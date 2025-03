Németország mellélőtt a marihuána legalizálásával, az új kormány hatályon kívül helyezné a kannabisztörvényt

A német kannabisztörvény főbb szabályai a 18 éven aluliakra továbbra is teljes tilalom vonatkozik,

a fogyasztás magánterületen egyáltalán nincs korlátozva,

a közterületeken is csak ott tiltott, ahol a közelben iskolák, ifjúsági létesítmények találhatók.

Egy német fogyasztó legfeljebb 25 grammot tarthat magánál közterületen és 50 grammot az otthonában. Tilos a kannabisz-fogyasztás az iskolák, óvodák, játszóterek és sportlétesítmények 100 méteres körzetben,

a fiatalok által sűrűn látogatott helyeken,

a közintézményekben, iskolákban, egészségügyi intézményekben,

a pályaudvarokon, a tömegközlekedési csomópontokban és a járműveken. A közösségi rendezvényeken, szórakozóhelyeken, egyéb, magánfenntartású létesítményben a tulajdonos döntésétől függ a használat, kizárólag a kijelölt helyen.

Az otthoni termesztés mellett a kannabiszklubokban lehet beszerezni a marihuánát. A legfeljebb 500 tagú fogyasztói közösségek csak maguknak termeszthetik a növényt, közösségi formában. A tagoknak tagdíjat kell fizetniük, az előállítást és az elosztás körülményeit pedig a törvény részletesen szabályozza. Kannabiszklubok csak hatósági engedéllyel működhetnek.

A kannabisz dekriminalizálása a német kormánykoalíció egyik legnagyobb választási ígérete volt. A törvényalkotás hivatalos indoklása ugyanakkor nem ezt emelte ki. A bukott baloldali kormánykoalíció egészségügyi minisztere korábban többször is kiemelte, a marihuána használat engedélyezésétől

a feketepiac visszaszorítását,

a rendőrség és más hatóságok terheltségének csökkentését,

a szabályozott, államilag felügyelt használatot,

a szennyezett termékek kiszorítását,

komoly üzleti lehetőséget

és a fiatalok védelmét várták.



Ezekből az elképzelésekből gyakorlatilag közel egy év alatt semmi sem valósult meg sőt, totális káosz alakult ki az újonnan megszülető nonprofit kannabiszszektor körül, amelynek nem kizárt, hogy a napjai meg vannak számlálva.

Hiába szívhatják a füvet a németek, ha nem lehet kapni

A törvény szerint legfeljebb három növényt tarthatnak otthon a németek és csak saját fogyasztásra termeszthetik. Tilos 50 grammnál többet tartani és tilos másnak értékesíteni és a 18 év alattiak sem juthatnak hozzá a házi termesztésű fűhöz.

A másik lehetőség tavaly júniustól egy kannabiszklub alapítása, ahol a tagdíjból befolyó összegből – a törvény pontos útmutatásai szerint – van lehetőség a közösségi termesztésre.

A legfőbb nehézséget az jelenti a német fogyasztók számára, hogy továbbra sem tudják beszerezni még a legálisan birtokolható mennyiséget sem. Ennek oka, hogy alig kapott eddig engedélyt az országban kannabiszközösség.

A beruházásokkal kapcsolatos szabályoknak nehéz megfelelni, ráadásul a hatósági eljárás is bürokratikus és időigényes.

A kereslet ettől persze nem esett vissza, a fogyasztók így továbbra is a feketepiacról, valamint egyre nagyobb mennyiségben a gyógyszertárakból szerzik be a pszichoaktív drogot.

Kannabiszklub helyett e-recept

Közel 600 gyógyszertár közös levélben kérte Friedrich Merz leendő német kancellártól, hogy meg se forduljon a fejében Karl Lauterbachot, a bukott kormány egészségügyi miniszterét újra kinevezni. A kemény hangvételű levélben kiemelték:

a miniszter az egészségügy számtalan problémája közül egyet sem oldott meg, a kannabisz elhibázott, rosszul kidolgozott legalizálásával ráadásul tovább mélyítette a német egészségügy egyre több területen nyilvánvaló válságát. A leköszönő egészségügyi miniszter lehetővé tette, hogy a Németországban 2017 óta használatos, orvosi célú kannabiszt e-receptre is fel lehessen írni. Sok magánszolgáltató ebből jó üzletet csinált, aminek köszönhetően a német szerhasználók könnyen hozzájutnak a palliatív kezelések során alkalmazott gyógyászati marihuánához.

A kereslet brutális növekedését a számok is alátámasztják: a gyógyászati kannabiszt is felügyelő állami intézet adatai szerint 2024-ben ezer százalékkal nőtt a receptfelírások száma. Tavaly az utolsó negyedévben már 32 tonnára nőtt orvosi kannabisz behozatala, elsősorban Kanadából. Ráadásul az orvosi célú kanabiszbiznisz – mivel már nem tiltott szerről van szó – megfékezése is szinte lehetetlen kihívás a szakemberek szerint.

Új lendületet kapott a feketepiac

A másik legfőbb beszerzési forrás továbbra is az illegális kábítószer-kereskedelem. Nem vált be tehát a leköszönő kormány azon terve, hogy a legális hozzáférésnek köszönhetően majd csökken a feketepiacon a kereslet. Sőt, az illegális drogkereskedők alkalmazkodtak a megváltozott piaci viszonyokhoz:

nagyobb mennyiséget árusítanak, vagy jóval alacsonyabb áron kínálják, mint amennyiért nagy nehezen be tudnák szerezni a fogyasztók. A feketepiac egyik legfontosabb célcsoportjává pedig a fiatalok váltak.

Alexander Poitz, a német rendőrszakszervezet tisztségviselője a közelmúltban azt is megerősítette, hogy

a kormány várakozásaival szemben a rendőrségnek sem lett kevesebb feladata, pedig ez lett volna a kannabisz legalizálásának másik fontos célja.

A rendőröknek a kannabisszal összefüggő feladatai kiterjednek

a közúti közlekedés folyamatos ellenőrzésére,

a tiltott közterületi füvezésre,

a fiatalkorúak fogyasztására

és a feketepiac élénkülése miatt megszaporodó bűncselekményekre.

A rendőrök attól tartanak, hogy a jövőben csak tovább szaporodnak a drogfogyasztással összefüggő feladataik. A rendőrszakszervezet arra számít, hogy a jövőben majd oda kell figyelniük

a drogturistákra

és arra, hogy a kannabiszklubok ne árulják a marihuánát.

A képviselő szerint lehetetlen feladat a törvény betartatása és lehetetlen lesz kontroll alatt tartani a szerrel összefüggő visszaéléseket.

Az új kormány tovább mélyítheti a zűrzavart

A kannabisztörvénnyel összefüggő káoszt ráadásul tovább súlyosbíthatja, hogy a februári előrehozott választásokon a többség szavazatát elnyerő, így kormányt alakító CDU/CSU szövetség a kezdetektől ellenzi a drogfogyasztás engedélyezését.

Választási kampányukban a konzervatívok előrevetítették a kannabisztörvény hatályon kívül helyezését. A koalíciós tárgyalások miatt az is szóba került, hogy nem teszik újra illegálissá a füvezést, de jelentősen átalakítják a törvényt.



A lakosság nem térne vissza a teljes tilalomhoz Hiába van gyakorlatilag lassan minden szereplőnek valamilyen problémája a törvénnyel, egy friss lakossági felmérés azt mutatja, a németek többsége nem szeretné, ha újra bűncselekmény lenne a könnyűdrog fogyasztása. A Die Zeit ismertetése szerint a német felnőttek 55 százaléka úgy látja, a részleges legalizálás helyes döntés volt és mindössze a 36 százalékuk ért egyet azzal, hogy újra törvényen kívül kell helyezni a kannabiszt. A fiatalok körében jóval magasabb azoknak az aránya, akik helyesnek tartják a legalizálást.

