, 2021). New Yorkban él férjével, Jordan Kassalow-val, akivel három gyermeket neveltek fel.