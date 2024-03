Zacher Gábornak üzent a szakértő: A tények mást mutatnak

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

***

„Nagyon tisztelem Zacher Gábort, de van, amiben nincs igaza" – mondta a Mandinernek Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója annak kapcsán, hogy az ismert toxikológus kijelentette, orvosi szinten Magyarországon is legalizálni kellene a marihuánát, valamint dekriminalizálni, a kapudrog elméletet pedig „el kell felejteni".

Igaz, hogy egyetlen használattól senki sem lesz függő, de az is bizonyított, hogy a rendszeresen marihuánát fogyasztók 15 százaléka igen

– mondja erre a szakértő, aki abban egyetért Zacher Gáborral, hogy fontos a szakmai vita erről a kérdésről, ám meglehetősen veszélyes opciónak tartja a társadalmi kísérleteket.

Téglásy Kristóf azzal sem tud egyetérteni, hogy dekriminalizálni kellene a marihuánát, hiszen nem igaz, hogy ha valakit elkapnak egy füves cigivel, akkor azonnal börtönbe kerül.

„Épp ellenkezőleg: rendelkezésre áll az úgynevezett elterelés, ami a rendőrségi, ügyészségi, de még a bírósági szakaszban is választható, amivel az érintett mentesül mindenfajta következmény, így a priusz alól is" – tette hozzá a stratégiai igazgató, aki többször is hangsúlyozta,

a prevenció megerősítése a megoldás, nem a legalizáció.

Hozzátette, az egyetemisták körében már így is elterjedtek az olyan erős, kizárólag orvosi utasításra kapható gyógyszerek, amelyeket ADHD-s betegeknek fejlesztettek ki, a fiatalok viszont előszeretettel használják azokat a vizsgaidőszakban. Téglásy Kristóf szerint súlyos következményekkel járhat, ha például stresszkezelésre felírhatják majd a marihuánát, hiszen mivel a rendszeres fogyasztók 15 százaléka fizikai drogfüggővé válik, elviselhetetlen teher szabadulna az egészségügyi rendszerre.

Az elmúlt időszakban Németországban és Ukrajnában is a legalizáció mellett döntöttek, ami a Drogkutató Intézet elemzései szerint Magyarországra nézve is veszélyt jelent.