Nem csak a hamarosan megalakuló konzervatív kormánynak szúrja a szemét a törvényes kábítószer-használat,

a legnagyobb német orvosi kamarák is szigorúbb szabályozást sürgetnek.

A CDU/CSU kannabiszellenes politikája most úgy tűnik, megadhatja a kegyelemdöfést a legális piacnak, mivel

a kannabiszklubbokba beruházni szándékozók közül sokan megijedtek attól, hogy mire megtérülne a költséges befektetés, addigra ismét visszatér a tilalom.

Ebben az esetben ugyanakkor az állami kártérítés elkerülhetetlen lenne.

Új bizonyítékok a fiatalokra leselkedő veszélyről

Rainer Thomasius, a Hamburg-Eppendorfi Egyetem fiatalok függőségeivel foglalkozó intézetének vezetője az egyik gyógyszerészeti szakportálnak elmondta, miért elhibázott a kannabisztörvény. Kiemelte, Németországban mindössze 240 férőhely van fenntartva a serdülőkorban lévő szerfüggők kezelésére, a törvényalkotásnak nem volt része a kapacitás bővítése. A szakember szerint a prevenció és az oktatás önmagában kevés.

Arról egyelőre nincsenek statisztikai adatok, hogy a legalizálás miként befolyásolta a fiatalok droghasználatát, ugyanakkor Kanadában a közelmúltban megjelent egy átfogó tanulmány, amely több év tapasztalatát foglalja össze. Kanadában évek óta legális a marihuána, ráadásul a szabályozás is megengedő.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalkorúakra vonatkozó tilalmak ellenére több mint másfélszeresére nőtt azok száma, akik serdülőkorban válnak droghasználóvá, ráadásul egyre korábbi életkorban szívják el első füves cigarettájukat.

Az is kiderült, hogy a 25 év alattiakra sokkal veszélyesebb a pszichoaktív kábítószer, mint korábban gondolták, mivel az agy fejlődését károsan befolyásolja.

A fiatalkorú fogyasztók a későbbiekben sokkal hajlamosabbak a pszichózisra, a paranoiára és a beilleszkedés is nehezebb számukra, de egyértelműen kimutatható a nem drogfogyasztókhoz képest a teljesítmény csökkenése. Thomasius szerint

18 és 25 év között is szigorúan tiltani kéne a marihuána fogyasztását.

Arra is rámutatott, Németországban a 16-19 éves korcsoport körében már a marihuána okozza a legtöbb érintettnél a függőséget.

Brüsszel az asztalra csapott

A megbukott német kormánykoalíció eredetileg nem ilyen tartalmú törvényt tervezett elfogadni. Az eredeti cél az volt, hogy piaci alapon legalizálja Németország a kannabiszt, vagyis állami felügyelet alatt a teljes termékpályát – a termesztéstől a kiskereskedelmi értékesítésig – profitorientálttá tegyék és piaci elvek szerint működjön az iparág.

Az Európai Unió kevésbé megengedő szabályozása miatt ugyanakkor az eredeti javaslatot Brüsszel visszadobta. Noha Berlin kísérletet tett rá, hogy fellazítsa az uniós szabályokat is, Franciaország hallani sem akart erről. Párizs nagyon szigorúan tiltja a kábítószer fogyasztását és szigorúan bünteti a kereskedelmet – kevés eredménnyel.

Az uniós tagállamok, köztük Magyarország is kifogásolta a megengedőbb német szabályokat, mivel a schengeni határok miatt az illegális nemzetközi kereskedelmet képtelenség lett volna megfékezni.

A következő hetekben, a német kormány megalakulását követően derül ki, mi a valódi szándék a törvénnyel, de az már most világos, hogy fenntarthatatlan, ugyanakkor a teljes visszalépés sem tűnik életszerű lehetőségnek Friedrich Merz leendő kancellár és kormánya számára.