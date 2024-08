Hasonlóan vélekedett a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, Horváth Péter is, aki szerint a szabályozás lehetővé teszi majd, hogy a diákok gyorsabban és hatékonyabban tanulhassanak az órákon.

Jonathan Haidt amerikai szociálpszichológus a »The Anxious Generation« című művében is azt hangsúlyozza, hogy a túlzott képernyőidő károsan hat a fiatalok mentális egészségére, növelve a szorongást és csökkentve a fókuszt. Nem véletlen tehát, hogy hazánk mellett számos más ország is fontolgatja a mobiltelefonok iskolai használatának szigorúbb szabályozását, míg több európai ország – Franciaország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia, Anglia – már határozott lépéseket is tett a mobiltelefonok iskolából való kiszorítására.