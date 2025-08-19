Életveszélyes, horrorba illő borzalom lett Karácsonyék nagy ígéretéből (VIDEÓ)

Radics Béla fővárosi képviselő a Népligetből jelentkezett be, amelyet Budapest szégyenfoltjaként is emlegetnek, míg mások „a legnagyobb horrorfilmforgató helynek” vagy „prostigyűjtőnek” nevezik.

A fideszes városatya azt is kijelentette,

ez egy olyan park, ahova piknikkosár helyett védőfelszerelés kell”.

Radics úgy folytatta, hogy a Népligetben „a veszély nem egy attrakció, hanem a szomorú valóság”. Majd felidézte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2019 óta ígéri, hogy rendbe teszi a környéket.

„21-ben stratégiai terv, 22-ben ötletpályázat, 23-ban látványterv. De 2025-ben még mindig nem történt semmi” – hívta fel a figyelmet a képviselő.