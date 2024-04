Így szívtok ti! – itt tart a kábítószerek legalizálása a világban

„Az már tudományosan bizonyított tény, hogy a rendszeres marihuána-fogyasztók 15 százaléka drogfüggővé válik, és ezt már a német gazdaság sem fogja elbírni” – szögezte le az Intézet stratégiai igazgatója.

Majd kitért arra is, hogy mindezt alátámasztja a kanadai legalizáció következményének legfrissebb adata is, amely szerint a fiatalok körében nem nőtt, de nem is csökkent,

míg a felnőttek és az idősek körében radikálisan emelkedett a kannabisz használatának aránya.

A stratégiai igazgató nemrég az ismert toxikológusnak, Zacher Gábornak is üzent a marihuána legalizálásával és dekriminalizálásával, valamint a kapudrog-elmélettel kapcsolatban. Téglásy Kristóf nyilatkozatában leszögezte: