Célpontban a drogkereskedők

Baranya Róbert, Krupincza Mariann, Nagy Gábor és Vizvári Soma írása a Mandiner-hetilapban

Aggasztók az adatok a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás növekedéséről – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök idei évértékelőjében. Mint fogalmazott: Nyugat-Európa után Magyarországot is elárasztották az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek.

A kormányfő szavait igazolják az év elején nyilvánosságra hozott, Országos lakossági adatfelvétel az addiktológiai problémákról című kutatás számai. Ezekből kiderül, a koronavírus-­járvány előtti esztendő és 2023 között 7,9-ről 11,1 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik már fogyasztottak valamilyen tiltott szert, s az utóbbi egy évben kábítószert használók száma is emelkedett, 2-ről 3 százalékra. Az utóbbi egy hónapban drogot fogyasztók aránya szintén növekedett, 1,2-ről 2 százalékra. A válaszadók többsége marihuánát fogyaszt, az arányuk drasztikusan nőtt 2019-hez képest. A korábban második helyen álló ecstasyt megelőzték a szintetikus kannabinoidok, mint a herbál, a biofű vagy a varázsdohány. A kokain és a heroin fogyasztása visszaesett.

Érdemes megnézni a Belügyminisztérium bűnügyi statisztikáit is, amelyek a táblázatunkban láthatók. A 2019 és 2024 közötti éves birtoklási adatok nem mutatnak jelentős változást, ám a bűnügyi statisztikákból amúgy sem lehet feltétlenül következtetni a droghasználat elterjedtségének változásaira. Az alacsony birtoklási számok akár magas látenciára is utalhatnak, ha pedig gyakoribbá válnak a drogfogások, az jelentheti azt is, hogy nőtt a droghasználat, de azt is, hogy a hatóságok hatékonyabban dolgoznak.