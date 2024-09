Mit ad Isten: Belgium felében is épp iskolai okostelefon-tilalom lép életbe, az iskolaszövetség is támogatja

2024. szeptember 02. 09:19

A tanári korlátozás nem volt elég, úgyis lehet laptopot használni, így teljes okostelefon-tilalmat vezet be Belgium déli része, Vallónia a most kezdődő tanévtől. Az iskolák többsége már eddig is tiltott.

Fotó: Iris van den Broek / ANP MAG / ANP via AFP A gyerekek azzal kezdik a napjukat a Brüsszel melletti Bogaerts Nemzetközi Iskolában, hogy okostelefonjukat egy szekrénybe teszik – írja a Politico. „Ha elkapjuk őket egy telefonnal, lefoglaljuk, és a nap végén visszaadjuk” – mondta a lapnak az iskola igazgatója, David Bogaerts. Brüsszelben és Belgium déli régiójában, Vallóniában iskolák százai követik az intézmény példáját. A nyáron a frankofón közösség új kormánya bejelentette, hogy az általános iskolákban és a középiskolák első három évében betiltják az okostelefonokat. Sok iskola azonban nem várja meg a terv véglegesítését, saját korlátozásokat vezet be addig is. A Politico rámutat arra, amire mi is rámutattunk összefoglaló cikkünkben: ez egy nyugati tendencia. Hollandiában már betiltották az eszközöket, Franciaország és Írország oktatási miniszterei a múlt héten közölték, hogy ők is fontolgatják ezt. Belgiumban leginkább három applikációt emlegetnek, amelyeket a diákok használnak: a TikTokot, a Snapchatet és egy újat, a TenTent. Géraldine Kamps, a Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) frankofón iskolaszövetség szóvivője szerint az ilyen alkalmazások arra kényszerítik az iskolákat, hogy gondolkodjanak el azon, „hogyan kerüljék el az olyan visszaéléseket, amelyek megzavarhatják az órák zavartalan lebonyolítását”. Az iskolaszövetség most egyértelmű választ dobott: teljes okostelefon-tilalmat.

Ezt is ajánljuk a témában Közös érdek a mobilhasználat átgondolt és életkorfüggő korlátozása – a Semmelweis Egyetem professzora a Mandinernek A magyar szabályozás a nyugat-európai nagy demokráciákban hatályos jogszabályok sorába illeszkedik – mutat rá Perczel-Forintos Dóra.

Egyes szakértők azzal érvelnek, hogy a tilalmakat csak azért vezették be, mert a korábbi, kevésbé drákói kísérletek az okostelefonok osztálytermi használatának szabályozására már kudarcot vallottak. „Gyakori téma az iskolákban az okostelefon, meg kell tanítanunk a gyerekeket, hogyan kezeljék ezt. Ez az életük része, lehet, hogy helye van az iskolában” – mondta Lieven De Marez, a média, a technológia és az innováció professzora a Genti Egyetemen, aki a belga Imec kutatóközponttal is dolgozik. Ugyanakkor a részleges tilalom nem jött be, a tanárok küzdöttek a saját szabályaik betartatásával, az okostelefon ugyanis túl nagy késztetés – írja a Politico. A teljes tilalom az egyértelműség előnyével jár: „békét fog hozni az iskolákban. Nem lesz [digitális] zaklatás, a tanárokat nem fogják filmezni, a figyelmet edzik” – mondta de Marez.

Mások amellett érvelnek, hogy az okostelefon okos használatára kell megtanítani a diákokat, példaul Michel Walrave, az Antwerpeni Egyetem kommunikációs professzora. Sok iskolában a tanulók azonban már laptopot is használnak az órákon. „Szükségük van telefonra, ha van számítógépük? Nos, egyáltalán nem” – mondta Bogaerts, a cikk elején idézett nemzetközi iskola igazgatója. Mi a helyzet a ma életbe lépő magyar szabályozással? A Mandiner aktuális számában és online is olvasható riport az iskolai okostelefonhasználatról. Mint írtuk: Európában Franciaországban, Olaszországban, Bajorországban, Spanyolországban, Görögországban és Bulgáriában van tiltás, most készül a szabályozás Hollandiában, Finnországban, Lettországban, Írországban és Szlovákiában. Az Amerikai Egyesült Államokban a iskolák 76 százaléka évek óta korlátozza az iskolai okostelefon-használatot, de négy republikánus vezetésű állam, Ohio, Indiana, Oklahoma és Florida már tagállami szinten is korlátozza azt; két demokrata vezetésű tagállam, Kalifornia és New York pedig most tervezi bevezetni.

Megszólaltattuk Bagdy Emőkét; Pöltl Ákost, az MCC Ifjúságkutató Inté­zetének családbiztonsági szakértőjét, a Pannon Egyetem Védelmi Oktatási és Kutatási Centrumának vezetőjét; de Erica Komisar amerikai gyermekpszichológust is, aki szerint 16 éves kor alatt illegálisnak kellene lennie az okostelefonnak, és csak sima mobiltelefont szabadna adni a gyerekeknek.

Ezt is ajánljuk a témában Be kellene tiltani az okostelefont 16 év alatt – amerikai gyermekpszichológus a Mandinernek Erica Komisar amerikai gyermekpszichológussal az új nemzedékek ellenállóképességéről és a szülők felelősségéről beszélgettünk az MCC Feszten, de szóba került a média, a drogok, az iskola, a klímaváltozás, a szexuális felvilágosítás és az okostelefonok kérdése is.

