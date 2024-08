Közös érdek a mobilhasználat átgondolt és életkorfüggő korlátozása – a Semmelweis Egyetem professzora a Mandinernek

A szülőket is be kell vonni

A szakember emlékeztet: évek óta tendencia, hogy a fiatalok egyre többet használják a mobilt, a közösségi médiát, nagy részük online éli az életét, ami gyakran függőség kialakulásához vezet és rendkívül káros. Valójában a tantestületek már évek óta itthon is szembesültek a mobilozás problémájával, s korlátozták azt számos iskolában; sok helyen laptopot, tabletet bevihetnek az órára a gyerekek, de olyan eszközöket nem használhatnak, amelyek fényképezésre és ezáltal zaklatásra alkalmasak.

„Nagyon fontos, hogy a tantestületek ismerjék és fogadják el az érveket, majd utána erről legyen kommunikáció a szülők felé, hogy ők is értsék az érveket. Sőt, a gyerekeket is be kell vonni annak érdekében, hogy értsék a korlátozás értelmét és valóban biztonságos hely legyen az iskola” – hívja fel a figyelmet.

A professzor szerint az iskolai mobilhasználat tiltása összetett téma, nem véletlen, hogy nagy vitát generál – ezért sem mindegy, hogy milyen módon vezetnek be egy ilyen rendeletet. Emlékeztet, az iskolai mobiltelefonok használatát támogatók azzal érvelnek, hogy az eszköz elérhetővé teszi a gyereket a szülő számára, hogy az iskoláknak alkalmazkodni kell a jelenlegi technológiai környezethez, ahol a mobiltelefonok révén hatalmas mennyiségű információhoz férhet hozzá, ami feleslegessé teszi a tények bemagolásának szükségességét, és lehetővé teszi hogy az ismeretek átadásáról a kritikai gondolkodás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére kerüljön a hangsúly.

Noha az iskoláknak valóban alkalmazkodniuk kell a változó világhoz az oktatásban, a pszichológiai kutatások szerint igenis szükség van arra, hogy ne a mobiltelefont, hanem a fejünket használjuk az emlékezésre.

„Azt, hogy a kritikai gondolkozás fejlődne a mobilhasználattól, nem támasztják alá a kutatási eredmények”

– hangsúlyozza.