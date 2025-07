Bevallották, megbukott a zöld álom! – Óriási káoszt okozott a kannabisz legalizálása

A német szabályozás nagyrészt legalizálta a pszichoaktív növény általános használatát, vagyis nem követ el bűncselekményt, aki elszív egy füves cigarettát az otthonában, vagy olyan közterületen, ahol nincs megtiltva.

A kannabisz termesztése – meghatározott mennyiségben és komoly előírások mellett – is megengedett, de kizárólag saját fogyasztásra, a kereskedelmi forgalmazása viszont továbbra is tilos.

Új lendületet kapott a feketepiac

A kereslet brutális növekedését a számok is alátámasztják: a gyógyászati kannabiszt is felügyelő állami intézet adatai szerint 2024-ben ezer százalékkal nőtt a receptfelírások száma. Tavaly az utolsó negyedévben már 32 tonnára nőtt orvosi kannabisz behozatala, elsősorban Kanadából. Ráadásul az orvosi célú kanabiszbiznisz – mivel már nem tiltott szerről van szó – megfékezése is szinte lehetetlen kihívás a szakemberek szerint.

A másik legfőbb beszerzési forrás továbbra is az illegális kábítószer-kereskedelem. Nem vált be tehát a leköszönő kormány azon terve, hogy a legális hozzáférésnek köszönhetően majd csökken a feketepiacon a kereslet. Sőt, az illegális drogkereskedők alkalmazkodtak a megváltozott piaci viszonyokhoz:

nagyobb mennyiséget árusítanak, vagy jóval alacsonyabb áron kínálják, mint amennyiért nagy nehezen be tudnák szerezni a fogyasztók. A feketepiac egyik legfontosabb célcsoportjává pedig a fiatalok váltak.

Alexander Poitz, a német rendőrszakszervezet tisztségviselője a közelmúltban azt is megerősítette, hogy

a kormány várakozásaival szemben a rendőrségnek sem lett kevesebb feladata, pedig ez lett volna a kannabisz legalizálásának másik fontos célja.

Új bizonyítékok a fiatalokra leselkedő veszélyről

Rainer Thomasius, a Hamburg-Eppendorfi Egyetem fiatalok függőségeivel foglalkozó intézetének vezetője az egyik gyógyszerészeti szakportálnak elmondta, miért elhibázott a kannabisztörvény. Kiemelte, Németországban mindössze 240 férőhely van fenntartva a serdülőkorban lévő szerfüggők kezelésére, a törvényalkotásnak nem volt része a kapacitás bővítése. A szakember szerint a prevenció és az oktatás önmagában kevés.

Jelentős magyar szigorítás

Magyarországon 2025. április 14-én elfogadta az Országgyűlés az Alaptörvény 15. módosítását, amely több jelentős változást tartalmaz. Az Alaptörvénybe bekerülő kábítószer-ellenes állásfoglalás, miszerint »Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése« nem csupán szimbolikus jelentőségű, hanem komoly jogi és társadalmi következményekkel is járhat.

Az Alaptörvény szintjén történő rögzítés lehetőséget ad arra, hogy az erre épülő sarkalatos törvények és büntetőjogi rendelkezések szigorúbbá váljanak.

Ez különösen érintheti a könnyűdrogokkal kapcsolatos jogalkalmazást, például a marihuána birtoklására vonatkozó jelenlegi szabályokat is.

A kormány által követett drogellenes politika ezentúl alkotmányos szinten is megerősítést nyer.

Ez azt jelenti, hogy a jövőben rendkívül nehéz lesz bármilyen enyhítő vagy liberalizáló drogpolitikai irányt bevezetni, mivel ehhez kétharmados többségű Alaptörvény-módosításra lenne szükség.