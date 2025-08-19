Életveszélyes, horrorba illő borzalom lett Karácsonyék nagy ígéretéből (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra szerint itt az idő, hogy rendbe tegyék Budapest legnagyobb közparkját
Hajléktalanság, drogbandák, prostitúció, szemét – ez jellemzi most a területet.
Évek óta csak ígérgetik a Népliget környékének rendezését: így néz ki most.
Radics Béla fővárosi képviselő a Népligetből jelentkezett be, amelyet Budapest szégyenfoltjaként is emlegetnek, míg mások „a legnagyobb horrorfilmforgató helynek” vagy „prostigyűjtőnek” nevezik.
A fideszes városatya azt is kijelentette,
ez egy olyan park, ahova piknikkosár helyett védőfelszerelés kell”.
Radics úgy folytatta, hogy a Népligetben „a veszély nem egy attrakció, hanem a szomorú valóság”. Majd felidézte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2019 óta ígéri, hogy rendbe teszi a környéket.
„21-ben stratégiai terv, 22-ben ötletpályázat, 23-ban látványterv. De 2025-ben még mindig nem történt semmi” – hívta fel a figyelmet a képviselő.
Ezután leszögezte,
a főváros feladata nem a közúti közlekedők folyamatos szivatása, hanem az ilyen területek rendbe rakása”.
A képviselő az elhangzottakhoz azt is hozzátette, hogy a Népliget közelében egy tűcsereprogram is működik, amelynek „köszönhetően” ez a terület egy belövőpont is lett.
Radics Béla végül megüzente főpolgármesternek, hogy
ezt a borzalmat nem 2028-bn, hanem most kell rendbe tenni”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
