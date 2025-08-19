Ft
08. 19.
kedd
Hetilap
környék drog Radics Béla rend főpolgármester területek park Népliget

Életveszélyes, horrorba illő borzalom lett Karácsonyék nagy ígéretéből (VIDEÓ)

2025. augusztus 19. 16:14

Évek óta csak ígérgetik a Népliget környékének rendezését: így néz ki most.

2025. augusztus 19. 16:14
null

Radics Béla fővárosi képviselő a Népligetből jelentkezett be, amelyet Budapest szégyenfoltjaként is emlegetnek, míg mások „a legnagyobb horrorfilmforgató helynek” vagy „prostigyűjtőnek” nevezik. 

A fideszes városatya azt is kijelentette,

ez egy olyan park, ahova piknikkosár helyett védőfelszerelés kell”.

Radics úgy folytatta, hogy a Népligetben „a veszély nem egy attrakció, hanem a szomorú valóság”. Majd felidézte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2019 óta ígéri, hogy rendbe teszi a környéket.

„21-ben stratégiai terv, 22-ben ötletpályázat, 23-ban látványterv. De 2025-ben még mindig nem történt semmi” – hívta fel a figyelmet a képviselő.

Ezután leszögezte, 

a főváros feladata nem a közúti közlekedők folyamatos szivatása, hanem az ilyen területek rendbe rakása”.

A képviselő az elhangzottakhoz azt is hozzátette, hogy a Népliget közelében egy tűcsereprogram is működik, amelynek „köszönhetően” ez a terület egy belövőpont is lett.

Radics Béla végül megüzente főpolgármesternek, hogy 

ezt a borzalmat nem 2028-bn, hanem most kell rendbe tenni”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Sróf
2025. augusztus 19. 16:37
Kissé valóságtól elrugaszkodott gondolatnak tartom, hogy a Népligetet pont a nyírtassi analfabéta tudná új Városligetté fejleszteni, de hajrá Gelgely! Amint kész van Rákosrendezővel, ennek is biztos nekiáll.
altercat1
2025. augusztus 19. 16:27
Karó geli városa...
